変身バトルヒロインとして燦然と輝く「キューティーハニー」シリーズ最新作! コミック『キューティーハニーNova』第1巻 2025年12月22日（月）発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、ホビージャパンウェブで連載中のコミック『キューティーハニーNova』第1巻を2025年12月22日（月）より全国書店で発売いたします。
陰謀渦巻く芸能界を舞台に愛の戦士キューティーハニーの新たな物語が幕を開ける!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337646&id=bodyimage1】
誕生から50年を経てなお変身バトルヒロインとして燦然と輝く「キューティーハニー」。そのリブート作品であり、ホビージャパンウェブで連載中のコミック『キューティーハニーNova』の第1巻がついに登場です。
作画はメカ作品を数多く手がける漫画家・津島直人氏が担当。陰謀渦巻く芸能界を舞台に、愛の戦士キューティーハニーの新たな物語が幕を開けます。
【キューティーハニーNova とは】
キャラクターデザインにイラストレーター・高峰ナダレ氏を迎え、ダイナミック企画、グッドスマイルカンパニー、ホビージャパンが一丸となって始動した「キューティーハニー」シリーズ最新作。
キューティーハニー誕生51年目にあたる令和6年（2024年）に月刊ホビージャパン55th ANNIVERSARY FESTIVAL でティザービジュアルが発表され、SNSで200万PVを越える反響を呼んだ。
2025年12月現在、プラモデル、コミックス、グラビアを中心に多彩なメディアミックスを展開中。
【STORY】
そう遠くない未来。聖カペレ学園に通う如月ハニーは父の死をきっかけに“空中元素固定装置”を巡る悪の秘密結社・パンサークローとの戦いに巻き込まれてしまう。ある時はアイドルの卵、ある時は謎のライダー。しかしてその実態は…美しさと強さをあわせもつ愛の戦士キューティーハニー!!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337646&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337646&id=bodyimage4】
【商品情報】
キューティーハニーNova 1
●原作／永井豪とダイナミックプロ、作画／津島直人、メインキャラクターデザイン／高峰ナダレ
●発売日：2025年12月22日（月）発売
●定価：1,100円（本体1,000円＋税10％）
●雑誌コード：55873-81
●ISBNコード：978-4-7986-4046-4
●JANコード：9784798640464
●判型：B6判
●発売元：ホビージャパン
●版権表記
（C）2025 Go Nagai・Naoto Tsushima/Dynamic Production
配信元企業：株式会社ホビージャパン
