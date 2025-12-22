2025年度年末年始期間　ご予約状況

日本航空株式会社

2025年12月22日



　2025年度年末年始期間（2025年12月26日～1月4日）について、JALグループ航空会社のご予約状況を取りまとめましたので、ご報告します。



【JALグループご予約状況】


1．国内線 （JAL、J-AIR、JAC、HAC、JTA、RAC各社合計）


※カッコ内は2024年12月26日～2025年1月4日を対象とした2024年12月22日時点の数字




　　● 下りのピークは12月27日、上りのピークは1月3日で、高い予約率となっています。


　　● 方面別では、沖縄方面にて前年を上回るご予約をいただいております。




2．国際線 (JAL)


※カッコ内は2024年12月26日～2025年1月4日を対象とした2024年12月22日時点の数字




　　● ピークについては、日本出発が12月27日、日本到着が1月4日となっています。


　　● 方面別では、北米、欧州方面を中心に前年を上回るご予約をいただいております。



詳細につきましては、添付別紙JALグループ各社ご予約状況をご覧ください。



以上



別紙



※前年比は2024年12月26日～2025年1月4日を対象とした2024年12月22日時点の数字と比較


※各数値は、JALグループ運航分のうち、他社による販売分を含めています。（他社運航便のうちコードシェアによる自社販売分」を除く。）



1. ご予約状況（国内線・国際線）



(*1)JAL/J-AIR/JAC/HAC/JTA運航 (*2)日本トランスオーシャン航空　(*3)琉球エアーコミューター




2. 臨時便・チャーター便運航計画




3. 詳細なご予約状況（国内線）　※JAL便・JTA便・RAC便の合計にて算出


(1)概況


● 期間中は、下りが12月27日、上りは1月3日をピークに、予約率の高い日が続いています。


● 予約数は前年並みに推移しています。方面別では特に、沖縄方面にて前年を上回るご予約をいた


だいております。



(2)方面別



※各方面に含まれる路線は最下部に記載

（3）日別予約率（%）




4. 詳細なご予約状況（国際線）


(1)概況


　 ● 期間中のピークは、日本出発が12月27日、日本到着が1月4日となっています。


● 総予約数は前年並みで、北米、欧州路線を中心に前年を上回るご予約をいただいております。



(2)方面別　(日本発着合計) ※コードシェア便を含む



※各方面に含まれる路線は最下部に記載

(3)日別予約率（%）







＜参考資料：方面、都市の分類について＞


※季節運航などで対象期間中に運航がない場合があります


■国内線




■国際線


北米 　　　 シカゴ、ダラス・フォートワース、ボストン、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロ 　　 サンゼルス、シアトル、サンディエゴ、バンクーバー 　　　


欧州・中東 ロンドン、パリ、フランクフルト、ヘルシンキ、ドーハ


東南アジア シンガポール、クアラルンプール、デリー、ベンガルール、ジャカルタ、マニラ、バ


ンコク、ハノイ、ホーチミンシティ


オセアニア シドニー、メルボルン


東アジア 北京、大連、天津、上海（虹橋・浦東）、広州、香港、ソウル（金浦）、台北（桃


園・松山）


ハワイ・グアム ホノルル（オアフ島）、グアム