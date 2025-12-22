『カオスゼロナイトメア』2026年大規模アップデートロードマップショーケース動画公開！

Smilegate Holdings, Inc., Megaport Branch

■『カオゼロ』の主要開発陣が、12月24日(水)から2026年上半期にかけて実施するアップデートのシーズン別詳細内容を公開

■『カオゼロ』ならではのプレイ体験をさらに強化する、様々な新規コンテンツを追加予定

■ユーザーの声を積極的に反映した、大規模な利便性改善が注目を集める

スマイルゲート・メガポートは、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発しているRPG『カオスゼロナイトメア』(以下、カオゼロ)が、2026年の大規模アップデートロードマップを紹介するショーケース動画を公開したと、12月22日(月)に発表しました。

『カオゼロ』公式YouTubeチャンネルにて視聴することができる今回の動画では、システムチーム長のチェ・スンヒョン、背景チーム長のチェ・ウンファン、戦闘担当者のキム・ギボムなど、『カオゼロ』の主要開発陣が登場し、12月24日から来年上半期までに実施されるアップデートのシーズン別詳細内容を公開しました。

特に、今回のロードマップには、新規コンテンツだけでなく、ユーザーの声を反映した各種利便性の改善や、『カオゼロ』のデッキ構築やローグライクなプレイ体験をさらに強化する変更事項が含まれており注目を集めました。

まず、「銀河系災害」シーズン1を締めくくる12月24日(水)のアップデートでは、シーズン限定で登場する新規戦闘員「セレニエル」と、新規パートナー「ペコ」が追加され、シーズン1のストーリー最終章も公開されます。

また、シーズンカオス内の「混沌の核」コンテンツがさらに拡張され、ランキング戦コンテンツ「大亀裂」も後半戦に突入します。

さらに、ユーザーがエゴ発現(限界突破)の最高段階に到達した戦闘員を追加で獲得した場合、特別な財貨「分光キューブ」を支給する機能も追加されます。分光キューブは、ショップを通して他の戦闘員のエゴ発現素材である「メモリーコード」と交換できます。

2026年2月からは、シーズン制コンテンツである「銀河系災害」のシーズン2がスタートします。

シーズン2では、「ベルン惑星」を舞台にした新たなストーリーが展開され、「ナージャ」、「ナイン」、「ティペラ」などの新規戦闘員もアップデートされる予定です。

また、ストーリーに登場する「銀河系武闘大会」を新たな大規模戦闘コンテンツとして楽しめるほか、全150階で構成された塔を攻略しながら多様なデッキを組み合わせられる「絶叫の螺旋塔」も追加されます。

大々的な利便性改善も行われます。

まず、『カオゼロ』の世界観や設定をより深く知ることができる「ゼロアーカイブ」が追加されます。

戦闘員のトラウマを治療する「心理カウンセリング」をはじめ、各種相互作用要素もさらに強化されます。

また、ユーザーの戦闘員育成負担を軽減するため、戦闘員を事前に体験し、研究できる新規システムや、ウィークリー単位でミッションを遂行し各種成長素材を獲得できる「ギルド事務所」コンテンツもアップデートされる予定です。

最後に、2026年4月からは「銀河系災害」のシーズン3が開幕します。

シーズン3の代表的なコンテンツは「カオス強襲戦」です。

カオス強襲戦では、「セーブデータ」を獲得できない代わりに、既存の『カオゼロ』の戦闘規則が適用されない、制約のないローグライクプレイ体験を楽しむことができます。

特に、コンテンツ報酬として獲得した財貨で入手可能な「セーブデータ編集権」は、シーズン3で導入予定のアイテムで、すでに獲得したセーブデータを調整できる機能を提供します。

そのほか、戦闘員に新たな持続効果を付与し、一部スキルを変更できる新たな成長要素「堕落モード」や、育成ガイド機能も追加される予定です。

ロードマップショーケースは、『カオゼロ』公式YouTubeチャンネルより、視聴可能です。

▼『カオスゼロナイトメア』2026年ロードマップショーケース

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-i_uNmcRu3E ]

スマイルゲートのキム・ジュヒョン事業室長は「今回のショーケース動画を通じて、来年上半期までに『カオゼロ』がどのように変化していくのか、その方向性を一目でご覧いただけると思います。『カオゼロ』ならではのデッキ構築やローグライクなプレイ体験を一段と強化し、利便性を大幅に改善することで、より楽しくプレイしていただけるよう最善を尽くします。」と語りました。

『カオスゼロナイトメア』に関する最新情報は、「X」や「YouTube」などの公式コミュニティ、「公式サイト」で確認できます。

■ゲーム情報

[ タイトル ] カオスゼロナイトメア

[ ジャンル ] 選択が導くカオスループRPG

[ 対応OS ] iOS / Android / PC

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2025年10月22日(水)

■ウェブサイト情報

公式サイト

https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp

公式X

https://x.com/CZN_Official_JP

公式YouTube

https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/