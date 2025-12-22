アニメ『ガールズバンドクライ』仁菜たちの「ネクタイ」やトゲナシトゲアリ5人の「オールプリントTシャツ」など新グッズ登場！一部グッズは《コミケ107》ジーストアブース先行販売も！【株式会社コスパ】
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報
アニメ『ガールズバンドクライ』より、仁菜たちそれぞれの「ネクタイ」をはじめ、トゲナシトゲアリ5人の「オールプリントTシャツ」、アー写をイメージしたトゲトゲメンバーたちの「120cmビッグタオル アー写Ver.」が二次元コスパから登場です。
・ネクタイ [3種/井芹仁菜 、河原木桃香、安和すばる]
・オールプリントTシャツ [5種]
・トゲナシトゲアリ 120cmビッグタオル アー写Ver.
これらは、12月30日(火)・31日(水)東京ビッグサイトで開催の《コミックマーケット107》GEE!STORE(ジーストア)ブースにて先行販売も決定しました。
【二次元コスパ】／〈コミックマーケット107〉特設ページ
【二次元コスパ】／アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報ページ
加えて、これらは通販を含むコスパオフィシャルショップほかにて一般販売のご予約を受付中です。
あわせてご利用ください。
◆アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報ネクタイ [5種/井芹仁菜 、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ]
井芹仁菜 ネクタイ
井芹仁菜 ネクタイ
河原木桃香 ネクタイ
安和すばる ネクタイ
海老塚智 ネクタイ
ルパ ネクタイ
【先行販売：3種/井芹仁菜 、河原木桃香、安和すばる 先行販売情報】
■2025年12月30日(火)・31日(水)〈コミックマーケット107〉
GEE!STORE(ジーストア)ブース [東京ビッグサイト西3・4ホール No.1422]
一般販売：2026年4月上旬予定
サイズ：大剣幅7cm / 小剣幅4cm / 全長145cm
価格：各6,050円（税込）
「井芹仁菜 ネクタイ」
仁菜の私服コートの裏地をモチーフにしたデザイン。
「河原木桃香 ネクタイ」
桃香のOP衣装のネクタイをモチーフにしたデザイン。
「安和すばる ネクタイ」
すばるの制服ネクタイをモチーフにしたデザイン。
「海老塚智 ネクタイ」
智のキーボードのヤモリをモチーフにしたデザイン。
「ルパ ネクタイ」
「紅生姜」をイメージした配色と「NICE！ BEER！」のテキスト入り。
裏面にはキャラクターを忍ばせたMADE IN JAPAN品質の一品
・発色が美しく、細部まで再現できるプリント技法を用いた、日本製のネクタイです。
・さまざまなシーンでお使いいただける、標準的なレギュラータイの形状を採用しました。
・気軽にお取り扱いいただけるポリエステル素材を使用しております。
・表面はさりげなく取り入れやすいデザインながら、裏側にはキャラクターを忍ばせ、
ふとした時にお楽しみいただける仕様に仕上げました。
【基本予約受付期間】～2026年1月25日(日)
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
オールプリントTシャツ [5種/井芹仁菜 、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ]
井芹仁菜 オールプリントTシャツ
河原木桃香 オールプリントTシャツ
安和すばる オールプリントTシャツ
海老塚智 オールプリントTシャツ
ルパ オールプリントTシャツ
【先行販売情報】
■2025年12月30日(火)・31日(水)〈コミックマーケット107〉
GEE!STORE(ジーストア)ブース [東京ビッグサイト西3・4ホール No.1422]
一般販売：2026年4月上旬予定
サイズ：M/L/XL
価格：各4,620円（税込）
※こちらの商品はフロントのみのプリントとなります。
※全面プリントの技法上、縫い目や脇下部分にカスレやプリント切れが生じます。
ご了承ください。
【基本予約受付期間】～2026年1月25日(日)
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
トゲナシトゲアリ 120cmビッグタオル アー写Ver.
トゲナシトゲアリ 120cmビッグタオル アー写Ver.
【先行販売情報】
■2025年12月30日(火)・31日(水)〈コミックマーケット107〉
GEE!STORE(ジーストア)ブース [東京ビッグサイト西3・4ホール No.1422]
一般販売：2026年4月上旬予定
サイズ：（約）120×60cm / 綿100％
価格：5,500円（税込）
アー写をイメージしたトゲトゲメンバーたちのビッグタオル
・発色が良いフルカラープリントで、イラストの魅力をビッグサイズで楽しめる！
・天然素材（コットン）100％で肌にやさしい柔らかな肌触り。
・厚みがある生地なので吸水性も抜群。バスタオルにもぴったり！
・タペストリーのように飾ったり、タオルケットとして使うのもオススメです。
・寒い季節を野外で過ごす時には防寒対策に！
【基本予約受付期間】～2026年1月25日(日)
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
※コスパ通販でご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。
◆関連リンク
◆権利表記
(C)東映アニメーション
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
◆COSPA（株式会社コスパ）公式SNS
・X：@cospa_inc ／ https://x.com/cospa_inc
・Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/
・YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc
◆商品に関する詳細、お問合せ先
コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）
◆COSPAは2025年5月で30周年！
株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。
ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。
《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》
https://www.cospa.com/30th/
《展開ブランド》
公式キャラクターアパレル・グッズ
「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/
「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/
公式キャラクターコスチューム
「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/
「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/