第3回上智大学「アントレプレナーシップ養成講座（ショートプログラム）」が閉講

スパークス・グループ株式会社

スパークス・グループ株式会社（以下、スパークスと表記）は、上智大学（東京都千代田区、学長：杉村 美紀）にて、協力して実施してきた第3回「アントレプレナーシップ養成講座（起業家養成ショートプログラム）」が閉講したことをお知らせいたします。

本講座は、「上智大生に起業・ビジネスの学びの場を提供し、意欲ある学生の挑戦を後押しする」ことを目的に、短期集中型の全4回プログラムとして開講されました。起業への明確な意思の有無を問わず、ビジネスや社会課題への関心を持つ学生を対象に、アントレプレナーシップの基礎となるマインドセットや思考法、実践的な視点を提供しました。

講義では、スパークスの投資担当者が中心となり、投資の現場で培われた視点をもとに、ビジネスの捉え方や価値創造の考え方を解説。加えて、過去に本講座を受講し起業に挑戦した上智大学生や、スパークスの投資先企業の創業者を招いたセッションを通じて、学生が「起業をより身近な選択肢として捉える」機会を創出しました。

最終回では、受講生同士の学びや気づきを共有する時間も設けられ、起業に限らず、今後のキャリアや社会との関わり方を考える上での重要な視座を得る場となりました。

スパークスは今後も、次世代を担う若い世代が自ら考え、挑戦する力を育む機会の創出を通じて、社会の持続的な発展に貢献してまいります。

■ 関連プレスリリース

【第3回】

上智大学にて第3回目となる「アントレプレナーシップ養成講座」を開講

https://ssl4.eir-parts.net/doc/8739/tdnet/2729691/00.pdf

【第2回】

世界を代表する起業家の育成を目指す、「養成講座」を上智大学で開講

https://ssl4.eir-parts.net/doc/8739/tdnet/2509030/00.pdf

第2回上智大学「アントレプレナーシップ養成講座」が閉講

https://ssl4.eir-parts.net/doc/8739/tdnet/2555913/00.pdf

【第1回】

上智大学で「アントレプレナーシップ養成講座」を開講

https://ssl4.eir-parts.net/doc/8739/tdnet/2350495/00.pdf

上智大学で実施の「アントレプレナーシップ養成講座」が閉講

https://ssl4.eir-parts.net/doc/8739/tdnet/2386471/00.pdf

■ 本お知らせは、当社グループの CSR 活動をご理解いただくために、当社グループの取り組みに関する情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。