ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ、12月29日（月）夜9時より2025年を締めくくる特別番組『KYOUSUKI MUSIC STAGE』を放送決定

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズの特別編として、2025年12月29日（月）夜9時より『KYOUSUKI MUSIC STAGE』を放送することを決定いたしました。

『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけます。2025年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数（※1）および番組総視聴者数（※2）の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録（※3）を更新するなど、大きな話題を呼んでいます。

このたび放送が決定した『KYOUSUKI MUSIC STAGE』では、これまでの『今日好き』に参加したメンバーが7グループに分かれ、2025年を代表するヒットソングをパフォーマンスいたします。

きんご（内田金吾）とりのん（多田梨音）の“きんりのカップル”が、ねぐせ。の「織姫とBABY feat. 汐れいら」を、じゅり（榊原樹里）、ひなの（瀬川陽菜乃）、はるな（村谷はるな）、メガン（夏川メガン）がHANAの「Blue Jeans」を、ひな（長浜広奈）とあおい（永瀬碧）がPiKiの「Kawaii Kaiwai」を、はると（今井暖大）、いっさ（松本一彩）、かける（鈴木駈）、らいと（奥村頼斗）がM!LKの「イイじゃん」をそれぞれパフォーマンスすることが決定しており、残りの3組は、=LOVEの「とくべチュ、して」、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」、BE:FIRSTの「夢中」をパフォーマンスいたします。誰が残りの楽曲を披露するのか、ぜひ放送当日にご期待ください。

また、毎シリーズ『今日好き』の恋模様をスタジオで見守る、恋愛見届け人のNON STYLE井上裕介とかすとのトークコーナーも。『今日好き』メンバーは、2025年を彩った楽曲たちをどのように自分たちらしく魅せるのか、今から注目が集まります。特別番組『KYOUSUKI MUSIC STAGE』は12月29日（月）夜9時より放送いたします。『今日好き』シリーズとともに、本番組をお楽しみください。

（※1）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※2）2025年7月21日（月）～9月14日（日）の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※3）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。これまでに放送した特番を除く、シリーズ放送を行っている番組において最高視聴者数を記録

■ABEMA『KYOUSUKI MUSIC STAGE』 番組概要

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8Zwg4yNNfkfSFq

出演：

井上裕介（NON STYLE）

かす

今井暖大

内田金吾

奥村頼斗

榊原樹里

鈴木駈

瀬川陽菜乃

多田梨音

夏川メガン

永瀬碧

長浜広奈

松本一彩

村谷はるな

■ABEMA『今日、好きになりました。チェンマイ編』 番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2026?s=90-2026_s750

