新春お正月企画　～ “聖地”　MUFG国立　祈願ツアー開催決定 ～

株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント

新年を祝う特別企画として、1月3日（土）、4日（日）、5日（月）、14日（水）、15（木）の5日間限定で、「 “聖地” MUFG国立 祈願ツアー」を開催いたします。

国立競技場がある東京・千駄ヶ谷地域の総鎮守 鳩森八幡神社との連携による新春お正月企画として、通常のスタジアムツアーのプログラムに加えて、絵馬に願い事を書いて奉納することができます。ツアーの見どころであるピッチへ抜ける選手入場口に鳥居も設置します。なお、奉納された絵馬は、後日、鳩森八幡神社にてご祈祷後に、お焚き上げまで行います。

来年の初詣は、ぜひMUFG国立に。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/158888/table/8_1_177b4e9d1ec187d38e059776ceb37f11.jpg?v=202512220422 ]

なお、今後のツアー開催日程は下記のサイトからご確認ください。スタジアムツアーへの皆様のご来場をお待ちしています！（https://jns-e.com/kokuritu-tours/）

※鳩森八幡神社（概要）

約千百年以上前に創建された、応神天皇、神功皇后を祀る八幡神社です。境内には本社の他に三つの末社があり、能楽殿も設置されています。歴史と文化と緑を感じることができる神域として、多くの方々に親しまれています。鳩森八幡神社では、スポーツ必勝祈願、合格祈願、家内安全、交通安全など幅広い祈願ができます。MUFGスタジアムからも徒歩約5分程度ですので、スタジアムツアーの帰りにも、ぜひ、お立ち寄りください。

＜アクセス＞https://www.hatonomori-shrine.or.jp/pages/2/