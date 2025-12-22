円預金金利および短期プライムレートの改定について





円定期預金金利につきましても改定をおこなう予定です。改定後の金利および改定日が決まり次第、当社WEBサイトにてお知らせします。





ご注意事項





短期プライムレートの改定

改定日：2026年4月1日（水）





















