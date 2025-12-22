名鉄イン公式予約サイトから宿泊予約されるお客さまへ　宿泊予約をもっと安心に 「Travelキャンセル保険」ご案内の開始

Mysurance株式会社

損害保険ジャパン株式会社の子会社で少額短期保険業を営むMysurance（マイシュアランス）株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：清水 廣臣、以下「Mysurance」）は、名鉄イン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：二神 一、以下「名鉄イン」）が運営する名鉄インの公式予約サイトから宿泊予約をされるお客さま向けに、万が一宿泊をキャンセルされた場合にはキャンセル料が全額補償される「Travelキャンセル保険※1」のご案内を2025年12月22日より開始します。宿泊予約情報と個人情報を連携するため、簡単・スムーズに保険加入できます。

※1 「Travelキャンセル保険」はMysuranceが提供します。

■名鉄イン株式会社 営業本部 業務推進部 高木課長からのコメント

名鉄インは、「アクセスの良さ」「迅速なチェックイン・チェックアウト」「安心・清潔な滞在環境」を提供することで、利便性を重視されるお客さまから高くご支持いただいております。

その一方で、遠方からの移動に伴う交通事情の変化や早期に予約をしたいが、お子さまの体調不良などによるキャンセルのリスクを抱えるお客さまにとっては、宿泊予約時の「安心感」も重要な要素となっています。

こうした背景を受け、宿泊予約を通じてより安心と価値を提供する取り組みとして、名鉄イン公式予約サイトから予約されるお客さま向けに、Mysuranceの「Travelキャンセル保険」のご案内を開始しました。

今回、既存システムにスムーズに導入できる点が、採用における重要なポイントとなりました。導入決定から約2週間という短期間でリリースできたことに加え、既存システム自体の変更を伴うことなく、実装作業も数十分で完了しています。この取組みにより新たな価値をお客さまに提供できることを期待しています。

■Travelキャンセル保険の概要

■ご案内の特長

- キャンセル時に発生するキャンセル料を全額補償急な体調不良での通院・入院や交通機関の遅延・欠航、イベント（興行）の中止・延期などにより、宿泊予約をキャンセルした際に発生するキャンセル料を全額補償します。例えば、宿泊料金が20,000円の場合、保険料は510円 です。- ご本人だけでなく、同行するご家族、ご友人も補償対象予約者ご本人の理由によるキャンセルだけでなく、同行者の理由によるキャンセルも補償対象となります。- 最短3分でWeb加入可能、保険金請求もWebで完結最短3分で簡単にWeb加入することができます。また、保険金の請求手続きもWebで完結します。

名鉄イン公式予約サイトの予約入力画面にて、「Travelキャンセル保険」の案内を希望し、情報連携に関する同意のチェックをいただくと、宿泊予約完了後にMysuranceの「Travelキャンセル保険」のページに自動で遷移します※2。

保険申込みに必要な宿泊予約情報と個人情報が自動連携されるため、お客さまは保険加入に必要な情報の入力作業が大幅に簡略化され、スムーズに保険加入いただけます。

※2 別途Mysuranceからメールでもご案内が送付されます。

【宿泊予約時のイメージ】

お問い合わせ

