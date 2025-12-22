2025年度年末年始期間　ご予約状況

日本航空株式会社

2025年12月22日

2025年度年末年始期間（2025年12月26日～1月4日）について、JALグループ航空会社のご予約状況を取りまとめましたので、ご報告します。

【JALグループご予約状況】

1．国内線 （JAL、J-AIR、JAC、HAC、JTA、RAC各社合計）

※カッコ内は2024年12月26日～2025年1月4日を対象とした2024年12月22日時点の数字

● 下りのピークは12月27日、上りのピークは1月3日で、高い予約率となっています。

● 方面別では、沖縄方面にて前年を上回るご予約をいただいております。

2．国際線 (JAL)

※カッコ内は2024年12月26日～2025年1月4日を対象とした2024年12月22日時点の数字

● ピークについては、日本出発が12月27日、日本到着が1月4日となっています。

● 方面別では、北米、欧州方面を中心に前年を上回るご予約をいただいております。

詳細につきましては、添付別紙JALグループ各社ご予約状況をご覧ください。

以上

別紙

※前年比は2024年12月26日～2025年1月4日を対象とした2024年12月22日時点の数字と比較

※各数値は、JALグループ運航分のうち、他社による販売分を含めています。（他社運航便のうちコードシェアによる自社販売分」を除く。）

1. ご予約状況（国内線・国際線）

(*1)JAL/J-AIR/JAC/HAC/JTA運航 (*2)日本トランスオーシャン航空 (*3)琉球エアーコミューター

2. 臨時便・チャーター便運航計画

3. 詳細なご予約状況（国内線） ※JAL便・JTA便・RAC便の合計にて算出

(1)概況

● 期間中は、下りが12月27日、上りは1月3日をピークに、予約率の高い日が続いています。

● 予約数は前年並みに推移しています。方面別では特に、沖縄方面にて前年を上回るご予約をいた

だいております。

(2)方面別

※各方面に含まれる路線は最下部に記載

（3）日別予約率（%）

4. 詳細なご予約状況（国際線）

(1)概況

● 期間中のピークは、日本出発が12月27日、日本到着が1月4日となっています。

● 総予約数は前年並みで、北米、欧州路線を中心に前年を上回るご予約をいただいております。

(2)方面別 (日本発着合計) ※コードシェア便を含む

※各方面に含まれる路線は最下部に記載

(3)日別予約率（%）

＜参考資料：方面、都市の分類について＞

※季節運航などで対象期間中に運航がない場合があります

■国内線

■国際線

北米 シカゴ、ダラス・フォートワース、ボストン、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロ サンゼルス、シアトル、サンディエゴ、バンクーバー

欧州・中東 ロンドン、パリ、フランクフルト、ヘルシンキ、ドーハ

東南アジア シンガポール、クアラルンプール、デリー、ベンガルール、ジャカルタ、マニラ、バ

ンコク、ハノイ、ホーチミンシティ

オセアニア シドニー、メルボルン

東アジア 北京、大連、天津、上海（虹橋・浦東）、広州、香港、ソウル（金浦）、台北（桃

園・松山）

ハワイ・グアム ホノルル（オアフ島）、グアム