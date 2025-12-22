京都大学と共同で“イヤカフ型ウェアラブルデバイス”の特許を出願

株式会社Brillar

“後世に引き継げるモアサナイトハイジュエリー”をコンセプトに、今年ブランド創業8周年を迎えた株式会社Brillar（以下 ブリジャール）は、国立大学法人京都大学（以下 京都大学）と共同で、レーダーセンサーを内蔵したイヤカフ型ウェアラブルデバイスに関する特許を日本国内で出願いたしました。

本発明は、京都大学 大学院工学研究科 電気工学専攻 阪本 卓也 教授の研究グループが培ってきたレーダー・センシングおよび信号処理技術と、ブリジャールがこれまでジュエリーブランドとして蓄積してきた装着性・デザインに関する知見を融合したものです。

耳に装着するイヤカフ形状のデバイスに各種センサおよびレーダーを搭載することで、高い装着性と日常利用性を両立しながら、呼吸数・心拍数・血圧等の生体情報と、頭部を含む全身運動を検出することを可能にすることを目指しています。

特許出願の概要

【出願人】

・株式会社Brillar

・国立大学法人京都大学

【出願日】

・2025年11月7日

【発明者】

・株式会社Brillar 代表取締役 小原 亦聡

・株式会社Brillar 最高財務責任者 小原 慎也

・阪本 卓也（京都大学 大学院工学研究科 電気工学専攻 システム創成論分野 教授）

【出願内容の概要】

センサーおよびレーダーを内蔵したイヤカフ型ウェアラブルデバイスにより、耳から生体情報および動きを検知する技術。

- 耳に装着するイヤカフ形状の外装に、レーダーセンサーおよび各種センサーを内蔵- 装着者の呼吸数・心拍数・血圧等のバイタルサインを推定- 頭部の動きから全身運動を検出- 装着者の顔の動きや顔前面での手の動きを検出

指輪型デバイスと比べて装着を自覚しにくく、また腕ではなく頭部に近い位置に装着することで、頭部を含む全身の動きをより高精度に捉えることを狙った構成となっています。

開発の背景：日常に“溶け込む”ウェルネスジュエリー(R)を目指して

株式会社Brillar 代表取締役 小原 亦聡（左）／京都大学 阪本 卓也 教授京都大学 桂キャンパス 阪本研究室にて

近年、スマートウォッチやスマートリング等のウェアラブルデバイスが広く普及し、日常的なヘルスケアの一助として活用されるようになりました。一方で、

- 長時間装着した際の違和感や圧迫感- フォーマルな場やジュエリーとの重ね付け時の「見た目のちぐはぐさ」- 装い全体との相性

といった理由から、「健康のために使いたいが、身につけ続けることにストレスを感じる」という声も聞かれます。

ブリジャールはジュエリーブランドとして、これまで「日常の装いに自然に溶け込み、長く身につけてもらえるデザイン」を追求してきました。その強みを活かし、“ジュエリーのように身につけられるウェルネスジュエリー(R)”の実現を目指して研究開発を進めています。

今回の共同特許出願はその取り組みの一環であり、

- 京都大学 阪本研究室が有する、レーダーによる非接触バイタルサイン計測・人体センシング技術および高精度信号処理技術- ブリジャールの、ジュエリーとして自然に身につけられる装着性・デザインに関する知見

を組み合わせることで、「装着感を意識させないこと」と「高度なセンシング機能」の両立を目指した点に特徴があります。

想定される活用シーン

本技術を基盤としたイヤカフ型デバイスは、今後以下のような用途での活用が期待されます。

- 日常生活の中での呼吸・心拍・血圧等の連続的なモニタリング- 睡眠中の状態把握や、睡眠の質向上を目指したセルフケア- 高齢者の転倒リスクやふらつきの検知・見守りサービスとの連携

耳元のジュエリーとして違和感なく身につけられることで、「必要なときだけ着けるウェアラブルデバイス」ではなく、「日々の装いの一部として自然に使い続けられるウェアラブルデバイス」を目指しています。

今後の展開

ブリジャールは本特許出願を起点として、

- イヤカフ型ウェアラブルデバイスの製品化・サービス化に向けた検討- 実証実験・ユーザーテストを通じた装着性・デザイン・アルゴリズムのブラッシュアップ- 医療・ヘルスケア・介護・フィットネス等、さまざまな領域との連携可能性の探索

を進めてまいります。

ジュエリーとテクノロジーを融合した新しいカテゴリー「ウェルネスジュエリー(R)」の創出を目指し、京都大学 阪本研究室との共同研究を通じて、日常に溶け込むヘルスケア体験の実現に挑戦していきます。

本特許の意義

京都大学 大学院工学研究科 教授 阪本 卓也（さかもと たくや）氏より本特許の意義についてコメントをいただきました。

『イヤカフなどのアクセサリーは、身につける人の感性をさりげなく映し出す存在です。その自然な装着形態にセンシング技術が融合することで、生活の中で生まれる心のゆらぎや内面の変化を、やさしく見つめる新しい体験が形になりつつあります。アクセサリーが持つ自分らしさと、内面を感じる技術が一つになることで、これまでにない価値が生まれてくると考えています。』

京都大学 阪本 卓也 教授・阪本研究室について

京都大学 大学院工学研究科 電気工学専攻 システム創成論分野 阪本研究室（担当教員：阪本 卓也 教授）は、レーダーを用いたワイヤレス人体センシング技術の研究を行っています。

ミリ波レーダーなどを使って、非接触で呼吸・心拍・血圧などのバイタルサインを高精度に計測する技術、ならびに人体の位置・姿勢・行動などを推定する信号処理・システム理論に基づく手法の研究開発を推進しており、電波による新しいヘルスケア・見守り・安全安心システムへの応用が期待されています。

モアサナイトとは？

モアサナイトは、ダイヤモンドを超えるファイアと屈折率から「ダイヤモンドの約2.5倍輝く(*1)」とも言われる、眩い輝きが特徴の人工宝石です。

また、美しい輝きだけではなく衝撃への強さ(靭性)や曇りにくさ(低親油性)といった優れた特性をもつため、日常的に、そして生涯にわたって使い続けられるジュエリー素材として評価が高く、欧米を中心に人気を博しています。

さらに、モアサナイトジュエリーは一部の天然の宝石が持つ倫理的な諸問題――例えば、過剰採取による自然環境の崩壊や、宝石にまつわる紛争、児童労働など――から放たれているエシカルな点から、婚約指輪や結婚指輪といったハレの日のためのジュエリーとしても支持されています。

実際に、ブリジャールのジュエリーもおよそ3割がブライダルジュエリーとして購入されています。

ブリジャールについて

ブリジャールは、当時まだ日本であまり知られていなかった人工宝石モアサナイトの可能性に着目し、2017年に日本初(*2)のモアサナイト専門ジュエラーとしてブランドをスタート。【後世に引き継げるモアサナイトハイジュエリー】をコンセプトに、今年ブランド創業8周年を迎えました。

オンラインのみの販売からスタートし、現在は東京・銀座本店、大阪・心斎橋店の2つの常設直営店舗でも展開しています。

ブリジャールでは、永きにわたって愛していただける高品質なジュエリーをご提供できるよう、厳しいクオリティチェックを経て厳選したモアサナイトを使用し、地金にも18Kやプラチナ、強度面に優れたプラチナ鍛造をはじめとした厳選したマテリアルを採用しています。今後も、ジュエリーのクオリティはもちろん、ルースやマテリアルなどの素材の研究、モアサナイトの魅力を引き出すデザイン、製作工程や接客、アフターサービスに至るまで常に質の向上を追求し、日本におけるモアサナイトのパイオニアとして挑戦を続けてまいります。

*1)ダイヤモンドの約2.5倍の輝く...分散度がダイヤモンド0.044に対しモアサナイト0.104で約2.5倍であることから

*2)日本初のモアサナイト専門ジュエラー...日本国内における「モアサナイトジュエリーを専門とした企画製造販売ブランド」を調査、2017年12月時点、自社調べ

【社名】株式会社Brillar

【本社】〒104-0061東京都中央区銀座2-4-8 GINZA YUKI BLDG 1階

【代表取締役社長】小原 亦聡

【設立】2017年 12月

【主な事業内容】モアサナイトジュエリーブランドBrillarの運営

【直営店】東京・銀座本店、大阪・心斎橋

※「ウェルネスジュエリー」は、Brillarの登録商標です。