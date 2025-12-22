MIXI、メタバース空間でエンターテインメントとベッティングを融合した新サービス「ALTERNIGHT ZONE」を12月22日（月）より提供開始

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、メタバース空間上でエンターテインメントとベッティング体験を融合させた新たなプラットフォームサービス「ALTERNIGHT ZONE（オルターナイトゾーン）」を、2025年12月22日（月）より提供開始します。

＜ダウンロードURL：https://xfl.ag/3YiYVqC＞

本サービスは、ユーザーが自身のアバターを通じて、他の参加者と交流しながら競輪やアミューズメントゲームを楽しめるエンターテインメントプラットフォームです。

当社が運営する競輪・オートレース投票サービス「TIPSTAR（ティップスター）」と連携しており、メタバース空間内でベッティングを楽しむことができます。

また、平塚競輪場と連携し、12月28日（日）～30日（火）に開催される「KEIRIN グランプリ2025」（https://gp.shonanbank.com/）を盛り上げる特別企画を実施します。

期間中は、実際の平塚競輪場をモチーフにしたバーチャル会場「メタバース平塚競輪場」が「ALTERNIGHT ZONE」内に登場します。

ユーザーはアバターを通じて集まり、まるで現地で観戦しているかのような臨場感の中で「KEIRIN グランプリ2025」を楽しめます。

メタバース平塚競輪場は2026年3月末まで登場し、今後ユーザー間で楽しめる企画も順次導入を予定しています。

MIXIはこれまでSNS・スポーツ・エンターテインメントなど多様な分野で、人と人をつなぐコミュニケーションサービスを展開してきました。

本サービスはその延長線上にある取り組みであり、メタバースを活用してより没入感のあるリアルなつながりを感じられる新たな体験の創出を目指しています。

さらに、「TIPSTAR」との連携による価値の拡大を図るとともに、今後は当社の他事業とも連携し、サービスの枠を超えた新しい価値提供に取り組んでまいります。

■主な機能

ユーザーがメタバース上で他のプレイヤーと交流したり、競輪やゲームで遊んだり、エンターテインメントを楽しむためのさまざまな機能を実装しています。

1.アバター機能

髪型や服装、各種カラーなどを自由にカスタマイズして、オリジナルアバターを作成できます。

アバターは標準設定の他にゲーム内無料通貨（LUX）や有料通貨（NEWON）で購入することができ、カスタマイズが可能です。

2.コミュニケーション機能

テキストチャット、ボイスチャット、エモート（感情表現）などにより、同期的でリアルタイムな交流が可能です。

3.ワールド構成

「ALTERNIGHT ZONE」は、ひとつの仮想都市の中に複数のエリアがあり、それぞれのエリアで異なる体験が楽しめます。

・TIPSTAR Section（競輪エリア）

バーチャルの仮想競輪場内でパブリックビュー観戦や、「TIPSTAR」とのWebView連携による投票体験が可能。

・AlterNight City（コミュニケーションエリア）

仮想都市の中心街で、他プレイヤーとのコミュニケーションが行えます。

ゲーム内無料通貨（LUX）を獲得できるミッションやタスクなどのイベントもあります。

・Amusement Section（ゲームエリア）

ポーカーやブラックジャック、ルーレットなど、無料通貨で遊べる多彩なアミューズメントコンテンツを展開しています。

※現金との換金は行えません。

■ゲーム内通貨について

本サービスでは、3種類の通貨を導入しています。

・NEWON／ネオン（有料通貨）

クレジットカードなどで購入できる有料通貨。

アバター衣装やアイテムなどの有料コンテンツの購入に使用します。

・LUX／ルクス（無料通貨）

ミッションやタスクの達成など、ゲーム内の行動を通じて獲得できる通貨。

チップとの交換やアバター衣装、アイテムなどの購入に使用します。

また、友達とLUXシェアを行い、協力して楽しむことができます。(シェアには上限があります)

・チップ（ゲームプレイ用通貨）

ポーカーやルーレットなどのゲームで遊ぶ際に使用する通貨で、LUX（無料通貨）と交換ができます。

※現金との換金は行えません。

※ベッティング機能（投票・払戻）は「TIPSTAR」サービス内で行われます。

■平塚競輪場との取り組み

メタバース平塚競輪場では、普段は立ち入ることのできないバンク内をアバターで自由に散策できるほか、平塚競輪場の名物である「光と噴水と音のショータイム」のバーチャル再現や、『リンカイ！』平塚競輪所属キャラクター「平塚ナナ」の3Dモデルが登場するなど、さまざまな体験を楽しめます。

■「ALTERNIGHT ZONE」について

メタバース空間上でエンターテインメントとベッティング体験を融合させた新たなプラットフォームサービスです。

ユーザーはアバターを通じて、誰かと一緒に競輪やゲームで遊ぶことや、リアルタイムなコミュニケーションを没入感のある空間で体験できます。

MIXIが運営する競輪・オートレース投票サービス「TIPSTAR（ティップスター）」と連携していて、メタバース空間でソーシャルにべッティングが楽しめる新しいエンターテインメント体験を提供しています。

■サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25121/table/750_1_7f7e6cb83824f74067da5b4107190b39.jpg?v=202512220722 ]

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびALTERNIGHT ZONEの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。