TAKANAWA GATEWAY CITYが迎える初のお正月！新春グルメや獅子舞でお正月を堪能！見て、食べて、応援して楽しむ「新春高輪横丁」開催

“ここは、いい未来への玄関口。”をキャッチコピーに展開する街「TAKANAWA GATEWAY CITY」は、まちびらき後、最初のお正月を迎えます。初めて迎える新年に合わせ、2026年1月2日（木）限定で、「新春高輪横丁」をTAKANAWA GATEWAY CITYの高輪辻広場にて開催いたします。

本イベントはTAKANAWA GATEWAY CITYにおいて文化発信・地域連携を目的とした新春イベントです。近隣寺社への初詣や、お正月恒例の箱根駅伝観戦などの賑わいが予想される高輪エリア。TAKANAWA GATEWAY CITYで初めて迎える新年に合わせて、新春イベントを実施することで「お正月の新名所」としての注目を高め、この時期ならではの来街動機を創出いたします。また、幅広い世代が楽しめる多彩な新春コンテンツを通じて、地域コミュニティの新たな交流拠点としてのポジションを確立し、エリア全体の年始ムードを盛り上げることを目指します。未来を感じる新しい街で、心躍る新春のひとときをぜひお楽しみください。

街に訪れるさまざまな世代の方へ、この時期ならではの新春らしい食や体験をお届けいたします。体が温まる食品・酒類をキッチンカーで提供する他、運試しSuicaタッチ抽選会や、新春ならではの伝統芸能（和太鼓演舞、獅子舞、太神楽等）、お笑いライブ等のステージイベントも実施予定です。TAKANAWA GATEWAY CITYでの新しい新春体験をお楽しみください。

・主催：東日本旅客鉄道株式会社、一般社団法人 高輪ゲートウェイエリアマネジメント

・協力：株式会社ジェイアール東日本都市開発

・日時：2026年1月2日（木）7:00～17:00（予定）

・会場：TAKANAWA GATEWAY CITY 高輪辻広場

・費用：入場無料

■見て楽しむ！「新春TAKANAWAステージショー」

１. 「獅子舞」

「獅子舞」には、新しい一年の無病息災や開運招福を願う意味があり、古くから“邪気を払う新春の風物詩”として親しまれてきました。来場者の皆さまが健やかに新年を迎えられるよう、縁起の良い獅子舞で会場を盛り上げます。

※出演者および開催時間の詳細につきましては、後日、

TAKANAWA GATEWAY CITY公式HPにてお知らせいたします。

２. 「太神楽」

「太神楽」は、神社の祭礼や祝儀の場で演じられてきた伝統芸能で、獅子舞や曲芸を通じて「福を招き、災いを祓う」意味を持ちます。 華やかな演目と縁起の良さで、皆さまに笑顔と福をお届けします。



・出演者：仙若

※開催時間の詳細につきましては、後日、

TAKANAWA GATEWAY CITY公式HPにてお知らせいたします。

３. 「和太鼓演舞」

「和太鼓演舞」の力強く響き渡る音色は、古くから邪気を払い、

福を呼び込む。とされてきました。新しい年の始まりを祝う和太鼓の演奏で、新年の門出を寿ぎます。



・出演団体：和太鼓龍⻁流 宗家 龍⻁太鼓会

※開催時間の詳細につきましては、後日、

TAKANAWA GATEWAY CITY公式HPにてお知らせいたします。

４. お笑いステージ

松竹芸能の若手芸人たちが、新春を彩る出張お笑いライブを開催！

笑いと元気あふれる漫才で、年のはじめをにぎやかに盛り上げます。



・出演者：松竹芸能株式会社／

デンドロビーム、おーしゃんず、共犯者、かすみん（おなご）（画像左から）

※開催時間の詳細につきましては、後日、TAKANAWA GATEWAY CITY公式HPにてお知らせいたします。

■食べて飲んで楽しむ！「温かなグルメが味わえるキッチンカー」

甘酒や熱燗、湯気の立つしみしみ味噌のもつ煮込みなど、体が温まる食品・酒類を提供するキッチンカーが出店します。会場で冬限定のホットなメニューをお楽しみください。

出店情報

・店名：STABLES （販売商品：もつ煮込み、甘酒、熱燗 等）

・店名：HUBトラック（販売商品：HUBエール、フィッシュアンドチップス 等）

・店名：CoMo SoY（販売商品：ホットドッグ、コーヒー、ホットサングリア 等）

ご案内

・キッチンカーごとに決済手段が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・各商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

・事前に告知していた内容と変更となる場合がございます。

・本イベントは雨天決行、荒天時は中止となります。

・本イベントの内容は一部変更・中止する可能性がございます。

・衛生管理には十分注意をしておりますが、アレルギーをお持ちの方はスタッフにお知らせください。

キッチンカー出店に関するお問い合わせ

株式会社ジェイアール東日本都市開発 ショッピングセンター事業本部 企画部トマルカ

（MAIL）tomaruca@jrtk.co.jp

（HP）https://tomaruca.jp/

■新年の無病息災や開運を祈願する御神酒のふるまい

SAKE COMPETITIONで「TAKANAWA GATEWAY CITY まちびらき記念 最優秀蔵元賞」を受賞した「磯自慢酒造（静岡県焼津市）」のTAKANAWA GATEWAY CITYオリジナルラベル（特別純米）をご提供いたします。

・振る舞い酒：TAKANAWA GATEWAY CITYオリジナルラベル 磯自慢 特別純米

・ふるまい時間：10：00～ （なくなり次第終了）

・開催場所：キッチンカーエリア付近

【TAKANAWA GATEWAY CITYオリジナルラベル 磯自慢 特別純米】

酒米に兵庫県特A地区産の新米「特等 東条山田錦」を100％使用し、南アルプスの名水で仕込んだ、手造りの逸品。冷蔵室で低温発酵させ、「磯自慢」独自の麹造りと酵母を使い丁寧に手造りされた日本酒。上品な香りとまろやかな味わいが魅力です。

SAKE COMPETITION 公式HP：

https://sakecompetition.com/sake_competition.html

■新年の運試し！びゅう商品券が当たるSuicaタッチ抽選会

Suica（またはモバイルSuica）をお持ちの方が全員参加できる「Suicaタッチ抽選会」を開催いたします。 ※景品がなくなり次第終了

※イベントの様子をHPや各種SNSに掲載させていただく場合がございます。

※画像はすべてイメージです。

■一般社団法人 高輪ゲートウェイエリアマネジメントについて

高輪ゲートウェイ駅周辺エリアの更なる魅力と価値の向上を目的としたエリアマネジメント推進のため、2022年4月1日に設立されました。にぎわい創出のためのプレイベントや、街の安全安心・環境共生に資する活動、周辺地域との連携・コミュニティ醸成などに取り組んでいます。オープンスペースの利活用などに向けた取組みを実施しており、2023年6月に港区より都市再生推進法人の指定を受けました。

（一般社団法人 高輪ゲートウェイエリアマネジメント公式HP：https://takanawagateway-am.jp/）

■JR東日本「TAKANAWA GATEWAY CITY」について

品川開発プロジェクトの一環として、江戸の玄関口としての役割を担った歴史的背景および国内初の鉄道が走った地におけるイノベーションの記憶を継承し、開発コンセプトに「Global Gateway」を掲げ、「100年先の心豊かなくらしのための実験場」として新たなビジネス・文化が生まれ続けるまちづくりに取り組んでいます。

そして、まちづくりを進める中で出土した高輪築堤は、国指定史跡の第7橋梁部および公園部の現地保存・公開（2027年度予定）に加え、信号機土台部の移築保存・公開や先端技術を活用した展示、街のランドスケープ等での保存・活用を通して、日本で初めて鉄道が走ったイノベーションの地としての記憶を、次の100年に継承していくことにより、地域の歴史的価値向上に努めていきます。

2025年3月27日には、THE LINKPILLAR 1が開業し、高輪ゲートウェイ駅が全面開業しました。その他の棟（THE LINKPILLAR 2・MoN Takanawa: The Museum of Narratives・TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE）および各棟周辺エリアは2026年3月28日（土）に開業します。

今後も続くTAKANAWA GATEWAY CITYおよび品川駅周辺エリア（品川駅北口駅改良・品川駅街区）のまちづくりと一体となった価値向上に向けて、品川開発プロジェクトを推進していきます。

TAKANAWA GATEWAY CITY公式HP（https://www.takanawagateway-city.com）