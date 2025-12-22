こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シュローダー 2026年市場見通し
CIOの視点：バリュエーションを巡るリスクにアクティブに対応し、分散投資の機会を探る
シュローダーのグループCIOヨハナ・カークランドによる2026年の展望をお伝えします。
詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://schro.link/schroders.outlook2026.cio
プライベート・マーケット：デカップリングがもたらすレジリエンスある投資機会
プライベート市場は、長期投資、アクティブ・オーナーシップ、ボトムアップによる価値創出、低相関のリスク・リターン特性という特長から、複雑で不確実性の高い環境においてポートフォリオのレジリエンス強化に貢献します。足元で競争力ある戦略に注目します。
詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://schro.link/schroders.outlook2026.private
グローバル株式：優れた収益と新しいテクノロジーへの継続的な投資が世界の株式市場の下支えとなる可能性
バブルが懸念されますが、ハイパースケーラーのキャッシュフローがバリュエーションを支えており、上値余地も残ります。2026年の投資機会と想定されるリスクを分析します。
詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://schro.link/schroders.outlook2026.equity
グローバル債券：2026年の債券市場はアクティブなアプローチがカギ
インフレの鈍化と中央銀行の緩和的スタンスが下支えとなる一方、地政学的リスクや各資産のパフォーマンス特性を考慮する必要があります。注目すべき投資機会をご紹介します。
詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://schro.link/schroders.outlook2026.fixedincome
【本資料に関するご留意事項】
本資料は、情報提供を目的として、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド（以下、「作成者」といます。）が作成した資料を、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が和訳および編集したものであり、いかなる有価証券の売買の申し込み、その他勧誘を目的とするものではありません。英語原文と本資料の内容に相違がある場合には、原文が優先します。
本レポートは、Schroders Investment Management Limitedが海外の機関投資家向けに作成した資料を、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が翻訳・編集したものです。本レポートは、シュローダーのグローバルベースの一般的な取り組み・考え方をご紹介する目的で作成しており、日本の投資者を対象としない内容を含む場合があります。
本資料に示されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。投資資産および投資によりもたらされる収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀損する場合があります。また外貨建て資産の場合は、為替レートの変動により投資価値が変動します。
本資料は、作成時点において弊社が信頼できると判断した情報に基づいて作成されておりますが、弊社はその内容の正確性あるいは完全性について、これを保証するものではありません。
本資料中に記載されたシュローダーの見解は、策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提に基づく所見や展望を示すものであり、将来の動向や予測の実現を保証するものではありません。市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。
本資料中に個別銘柄についての言及がある場合は例示を目的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。また当該銘柄の株価の上昇または下落等を示唆するものでもありません。
本資料に記載された予測値は、様々な仮定を元にした統計モデルにより導出された結果です。予測値は将来の経済や市場の要因に関する高い不確実性により変動し、将来の投資成果に影響を与える可能性があります。これらの予測値は、本資料使用時点における情報提供を目的とするものです。今後、経済や市場の状況が変化するのに伴い、予測値の前提となっている仮定が変わり、その結果予測値が大きく変動する場合があります。シュローダーは予測値、前提となる仮定、経済および市場状況の変化、予測モデルその他に関する変更や更新について情報提供を行う義務を有しません。
本資料中に含まれる第三者機関提供のデータは、データ提供者の同意なく再製、抽出、あるいは使用することが禁じられている場合があります。第三者機関提供データはいかなる保証も提供いたしません。第三者提供データに関して、本資料の作成者あるいは提供者はいかなる責任を負うものではありません。
シュローダー/Schroders とは、シュローダー plcおよびシュローダー・グループに属する同社の子会社および関連会社等を意味します。
本資料を弊社の許諾なく複製、転用、配布することを禁じます。
