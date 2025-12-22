2025年度年末年始期間 ご予約状況
2025年12月22日
2025年度年末年始期間（2025年12月26日～1月4日）について、JALグループ航空会社のご予約状況を取りまとめましたので、ご報告します。
【JALグループご予約状況】
1．国内線 （JAL、J-AIR、JAC、HAC、JTA、RAC各社合計）
※カッコ内は2024年12月26日～2025年1月4日を対象とした2024年12月22日時点の数字
● 下りのピークは12月27日、上りのピークは1月3日で、高い予約率となっています。
● 方面別では、沖縄方面にて前年を上回るご予約をいただいております。
2．国際線 (JAL)
※カッコ内は2024年12月26日～2025年1月4日を対象とした2024年12月22日時点の数字
● ピークについては、日本出発が12月27日、日本到着が1月4日となっています。
● 方面別では、北米、欧州方面を中心に前年を上回るご予約をいただいております。
詳細につきましては、添付別紙JALグループ各社ご予約状況をご覧ください。
以上
別紙
※前年比は2024年12月26日～2025年1月4日を対象とした2024年12月22日時点の数字と比較
※各数値は、JALグループ運航分のうち、他社による販売分を含めています。（他社運航便のうちコードシェアによる自社販売分」を除く。）
1. ご予約状況（国内線・国際線）
(*1)JAL/J-AIR/JAC/HAC/JTA運航 (*2)日本トランスオーシャン航空 (*3)琉球エアーコミューター
2. 臨時便・チャーター便運航計画
3. 詳細なご予約状況（国内線） ※JAL便・JTA便・RAC便の合計にて算出
(1)概況
● 期間中は、下りが12月27日、上りは1月3日をピークに、予約率の高い日が続いています。
● 予約数は前年並みに推移しています。方面別では特に、沖縄方面にて前年を上回るご予約をいた
だいております。
(2)方面別
※各方面に含まれる路線は最下部に記載
（3）日別予約率（%）
4. 詳細なご予約状況（国際線）
(1)概況
● 期間中のピークは、日本出発が12月27日、日本到着が1月4日となっています。
● 総予約数は前年並みで、北米、欧州路線を中心に前年を上回るご予約をいただいております。
(2)方面別 (日本発着合計) ※コードシェア便を含む
※各方面に含まれる路線は最下部に記載
(3)日別予約率（%）
＜参考資料：方面、都市の分類について＞
※季節運航などで対象期間中に運航がない場合があります
■国内線
■国際線
北米 シカゴ、ダラス・フォートワース、ボストン、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロ サンゼルス、シアトル、サンディエゴ、バンクーバー
欧州・中東 ロンドン、パリ、フランクフルト、ヘルシンキ、ドーハ
東南アジア シンガポール、クアラルンプール、デリー、ベンガルール、ジャカルタ、マニラ、バ
ンコク、ハノイ、ホーチミンシティ
オセアニア シドニー、メルボルン
東アジア 北京、大連、天津、上海（虹橋・浦東）、広州、香港、ソウル（金浦）、台北（桃
園・松山）
ハワイ・グアム ホノルル（オアフ島）、グアム