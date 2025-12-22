「クリスマス≠恋人と過ごす」「5割が”推し”とのクリスマスもあり」Z世代発の #ソロホリデー現象

Z世代は30-50代と比べて「恋人や家族と過ごす日」といった従来型イメージが低く、その一方で「自分にご褒美をあげる日」「一人でゆっくり過ごす日」「自分を癒す日」「自由に過ごせる日」といった、自分起点のイメージが高い傾向が見られました。

Z世代は「自分が心地よく過ごせるかどうか」を最重視し、クリスマスを「恋人と過ごすイベント」と捉える感覚が弱まりつつあることがうかがえます。

さらにZ世代対象に、クリスマスに対して「どんな意識を持っているか」確認しました。

その結果、「豪華さより自分らしさ」「自分のためのクリスマス」はZ世代の6割以上に共感され、「恋人がいなくても楽しめる」「一人でも特別な時間が作れる」に加えて、「推しと過ごすクリスマスもあり」といった内容への共感も5割を超えることが分かりました。

これらのことから、Z世代にとってのクリスマスは「誰と過ごすか」よりも「どう過ごすか」が重視されるイベントへと変化していることが分かります。恋人や家族との時間も引き続き重要視しながら、それ以上に自分をねぎらい、自分のペースで楽しむことが肯定される日として再定義されつつあります。

TOPIC１.や２.の「恋人離れ」「プレゼント離れ」と合わせて考えると、Z世代のクリスマスは「誰かのために頑張る日」から「一年を過ごしてきた自分を祝う日」へと大きく意味を変えていると言えるでしょう。

まとめ 「自分を祝う」へ変化するホリデー文化

今回の調査で明らかになったのは、Z世代においてクリスマスが「恋人や家族と過ごす特別な日」から、「自分らしく過ごすための時間」へと大きく意味を変えているという点です。

Z世代の間では、従来の「誰かのために頑張るホリデー」から距離を置き、自分の気分やペースを優先する過ごし方が広がっています。

この変化を象徴するキーワードが、Z世代発の#ソロホリデー現象です。

ひとりで過ごすことをネガティブに捉えるのではなく、「自分をねぎらう」「自分にご褒美をあげる」「自分の世界を楽しむ」ことを肯定する、新しい祝日のあり方です。

自分が心地よいかどうかが判断基準となり、消費もまた、相手に合わせた贈与型から「自己充足型・共感型」へとシフトしています。

この#ソロホリデー現象は、クリスマスに限った一時的なトレンドではありません。今後、Z世代のホリデー消費はさらに“自分起点”へと進んでいくと考えられます。

企業がZ世代の購買を促すには、「誰かのため、特別な日だから」と訴える従来の手法ではなく、「自分をいたわる理由を与えること」「自分らしさを肯定する文脈を用意すること」が重要になります。

Z世代が選ぶのはモノそのものではなく、その消費が自分にどう寄り添ってくれるか。

クリスマスを起点に広がる#ソロホリデー現象は、Z世代マーケティングの未来を読み解く、象徴的なサインと言えるでしょう。

今後もThe Goalでは、Z世代の“リアル”を可視化し、

企業のマーケティング・ブランディングに役立つ情報をお届けしていきます。



■調査概要

調査主体 ：株式会社ザ・ゴール

調査委託先 ：株式会社 電通マクロミルインサイト

調査期間 ：2025年11月 調査手法：インターネット調査

調査対象 ：全国20-59歳男女 有効回答数 ：500サンプル