【いわきFC】早坂勇希 選手、期限付き移籍期間満了のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、川崎フロンターレより期限付き移籍中の早坂勇希選手が移籍期間満了となりましたので、お知らせいたします。

【早坂 勇希（YUKI HAYASAKA）】

| ポジション

GK

| 生年月日

1999年5月22日（26歳）

| 身長/体重

184cm / 81kg

| 出身

東京都

| 経歴

FC Wins → 川崎フロンターレU-12 → 川崎フロンターレU-15 → 川崎フロンターレU-18 → 桐蔭横浜大学 → 川崎フロンターレ → いわきFC（期限付き移籍）

| 出場記録

＜2025年＞

J2リーグ通算：16試合出場 / 0得点、リーグカップ：1試合出場 / 0得点

＜通算＞

J1リーグ：1試合出場 / 0得点、J2リーグ：16試合出場 / 0得点、リーグカップ：1試合出場 / 0得点、天皇杯：4試合出場 / 0得点

| コメント

「1年間どんな時も応援してくださりありがとうございました。目標としていたJ1昇格という目標を達成できなかったこと、チームを救えなかったこと、本当に申し訳なく思っています。

出場時間の少なかった自分を信じて、声をかけていただいた大倉社長、田村監督をはじめとするスタッフの皆様には本当に感謝しかありません。

また、どんな時も信じ合い切磋琢磨したチームメイト、メディカルスタッフ、フロントスタッフなどのクラブが一つなり、戦えたこと本当に幸せに思います。

最後になりますが、サポーターの皆さん開幕からなかなかうまく行かず、それでも常に最高の応援をハワスタでもアウェイでもありがとうございました。僕たちはその声援が本当に力になりました。最終戦での景色はベンチ横から見ていて鳥肌が立ちました。

これからチームは変わりますが、この1年間があったからこそ活躍できていると言えるように頑張っていきたいですし、それが一番の恩返しだと思います。本当に1年間ありがとうございました！」