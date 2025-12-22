トップ10企業が77％を占有、高度技術が競争力を左右する医療用ラマン分光計市場
ラマン分光計は、物質に光を照射した際に散乱される光を測定することで、化学構造の解析や物理的性質の評価を行う装置である。散乱光にはさまざまな波長の光が含まれており、その中で入射光と同じ波長の光はレイリー散乱光と呼ばれ、異なる波長の光はラマン散乱光と呼ばれる。ラマン分光計は、このラマン散乱光を検出して解析・評価を行う。ラマン分光計は、レーザー光源、回折格子、微弱なラマン散乱光を検出する高感度な検出器から構成されており、気体・液体・固体を問わず、ほぼすべての物質の構造を前処理なしで測定することができる。
ラマン分光法は非侵襲的な光学技術であり、特定の疾患の診断補助や、組織採取（生検）などのより侵襲的な診断手法の代替として使用されることがある。こうした特性から、ラマン分光法は「光学的生検技術」とも呼ばれている。ラマン分光法が医療応用において成功を収めている背景には、健常組織と疾患組織とでは分子構成が異なること、さらにラマンスペクトルから複数の疾患バイオマーカーを識別することが可能であり、それにより特定の病状の診断や進行状況のモニタリングに活用できるという点がある。
医療用ラマン分光計は、非侵襲で迅速な化学分析が可能な光学機器として、近年急速に注目されている分野である。特に、生体組織や体液などの分子構造をリアルタイムで把握できるという特性から、従来の侵襲的検査方法の代替や補完として高く評価されている。従来は研究用途に限られていたが、医療現場でのニーズの高まりに伴い、臨床応用の可能性が広がっている。病変部の特定やがん診断への活用など、幅広い医療分野での実装が進む中、本技術は将来的な標準的診断機器としての地位を築きつつある。
この業界の特徴は、光学・分光技術と医療診断技術の融合によって新たな市場価値が生まれている点にある。ラマン分光法はわずかな分子構造の違いを捉えることができるため、病変の早期発見や治療方針の選定において強力なツールとなる。加えて、前処理が不要であり、サンプルを傷つけずに測定できることから、患者負担の軽減と医療従事者の作業効率化の両立が可能である。こうした技術的優位性が、医療機器市場における差別化要因となっている。
この市場の成長を支えている主要な要因としては、非侵襲的診断技術への需要増加が挙げられる。高齢化の進展や慢性疾患の増加により、患者に負担の少ない検査法が求められている中で、ラマン分光計の利便性と安全性が大きく評価されている。また、がんや代謝疾患のような微細な組織変化を可視化できる点も、診断の精度向上を目指す医療機関にとって大きな魅力となっている。さらに、AIやビッグデータとの連携により、分光データの解析や診断補助の自動化が進んでおり、これが新たな付加価値の創出にもつながっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界医療用ラマン分光計市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/57904/medical-raman-spectrometer）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.6%で、2031年までにグローバル医療用ラマン分光計市場規模は2.23億米ドルに達すると予測されている。
図. 医療用ラマン分光計世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337620&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337620&id=bodyimage2】
図. 世界の医療用ラマン分光計市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
ラマン分光法は非侵襲的な光学技術であり、特定の疾患の診断補助や、組織採取（生検）などのより侵襲的な診断手法の代替として使用されることがある。こうした特性から、ラマン分光法は「光学的生検技術」とも呼ばれている。ラマン分光法が医療応用において成功を収めている背景には、健常組織と疾患組織とでは分子構成が異なること、さらにラマンスペクトルから複数の疾患バイオマーカーを識別することが可能であり、それにより特定の病状の診断や進行状況のモニタリングに活用できるという点がある。
医療用ラマン分光計は、非侵襲で迅速な化学分析が可能な光学機器として、近年急速に注目されている分野である。特に、生体組織や体液などの分子構造をリアルタイムで把握できるという特性から、従来の侵襲的検査方法の代替や補完として高く評価されている。従来は研究用途に限られていたが、医療現場でのニーズの高まりに伴い、臨床応用の可能性が広がっている。病変部の特定やがん診断への活用など、幅広い医療分野での実装が進む中、本技術は将来的な標準的診断機器としての地位を築きつつある。
この業界の特徴は、光学・分光技術と医療診断技術の融合によって新たな市場価値が生まれている点にある。ラマン分光法はわずかな分子構造の違いを捉えることができるため、病変の早期発見や治療方針の選定において強力なツールとなる。加えて、前処理が不要であり、サンプルを傷つけずに測定できることから、患者負担の軽減と医療従事者の作業効率化の両立が可能である。こうした技術的優位性が、医療機器市場における差別化要因となっている。
この市場の成長を支えている主要な要因としては、非侵襲的診断技術への需要増加が挙げられる。高齢化の進展や慢性疾患の増加により、患者に負担の少ない検査法が求められている中で、ラマン分光計の利便性と安全性が大きく評価されている。また、がんや代謝疾患のような微細な組織変化を可視化できる点も、診断の精度向上を目指す医療機関にとって大きな魅力となっている。さらに、AIやビッグデータとの連携により、分光データの解析や診断補助の自動化が進んでおり、これが新たな付加価値の創出にもつながっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界医療用ラマン分光計市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/57904/medical-raman-spectrometer）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.6%で、2031年までにグローバル医療用ラマン分光計市場規模は2.23億米ドルに達すると予測されている。
図. 医療用ラマン分光計世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337620&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337620&id=bodyimage2】
図. 世界の医療用ラマン分光計市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）