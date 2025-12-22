TVアニメ『ONE PIECE』からワノ国編とエッグヘッド編が紙をツミカサねて組み立てる新シリーズになって登場！ 「ペーパーシアター ツミカサ ONE PIECE 2種」発売

株式会社エンスカイ

キャラクター玩具を中心としたオリジナル商品の企画販売を通し、全てのお客様にささやかな感動を届ける株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市、代表取締役社長：川田裕二）は、今年10周年を迎える紙でキリとる名場面「PAPER THEATER」の新シリーズ「ペーパーシアターツミカサ」より、TVアニメ『ONE PIECE』の新商品「TK-01 ワノ国」、「TK-02 エッグヘッド」の2種を発売します。2025年12月22日（月）より、エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」および各販売店舗にて順次販売を開始します。

■ ペーパーシアター新シリーズ、紙を積み重ねて作る「ペーパーシアター ツミカサ」とは

発売から10周年を迎えるエンスカイの人気シリーズ「PAPER THEATER」から新シリーズ「ペーパーシアター ツミカサ」が誕生します。これまでのペーパーシアターにはなかった“紙を積み重ねる”という新しい表現方法で、キャラクターや名シーンを立体的に再現できるシリーズです。完成後は、正面だけでなくさまざまな角度から作品を楽しめるのも大きな魅力です。部品はすべて精巧にレーザーカットされており、特別な道具を用意する必要はありません。温かみのある紙素材を使用し、カッター・ピンセット・接着剤など身近な道具で組み立てられる手軽さもポイントです。また、付属の透明ブリスターケースには、各キャラクターのデザインが上部にあしらわれており、飾る楽しみを一層引き立てます。

■ TVアニメ『ONE PIECE』の人気エピソードが新シリーズ「ツミカサ」になって登場！

記念すべきツミカサの第1弾は、TVアニメ『ONE PIECE』から、「ワノ国編」と「エッグヘッド編」が登場します。360°多方向から楽しむ事ができ、作りごたえのある工程と、完成後には麦わら一味の海賊旗デザインが施された透明ブリスターケースに飾れる仕様で、ファン必携のコレクションアイテムに仕上がっています。

■ 商品概要

・商品正式名称：

１.ペーパーシアター ツミカサ TK-01 ワノ国

２.ペーパーシアター ツミカサ TK-02 エッグヘッド

・セット内容： キットバーツ、組み立て説明書、専用ブリスターケース

・商品サイズ：

１.約H77×W80×D80mm

２.約H83×W80×D80mm

・希望小売価格： 各5,280円（税込）

・発売日： 2025年12月22日（月）より順次

・販売場所： エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」全国の玩具店、量販店、家電量販店など

※販売時期は各店舗にお問い合わせください。

・通販サイト：

TK-01 ワノ国 https://www.enskyshop.com/products/detail/30091

TK-02 エッグヘッド https://www.enskyshop.com/products/detail/30092

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

■ ペーパーシアターツミカサ概要

「ペ―パ―シアター ツミカサ」はレーザーで精密にカットされた紙を積み重ねてつくるペーパークラフトキットです。パーツを切り離し、積み重ねていくだけで簡単に立体的なキャラクターや作品に登場する名シーンを立体的な空間として作ることができます。完成後は付属の専用ケースに入れて飾ってお楽しみいただけます。

https://paper-theater.com/

*PAPER THEATER公式Xアカウント（@Ensky_PT(https://x.com/ensky_pt)）にて最新情報を更新中！

■ エンスカイ 概要

キャラクター玩具を中心に、ジグソーパズル・ゲーム・キッズトイ・ホビー＆ファンシー雑貨・季節商品・タレントグッズなど、オリジナル商品の企画販売を行います。キャラクターなどのIP（Intellectual properties）に、思わず手に取りたくなる新たな魅力を加えることで全てのお客様に感動を届ける、付加価値創造を目指す企業です。