【株式会社NIKU】卸販売取引先が750件を突破 ― 美容医療・エステ分野で支持される製品として流通拡大中

■ 卸販売における取引先数が750件を突破

株式会社NIKU

株式会社NIKUでは、自社化粧品ブランドの卸販売を通じて、美容領域の専門性を持つ事業者様との取引を進めてまいりました。このたび、卸販売開始以降、段階的に取引先を拡大し、当社製品をお取り扱いいただく卸販売の取引先数が750件を超え、多くのパートナー企業様から継続的な信頼をいただいていることが明らかとなりました。

単発的な導入にとどまらず、長期的にお取り扱いいただく取引先が多い点も、当社卸販売の特長の一つです。

■ 美容医療・エステ分野を中心とした販売チャネル

当社製品は、美容医療およびエステティックの現場を中心にお取り扱いいただいています。

- 美容クリニック- エステティックサロン

当社では専門性の高い現場において導入されている点が、製品設計や使用感、継続性に対する評価の表れであると考えています。

■ 製品とサポート体制への評価

取引先からは、製品設計や品質面に加え、卸販売におけるサポート体制についても評価をいただいています。

・専門性を背景とした製品開発

・ブランド価値を損なわない流通設計

・導入後も継続しやすいサポート体制

また、製品開発には現役の美容外科医が携わっており、実際の美容医療の現場で得られた知見を製品開発に反映し、日常の美容ケアに無理なく取り入れられる使用感や継続性を重視した設計を行っています。

■ 卸販売に対する当社の考え方

株式会社NIKUでは、卸販売を単なる販路拡大ではなく、美容医療・エステ分野の現場と向き合うパートナーシップと位置づけています。

数量やスピードを優先した拡大ではなく、ブランドの世界観や価値を共有できる取引先様と、丁寧に取り組んでいくことを重視しています。

■ 今後の卸展開について

今後は、卸販売向けの専門商材の開発にも取り組むとともに、ブランド価値を大切にしながら、ドラッグストアやバラエティショップなど新たな販売チャネルでの展開も視野に入れ、卸販売の取り組みを強化していく方針です。

製品やブランドに共感いただき、長期的なパートナーシップを築いていきたいとお考えの事業者様からのご相談・お問い合わせを歓迎しております。

■運営会社：株式会社NIKUについて

会社名：株式会社NIKU（https://ni-ku.jp/）

所在地：東京都新宿区

事業内容：化粧品の企画・開発・販売

株式会社NIKUは「一瞬の美ではない、持続可能な美しさを」というPurposeのもと集った少数精鋭の仲間（社員）が高いモチベーションをもってVision, Mission, Valueを実現することを目的としたベンチャー企業です。

形成外科医かつ美容専門家と化粧品を専門分野とする工学博士がタッグを組み、医療と化学の融合すること、また、SNSコミュニケーションを得意とする弊社は、「ユーザー様の声」を聞き、対話しながら開発するスタイルを得意としているため、ユニークでありながら高い品質の製品を開発することを得意としています。

■ブランド紹介：Lov me Touch（ラブミータッチ）

Lov me Touch

Lov me Touchは、楽天市場「ショップ・オブ・ザ・イヤー2024」新人賞を受賞したスキンケアブランドです。

ブランド名はミラーメッセージになっており、逆さまに読むと「Touch me...not」となります。官能的で魅惑的な女性像に、毅然と自立し自己決定力を持つ女性というイメージを重ね、周囲を惑わす美しさと強さを併せ持つ存在をコンセプトとしています。

https://ni-ku.jp/lovmetouch/

■ブランド紹介：reveiller（レヴェイエ）

reveiller

医学と化粧品業界の知見の粋を集め、一切の妥協を許さず、こだわりぬいた成分によりあなたの肌が目覚める、そして美が目覚めるスキンケアブランドそれが reveiller［レヴェイエ］。

今までになかったスキンケア実感をあなたに。

https://ni-ku.jp/reveiller/

■オンラインストア紹介：Dr.BEAUTOPIA

Dr.BEAUTOPIA

エビデンスのある確かなドクターズ製品を通して一瞬の美ではない、継続的な美をご提供するオンラインストアです。美を願うすべての人の健やかな毎日を応援します。

Dr.BEAUTOPIAでは、自社ブランドである「Lov me Touch（ラブミータッチ）」「reveiller（レヴェイエ）」を展開しています。

