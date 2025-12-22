【電源不要・インターネット不要】遠隔監視ができるSIMソーラー防犯カメラ「TR-02k-Solar」をリリース／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける防犯カメラ専門店 株式会社トリニティー（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：兼松拓也）は、2025年12月22日（月）、電源工事やインターネット回線が不要で利用できるSIM対応ソーラー防犯カメラ「TR-02k-Solar」をリリースしました。
https://www.trinity4e.com/products/tr-02k-solar.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251222
■配線工事が不要なSIM対応ソーラーカメラ
「TR-02k-Solar」は、カメラ本体にソーラーパネルと大容量バッテリーを搭載したSIM対応ソーラーカメラです。
電源工事や配線作業が不要なため、電源を確保しにくい場所でもスムーズに導入できます。
「TR-02k-Solar」の活用シーン
・資材置き場の盗難防止（夜間の監視・抑止）
・空き地の不法投棄防止（証拠映像の記録・遠隔確認）
・河川の水位の遠隔監視（現地に行かず状況把握）
■インターネット環境がなくても、スマートフォンで遠隔確認が可能
「TR-02k-Solar」はSIM付きでの提供に対応しているため、固定回線やWi-Fiなどのインターネット環境を用意できない場所でも運用できます。
スマートフォンから現地の映像を遠隔で確認でき、離れた場所から状況把握が可能です。
※内蔵SIMはNTTドコモ回線を利用します。導入前に、設置場所がドコモの通信エリア内であることをご確認ください。
■夜間の防犯にも対応する赤外線ソーラーカメラ
「TR-02k-Solar」は赤外線照射機能を搭載しており、街灯のない場所や夜間の暗い環境でも、白黒でくっきりとした映像を撮影できます。
赤外線の照射距離は最大30m。暗い時間帯でも敷地内の状況を広範囲で確認できます。
■AI侵入検知（オプション）で、侵入を検知してスマホに通知
「TR-02k-Solar」は、AI侵入検知（オプション）に対応しています。
敷地内への侵入を検知するとスマートフォンへ通知できるため、離れた場所からでも異常にすぐ気づき、状況を素早く確認できます。
■初期費用0円から導入可能。レンタル・リース・一括購入に対応
「TR-02k-Solar」は、レンタル・リース・一括購入の3つの導入方法から選択できます。
中でもレンタルプランでは、初期費用0円・月額定額でソーラーカメラを導入でき、コストを抑えた運用が可能です。
さらに、長期保証付きのため、導入後も安心してご利用いただけます。
※ソーラー防犯カメラの保証内容は、通常の防犯カメラとは異なります。
SDカードの消耗および落雷による故障は保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
▼導入に関するお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
■ソーラーカメラの卸売にも対応。代理店・施工店の仕入れも可能
トリニティーでは、「TR-02k-Solar」を含む自社ブランド防犯カメラの卸売販売にも対応しています。
また、販売代理店としてセキュリティ事業を展開したい企業様からのご相談も承ります。
専任スタッフが対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。
※設置工事は、エリアにより対応できない場合があります。詳細はお問い合わせください。
トリニティーでは、これからもお客様の多様なニーズにお応えする新製品を順次展開し、より安心で安全な社会の実現に貢献してまいります。
■このリリースに関するお問合せ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251222
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
支社・支店・営業所：横浜・埼玉・千葉・大阪・静岡・浜松・岐阜・三重
配信元企業：株式会社トリニティー
