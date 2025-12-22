12月29日（月）は今年のダート競馬の総決算「東京大賞典（GI）」実施！TCK年末開催をオンラインで大晦日まで楽しもう！

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）では、ダート競馬の総決算「東京大賞典（GI）」(12/29)を皮切りに大晦日まで3日間連続の重賞など注目のレースが目白押しの今年最後の開催、第14回開催（12/24～12/26、12/29～12/31）を実施します。


TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」では、多彩なレギュラー陣と2025年の締めくくりにふさわしいスペシャルなゲストを迎え、第１レースから最終レースまで予想と楽しいトークをお届けするほか、JRAとTCKで行われる3つのGIレースをつなぐコラボキャンペーンや、第71回東京大賞典出走馬ミニゼッケンのオンライン販売、TCKイメージキャラクターのポスターキャンペーンなど、オンラインでお楽しみいただけるイベントを多数実施します。




TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」は、1レースから最終レースまで出演者が登場する２部構成でお届けします。


12月29日（月）東京大賞典当日には、元サッカー日本代表の中澤佑二さん、元JRA調教師の音無秀孝さん、安田隆行さんが出演！中澤さんは、以前出演した競馬番組で、競走馬たちが過ごす「馬房」などがあるきゅう舎地区を訪問。競馬の裏舞台に触れた経験を予想に活かせるか？注目です！またJRAの最多勝利調教師賞を受賞した実績を持つ音無さんと安田さん。調教師として数々の名馬を送り出してきたお二人の予想にも注目です！


12月24日（水）には今年まで横浜DeNAベイスターズの監督を務めた三浦大輔さんが出演！三浦さんのご息女、三浦凪沙さんは競馬記者を務め、同番組では以前、親子共演が実現。三浦家の勝負勘が導く予想に期待です！


12月30日（火）東京シンデレラマイル当日には、元アーティスティックスイミング日本代表の青木愛さんが出演！


そのほか、12月25日（木）にはフリーアナウンサーの垣花正さん、12月30日（火）にはタレントの守永真彩さんが出演。さらに、大晦日の12月31日（水）にはおなじみのウマきゅんレギュラー陣が集結するなど、2025年の締めくくりにふさわしい連日豪華ゲストと内容でお届けしますので、ぜひご期待ください。



＜TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」第14回開催概要＞


実施日：第14回開催中は毎日実施


時　間：12月24日　15時00分～18時00分、18時05分～21時00分の2部構成


　　　　12月25日　13時50分～17時25分、17時30分～21時00分の2部構成


　　　　12月26日　15時05分～17時55分、18時00分～21時00分の2部構成


　　　　12月29日　10時30分～13時55分、14時00分～17時55分の2部構成


　　　　12月30日・31日　10時30分～14時05分、14時10分～18時00分の2部構成


配信チャンネル：TCK公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/user/tckkeiba）


出演者：下表のとおり




※出演者は予告なく変更となる場合がございます。


※視聴者プレゼントの内容、応募方法等は番組内で発表します。




■有馬記念×ホープフルステークス×東京大賞典コラボキャンペーン


2歳馬の中距離チャンピオン決定戦「12/27 ホープフルステークス（GI）」とJRAの一年を締めくくるグランプリレース「12/28有馬記念（GI）」、TCKで行われるダート競馬の総決算「12/29 東京大賞典（GI）」の年末の3大GIレースをさらにお楽しみいただける「有馬記念×ホープフルステークス×東京大賞典コラボキャンペーン」を実施します。




年末の3大GIレースにご参加いただくとデジコが当たるチャンス！競馬初心者の方をはじめ多くのみなさまにお楽しみいただける内容となっておりますので、「有馬記念×ホープフルステークス×東京大賞典コラボキャンペーン」にぜひご参加ください。


＊キャンペーンサイトはこちら


https://jra-tck-collabo-cp2025.com/




■東京大賞典出走馬ミニゼッケンオンライン販売


第71回東京大賞典出走馬の馬番・馬名入りのミニゼッケンをオンラインショップにて販売します。申し込みいただいた全ての方にお買い求めいただけます。この機会にぜひお申込みください！



販売期間：令和7年12月26日（金）18時00分頃～令和8年1月5日（月）21時00分


販売価格：1枚1,400円（税込）＋送料＋決済手数料


＊詳細はChampions TCK SHOPをご覧ください。


https://www.champions-tck.shop/




■池田エライザさん、阿部詩さん、吉田鋼太郎さん、磯村勇斗さんのオリジナルポスターが当たるXキャンペーン


12月29日（月）東京大賞典（GI）の実施を記念して、2025年度TCKイメージキャラクターである池田エライザさんと、今年のCMのゲストキャラクターである阿部詩さん、吉田鋼太郎さん、磯村勇斗さんのオリジナルポスターを抽選で10名様にプレゼントするXキャンペーンを実施します。


TCK公式アカウント「@tck_keiba」をフォローのうえ、キャンペーン投稿をリポストするだけで応募完了！たくさんのご応募、お待ちしております！



応募期間：12月19日（金）～12月29日（月）23時59分


応募方法：１.TCK公式アカウント「@tck_keiba」をフォロー


　　　　　２.キャンペーン投稿をリポスト


【キャンペーン投稿はこちら】


https://x.com/tck_keiba/status/2001895270351802458?s=20


賞　　品：東京大賞典告知用レースポスター　10名様


※当選はお一人様1枚となります。


※複数ポストの場合も1回のカウントとなります。


※ポスター本体にシリアルコードを印字いたします。転売目的でのご応募はお止めください。




　　　　　　　　★その他の第14回開催のイベント情報はこちらをご覧ください★


　　　　　　　　　　　https://www.tokyocitykeiba.com/guide/events/