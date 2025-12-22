お餅は「正月限定」ではない！？4人に1人が“年中食べる”と回答！通年ストックされる切り餅の脱マンネリの鍵は「食材化」

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）にて運営している料理メディア「Nadia（ナディア）」（URL：https://oceans-nadia.com/）は、「お餅」についてアンケート調査（※1）を行いました。アンケート結果およびNadiaおすすめのお餅を使ったレシピをご紹介いたします。

（※1）＜アンケート調査概要＞調査期間および回答者数：2025年10月31日～11月6日 Nadiaユーザー1078人が回答／調査機関：自社調査／調査対象： Nadiaに登録しているユーザー／調査方法：メールマガジンにてアンケート回答を募集

お餅は「正月限定」から「通年ストック食材」へ！4人に1人は「年中問わず食べる」と回答

今年は米不足の影響や物価高騰により、お米ならびにお餅の価格上昇が続いていますが、やはり日本人にとって「お正月」に欠かせないのがお餅。アンケート調査によると、お餅を食べ始める時期は「お正月（三が日）」が39.4%と最多である一方、「年中問わず食べている」という層も25.7%にのぼることが分かりました。また、いつ頃まで食べるかという質問では、「ストックや在庫がなくなるまで」が33.0%で1位に。次いで「年中問わず食べる」が25.7%、「冬の間（2月ごろまで）」が14.4%と続きました。この結果から、お餅はお正月をピークに冬の期間に消費が集中する一方で、近年は冬を越えても日常的に使い続ける「通年ストック食材」として定着してきていることがわかりました。

お悩み1位は「食べ方のマンネリ」。Nadiaでは餅を食材として使ったレシピの指名検索も多数

「年中問わず食べる」方にその理由を聞くと、約8割が「お餅そのものが好き（74.5%）」と回答し、そのほか「ちょっとした軽食や夜食に便利」が48.0%、「日常的に食べるから常備している」が31.0%という結果になりました。

また、年中お餅を楽しむ層が増える一方で、抱える悩みとして1位に挙がったのは「食べ方がいつも同じで飽きる」というマンネリ化でした。実際にNadiaのキーワード検索（※2）のデータでも「餅×アレンジ」の検索数は多いのですが、さらに注目すべきは「餅巾着」「餅ピザ」「餅グラタン」といった、お餅を「材料」として活用した具体的な料理名が多く指名検索されている点です。

きなこ餅や磯辺餅といった定番の食べ方は、作り方が想起しやすいためあまり多く検索されにくい一方、これらのメニューの検索数が2024年1月・2025年1月の対比で「餅ピザ」162.5%、「餅グラタン」125.0%、「餅巾着」163.6%と大幅に増加しており、お餅の楽しみ方として定着しつつあることが分かります。このように、お餅の新しい食べ方を模索する中で、単体で味わうだけでなく、ボリュームアップや食感のアクセントを生む「食材」として料理に取り入れる流れは、今後も続くと予想しています。

そこで今回はNadiaおすすめの餅アレンジレシピをご紹介します。検索数が増加中の餅ピザや餅グラタンから、日々の献立に取り入れやすい食材化のアイデアを幅広くピックアップしました。

（※2）Nadiaアプリ内における検索データ

【検索急上昇】もはや新定番！指名検索される人気お餅レシピ

簡単にいろんな味が楽しめる！

カリもち食感が美味しい餅ピザ♪

【皆で食べたいおもちピザ】余ったお餅で色々楽しめる♪ by RINATY（りなてぃ）さん

https://oceans-nadia.com/user/236306/recipe/451177

出汁がじゅわっと美味しい♪

うどんのトッピングにも！

【大ヒット中！煮込み10分(ハート)︎いなりもち】簡単/絶品 by DOKINさん

https://oceans-nadia.com/user/593208/recipe/492759

お餅でとろみをつけるので、小麦粉不使用！

【レンジで簡単(ハート)ほうれん草とベーコンのお餅グラタン】 byまいのごはん。さん

https://oceans-nadia.com/user/386014/recipe/495624

お餅は実は便利食材！料理の幅を広げるお餅活用レシピ

お餅をごま油で香ばしく揚げ焼き！

大根おろしをたっぷりのせて♪

切り餅アレンジ【揚げ出し餅】 by AKIHOさん

https://oceans-nadia.com/user/842179/recipe/495956

豚こまボールにお餅を加えてボリュームアップ！

【もっちーず豚こま】余った餅で絶品おかず♪ byあこさん

https://oceans-nadia.com/user/1157527/recipe/495432

お餅を挟んだハムカツ！

とろ～りもちもち食感がやみつきに

これはハマる(ハート)【お餅とチーズのミルフィーユハムカツ】 byゆうきさん

https://oceans-nadia.com/user/1140723/recipe/494423

ホクホクシャキシャキのじゃがいもに、のび～るお餅で食感が楽しい！

混ぜて焼くだけ♪秒で食べちゃうやつ「青のりじゃが餅ガレット」 by低空飛行キッチンさん

https://oceans-nadia.com/user/860418/recipe/506618

小さく切った切り餅を一緒に炊けば、もち米いらずでおこわ風♪

【150万再生突破！豚バラとごぼうのおこわ風炊き込みご飯】 byDOKINさん

https://oceans-nadia.com/user/593208/recipe/451680

お餅をパンケーキに加えることで、ふわもち食感に♪

もっちり至福(ハート)余ったお餅で簡単おやつ「お餅パンケーキ」 by低空飛行キッチンさん

https://oceans-nadia.com/user/860418/recipe/495239

気になるデータ、レシピ等がございましたら、Nadia編集部までお気軽にお問い合わせください。

