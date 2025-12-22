カリフォルニアプルーン協会、Tokyo Family Marche 有明ガーデン店に常設PRコーナーを設置

カリフォルニアプルーン協会

米国カリフォルニア州に本部を置くカリフォルニアプルーン協会（California Prune Board／以下CPB）は、2025年9月に正式加盟した一般社団法人日本マタニティフード協会（Japan Maternity Food Association／以下JMFA）の旗艦店「Tokyo Family Marche 有明ガーデン店」において、2025年12月21日より、常設のPRコーナー「プ活はじめよう。」および各種カリフォルニアプルーン製品の売場を設置いたします。

CPBはJMFA加盟後、JMFAが展開する「ハッピーマタニティボックスキャンペーン」に参画し、妊娠期を過ごす女性二千名以上に対し、カリフォルニアプルーンの無償サンプルを提供してまいりました。本取り組みを通じて、カリフォルニアプルーンの優れた栄養価値や安心・安全性への理解促進と、喫食機会の創出を図ってきました。

また、CPBジャパンがJMFAのサービスを利用する女性を対象に実施したアンケート調査では、回答者の6割以上が「これまでカリフォルニアプルーンを一度も食べたことがない」と回答する一方で、9割以上が「マタニティ期に適した食品として、今後は積極的に取り入れたい」と回答しました。この結果から、認知度向上と実際の喫食体験を結びつける継続的な情報発信の重要性が改めて明らかになっています。

今回、Tokyo Family Marche内に設置されるカリフォルニアプルーンコーナーでは、「プ活はじめよう。」のロゴマークを目印とした各種販促物を展開するほか、カリフォルニアプルーン製品を購入した来店客に向けて、ミニサンプルや、CPBジャパンの公式ウェブサイトおよびSNSでレシピ、健康情報、消費者向けキャンペーン情報などを確認できるQRコード入りチラシを常時配布します。

本コーナーの設置にあたっては、株式会社栗山商事、正栄食品工業株式会社、株式会社デルタインターナショナルの3社より、大人から子どもまで手軽に楽しめるヘルシースナックとして人気の高い個包装タイプのカリフォルニアプルーン製品を先行販売します。今後は、取扱商品数やラインアップの拡充を図るとともに、JMFAのオンラインショッピングサイトとの連携や、マタニティフードとしてのカリフォルニアプルーンの優れた特長をより一層訴求していく予定です。

CPBは今後もJMFAと連携し、妊娠期から子育て期にある女性や家族の健やかな食生活を支える情報発信と、安心・安全で栄養価の高いカリフォルニアプルーンの普及に取り組んでまいります。

カリフォルニアプルーン協会について

カリフォルニアプルーン協会は、1980年にカリフォルニア州食品農業省の権限のもと、生産者と加工業者を代表する組織として設立されました。世界最大の生産地カリフォルニアでは、サクラメントおよびサンホアキン・バレーに広がる果樹園でプレミアムプルーンが栽培されています。協会は、「カリフォルニア産プルーンを通じた一生涯の健康」を理念に、食品安全と持続可能性の厳格な基準、そして世代を超えて受け継がれてきた栽培技術と知見により、市場をリードしています。California Prunes. Prunes. For life(https://www.californiaprunes.net/).

