湘南美容クリニック、英語公式サイトをリニューアル ー 訪日外国人向け「英語対応院プロジェクト」を本格始動

湘南美容クリニック（本社：東京都新宿区）は、訪日外国人および英語圏ユーザーの増加を受け、2025年12月22日（月）に英語公式サイト（https://en.sbc-beauty.com/(https://en.sbc-beauty.com/)）を全面リニューアルしました。

併せて、英語対応院に特化した情報発信および予約導線の提供を開始。本取り組みは「英語対応院プロジェクト」の一環として実施するもので、英語圏のお客さまが来院前の情報収集から予約までをよりスムーズに行える環境を整備しています。

英語公式サイトのメインイメージ

今回のリニューアルでは、サイトデザインを一新するとともに、施術や価格情報の視認性を向上させました。英語公式サイトでは、英語対応が可能な院に限定して情報を掲載し、実際の対応体制に即した内容とすることで、来院前の不安軽減と体験価値の向上を目指しています。

対象院は「銀座院・横須賀中央院・大阪なんば院」の3院とし、予約フォームについても同院限定で設置。施術内容については、各院で対応可能なメニューに絞って掲載しています。

予約フォーム：https://en.sbc-beauty.com/inquiries/new

今後運用状況を踏まえながら、対象院および対応範囲の段階的な拡大を検討していく予定です。

英語対応院プロジェクトによる受入れ体制の構築

本プロジェクトは、英語圏のお客さまが安心して湘南美容クリニックを利用できる環境づくりを目的にスタートしました。訪日前の情報収集から来院時のコミュニケーションまでを見据え、現場で実用可能な仕組みと運用フローの確立を進めています。

湘南美容クリニックを経営支援するSBCメディカルグループの海外事業部およびプロダクト開発室が中心となり、SBC独自の通訳アプリ「Talk Bridge」を一部の対象院にて実運用を開始。あわせて、初期版として導入していた通訳アプリ「Speak Buddy」についても機能改善を重ねています。

・SBC独自の通訳アプリ「Talk Bridge」提供対象５院

新宿本院、新橋銀座口院、銀座院、横須賀中央院、大阪なんば院

英語非対応スタッフでも接客可能な運用モデルを目指して

英語対応院プロジェクトでは、外国語対応スタッフが常駐していない場合でも、通訳アプリと業務マニュアルを活用することで、外国人のお客さまを一人で接客できる体制の構築を目指しています。クリニックマニュアルや業務フローの整備を進めることで、対応品質を保ちながら、持続可能な外国語対応モデルの確立を図ります。

英語サイト公開に先立ち、旧英語サイト上に設置した問い合わせフォームには、設置後約2週間で複数の国・地域から多くの問い合わせが寄せられました。訪日外国人向け美容医療への関心の高まりがうかがえる結果となっています。

湘南美容クリニックでは今後も、訪日外国人および日本在住の外国語話者のお客さまが、言語面の不安を感じることなく美容医療にアクセスできるよう、対応体制やデジタル施策の拡充に継続的に取り組んでまいります。

湘南美容クリニックについて

2000年、神奈川県藤沢市で創業。「美容医療をもっと身近に」という信念のもと、先進的な美容医療の提供に努め、現在では国内外にて展開しています。確かな技術と徹底した安全対策により、医療のプロフェッショナルがお客さま一人ひとりに寄り添い、理想の実現をサポートしています。

湘南美容クリニック公式サイト：https://www.s-b-c.net/

創業25周年を迎えた湘南美容クリニックが掲げる「湘南美容の約束」

湘南美容クリニックは、お客さまに支えられ2025年に創業25周年を迎えました。これまで多くのお客さまの美と健康をサポートしてきた私たちは、節目の年を機に、より一層の安心と信頼をお届けするための指針として「湘南美容の約束」を改めて掲げます。私たちはこれからも、美容医療への不安を取り除き、透明性と信頼性をもって、お客さまに安心と前向きな変化を提供することをお約束します。

「湘南美容の約束」特設サイトはこちら(https://www.s-b-c.net/about/media/promise/)

湘南美容クリニックに在籍する医師や治療に関する取材も承っております。取材をご希望の際は、本プレスリリース記載の担当者までご連絡いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。お問い合わせフォームはこちら(https://www.s-b-c.net/contact/aboutad-form/)

会社概要

所 在 地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング7階

事 業 ：マーケティングコンサル、インターネット広告運用

