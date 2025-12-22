こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
今年「BMWツアー選手権森ビル杯」で優勝した蟬川泰果プロも代表選手として活躍した『ＰＧＭ世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』
2014年よりＰＧＭのゴルフ場で開催している大会を2026年も冠スポンサーとして特別協賛
パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）は、一般社団法人 国際ジュニアゴルフ育成協会（本部：神奈川県横浜市中区／代表理事 井上 透、以下「IJGA」）と株式会社ビーエスフジ（本社：東京都港区台場／代表取締役社長 小川 晋一）が主催する、2026年の『世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』（以下「本大会」）に、冠スポンサーとして特別協賛します。
ＰＧＭは、ジュニアゴルファー育成を通じた社会貢献活動を行っており、その一環として2014年から本大会に協賛し、ＰＧＭが運営するゴルフ場を全大会の会場として提供しています。過去には、ＰＧＭがスポンサーシップ契約をしている蟬川泰果プロや杉浦悠太プロ、清本美波プロをはじめ、現在国内外で活躍している多くのトッププロが日本代表に選ばれています。2026年も引き続き全大会（予選大会7会場、決勝大会2会場、「ＰＧＭ U-6 リトルジュニアゴルフ大会」1会場）の会場として提供します。
本大会では、各予選大会を勝ち抜き、決勝大会に参加した各カテゴリ男女の上位1名〜2名に、2026年7月にアメリカ・カリフォルニア州サンディエゴで開催される『世界ジュニアゴルフ選手権』の出場権が付与されます。出場選手は「ＰＧＭ日本代表選手団」としてアメリカへ派遣され、ＰＧＭはIJGAを通じて「ＰＧＭ日本代表選手団」のサポートを行います。
なお、現状の『世界ジュニアゴルフ選手権』において、「U-6」の部のカテゴリがなくなったことに伴い、「U-6」の部に関しては「ＰＧＭ U-6 リトルジュニアゴルフ大会」と名称を変えて、別大会として開催します。
ＰＧＭは、ジュニアゴルファーに向けた様々な取り組みを行うなかで、ジュニアゴルファーに活躍する機会を提供するなど、今後も積極的に支援を行ってまいります。
■大会概要
・大 会 名 称 ：ＰＧＭ世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会
・主 催 ：一般社団法人 国際ジュニアゴルフ育成協会(IJGA)、株式会社ビーエスフジ
・特 別 協 賛 ：パシフィックゴルフマネージメント株式会社
・協 賛 ：住友ゴム工業株式会社、株式会社日能研関東、キャロウェイゴルフ株式会社
・後 援 ：日本ゴルフ協会（決勝大会のみ）、日本プロゴルフ協会、日刊スポーツ新聞社、株式会社ALBA
・日程 / 会場 ：2026年2月〜4月に7会場で予選大会、2026年3月〜4月に2会場で決勝大会を全てＰＧＭ運営ゴルフ場にて開催
・出 場 資 格 ：7〜18歳までのジュニアゴルファー
・参 加 方 法 ：IJGAホームページよりエントリー https://www.ijga.or.jp/
・募 集 人 数 ：1,000名
・代表選手選抜人数 ： 7-8歳、9-10歳、11-12歳の部/男女各2名13-14歳、15-18歳の部/男女各4名
・派 遣 先 ：世界ジュニアゴルフ選手権
・開 催 日 程 ：2026年7月7日（火）〜7月9日（木）
・開 催 場 所 ：アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴ Torrey Pines（トーリーパインズ）他
■『ＰＧＭ U-6 リトルジュニアゴルフ大会』 大会概要
・日程 / 会場 ： 2026年3月7日（土） 亀山ゴルフクラブ 亀の子ショートコース
・出 場 資 格 ： 未就学児の男女ゴルファー
・参 加 方 法 ： IJGAホームページよりエントリー https://www.ijga.or.jp/
・募 集 人 数 ： 40名
・優勝者特典 ： 2027年の「世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会」の7-8歳の部決勝シード権付与※2
※2 2027年の世界ジュニアゴルフ選手権最終日に7歳になっていることが条件となります。
本件に関するお問合わせ先
ＰＧＭ マーケティンググループ 広報担当 今井／前田／木村 Mail：pgmpr@pacificgolf.co.jp
関連リンク
報道関係者様向けサイト
https://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
ＰＧＭ公式Instagram
https://www.instagram.com/pgm.official/
ＰＧＭ公式Facebook
https://www.facebook.com/PGMFB/
