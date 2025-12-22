大阪ガスとギフティが提供する現地消費型のふるさと納税　「関西おでかけ納税」と再コラボ！『関西おでかけ納税×17LIVE ライブコマースイベント』開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、約30名のイチナナライバーと連携し、大阪ガス株式会社（大阪府大阪市、代表取締役社長：藤原 正隆、以下「大阪ガス」）およびギフティ株式会社が展開する現地消費型のふるさと納税サービス「関西おでかけ納税」を促進する『関西おでかけ納税×17LIVE ライブコマースイベント』を、2025年12月22日（月）～12月28日（日）の期間で実施することが決定しましたので、お知らせいたします。

大阪ガスおよびギフティが提供する「関西おでかけ納税」は、おでかけ前またはおでかけ中に、専用サイトからふるさと納税を行うと、その場で返礼品として、おでかけ先の加盟店で使える「デジタルチケット」が手元に届く、新しいふるさと納税制度の仕組みです。現地での「コト消費」（=飲食、宿泊、アクティビティ等）に使用いただくことで、おでかけ先の活性化をサポートします。

本イベントでは、「17LIVE」で活躍する約30名のイチナナライバー（ライブ配信者）が、ふるさと納税の新たな認知獲得や利用促進を目的に「関西おでかけ納税」の仕組みや魅力をわかりやすく訴求します。リスナー（ライブ配信視聴者）の方は、ライバーの配信画面上やライバーの告知投稿、および、各ライバーの配信中、配信画面左下に表示される「ストアの商品」ボタンより、「関西おでかけ納税」の利用ページへ遷移後、連携している各市町村への寄附が可能となります。なお、「関西おでかけ納税」と「17LIVE」は2024年末より断続的にライブコマースイベントを実施しており、ふるさと納税への関心が高まり多くの方がふるさと納税を行うこの時期に、再度ライブコマースイベントを通じて市場拡大チャネルとしてサービスを訴求するものです。

期間中、「関西おでかけ納税」の認知獲得・利用促進に貢献したイベント上位入賞ライバーには、関西圏駅構内で掲出される「関西おでかけ納税」コラボ広告出演権や旅行券などのプライズを贈呈いたします。

『関西おでかけ納税×17LIVE ライブコマースイベント』の概要は、以下の通りです。

■期間：

2025年12月22日（月）15:00～12月28日（日）23:59

■主なプライズ（賞品）：

第1位

・関西おでかけ納税屋外広告出演権、旅行券10万円分、カタログギフト、賞金10万円

第2位

・関西おでかけ納税屋外広告出演権、旅行券5万円分、カタログギフト、賞金5万円

第3位

・関西おでかけ納税屋外広告出演権、旅行券3万円分、カタログギフト、賞金3万円

第4-5位

・旅行券1万円分、カタログギフト、賞金2万円

第6-10位

・カタログギフト、賞金3千円～1万円

■参加ライバー（予定／順不同）

CUTMAN https://17.live/ja/profile/r/1845754

ちーもんnurse https://17.live/ja/profile/r/9066762

はぁ_chan https://17.live/ja/profile/r/15094577

女将ゆき https://17.live/ja/profile/r/8169139

まらぼん https://17.live/ja/profile/r/12724829

みとSurfgirl https://17.live/ja/live/14803917

ちっち https://17.live/ja/profile/r/4306782

ほのかhappy https://17.live/ja/profile/r/5333275

ブラッド https://17.live/ja/profile/r/8356957

プロ弟子ToMo https://17.live/ja/live/7154754

癒月ここyuzuki https://17.live/ja/live/18482241

どん_don_ https://17.live/ja/profile/r/8539109

みるmil https://17.live/ja/profile/r/26860733

カシス https://17.live/ja/profile/r/26561456

おきりSinger https://17.live/ja/profile/r/14104144

てつもも https://17.live/ja/profile/r/11657373

結月さみぃVIiver https://17.live/ja/profile/r/27016405

晴葵音羽 https://17.live/ja/profile/r/28615172

阿漕あこぎ https://17.live/ja/profile/r/18085981

スズキahaha専務 https://17.live/ja/profile/r/28305372

oshioshioshio https://17.live/ja/profile/r/15177780

鶴巳サツキ https://17.live/ja/profile/r/28622556

苺恋ゆあ https://17.live/ja/profile/r/27971844

神楽坂碧 https://17.live/ja/profile/r/28580128

蒼空_Sora https://17.live/ja/profile/r/27991765

社長_ひろみ https://17.live/ja/profile/r/16166556

黄昏らん https://17.live/ja/profile/r/28733255

アカリン‎ https://17.live/ja/profile/r/28522008

アスハ_VLiver https://17.live/ja/profile/r/29078773

春野美月 https://17.live/ja/profile/r/28946313

歌元らむVLiver https://17.live/ja/live/29150761

曙ミツキ_Vliver https://17.live/ja/profile/r/28661732

犬飼ゆら_VLiver https://17.live/ja/profile/r/29256568

■配信スケジュールについて

上記期間中の任意のタイミングで対象のライバーが配信を行います。各ライバーアカウントのタイムラインなどをご確認ください。

【視聴方法】

１. アプリ内イベントサイト内「参加ライバー一覧」ページに掲載のプロフィールURLをクリック

２. 「17LIVE」のダウンロードがお済みの方はライバーのアカウントページに遷移し、配信をご覧いただけます。配信していない場合はライバーをフォローいただくと配信通知が届きます。

※「17LIVE」のダウンロードがお済みでない方は、以下のQRコードまたはURLからアプリをダウンロードください。

【アプリダウンロード】

URL：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※配信を担当するライバー情報やキャンペーンおよびプライズの詳細などに関しては、アプリ内イベントページをご確認ください。

※PCからの視聴では、ライブ配信中画面上のバナーが表示されませんので、本イベント経由で「関西おでかけ納税」へご登録されたい場合は、スマホ版17LIVEアプリ、もしくはキャンペーンHPよりご登録ください。

※配信を担当するライバーやイベント内容については、事情により変更となる可能性があります。

■ 大阪ガス株式会社について

企業名： 大阪ガス株式会社

本社所在地 ： 大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号

代表： 代表取締役社長 藤原 正隆

設立日： 1897年4月10日

事業概要： ガスの製造・販売、電力の発電・販売 等

WEBサイト： https://www.daigasgroup.com/

■ 関西おでかけ納税について

関西おでかけ納税は、おでかけ前またはおでかけ中に、専用サイトからふるさと納税をすると、税金の控除を受けられつつ、その場ですぐに返礼品として、寄附額の30％分の「デジタル商品券」が手元に届く、新しいふるさと納税制度の仕組みです。スマホから約5分で簡単に寄附ができ、飲食店や宿泊施設、レジャー施設などで使える「デジタル商品券」がその場でもらえるので、おでかけ先ですぐに使うことができます。

公式HP： https://odekake.osakagas.co.jp/

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw