2.5次元アイドルグループ「いれいす」ないこ、豊洲PITを“真っピンク”に染め上げた一夜。2ndソロライブで魅せた「夢・恋・影」

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の2.5次元アイドルグループ「いれいす」メンバーであり、グループリーダー、そして“歌い手社長”という異色の肩書きを持つ「ないこ」が、2025年12月20日（土）、豊洲PITにて2回目となるソロワンマンライブ『ないこ 2ndワンマンライブ -ないふぁみ3,000者面談-』を開催いたしました。

本公演は、12月3日にリリースされた2ndソロアルバム『Dream´n Rouge』の世界観「夢・恋・影」を立体的に体現したステージや、“観客一人ひとりと向き合う面談”というテーマのもと、ライブ・ファンミーティング・演劇的演出を横断するような、「ないこ」ならではの唯一無二のステージが繰り広げられました。会場には、メンバーカラーであるピンクに身を包んだファン＝「ないふぁみ」が集結。熱気に満ちたフロアの中で、圧倒的なパフォーマンス力と親密なコミュニケーション、そして“歌い手社長”ならではの企画力が融合した本公演は、ソロアーティスト・ないこの現在地と、その先の可能性を強く印象づける一夜となりました。本リリースでは、当日の模様を詳細にレポートした音楽ライター・坂井彩花氏による公式ライブレポートをお届けいたします。

■『ないこ 2ndワンマンライブ -ないふぁみ3,000者面談-』ライブレポート

2.5次元アイドルグループいれいすのメンバーである“ないこ”の2ndワンマンライブ『ないふぁみ3,000者面談』が、2025年12月20日に豊洲PITにて開催された。観客一人ひとりとの“面談”をテーマとして掲げると共に、12月3日にリリースされた2ndソロアルバム『Dream´n Rouge』のコンセプトである“夢・恋・影”の世界観を反映させた本公演。“歌い手社長”ならではのバイタリティーを活かし、幻想と現実が交差するような異世界めいた時間を作り上げた。

会場には、ないこのメンバーカラーであるピンクを身につけた「ないふぁみ(ないこのファンの総称)」が大集合。SEが大きくなるにつれて、豊洲PITの熱気もジリジリと上がっていく。オープニング映像でのカウントダウンを経て、いよいよ主役の登場だ。フロアに背中を向けて現れたないこは、「やんなっちゃう!!!」の始まりと共にクルッと半回転。顔が見えるやいなや、フロアからは割れんばかりの歓声が響き渡った。全力で歌い、踊り、煽る姿は、生バンドの演奏に負けないほどにエネルギッシュ。ベルーナドーム公演『The Progress of Dice』で着用した衣装をはためかせながら、フィクションとノンフィクションの狭間を進む“ないこワールド”へオーディエンスを誘っていった。「今日も明日も明後日もキュン死」で表情がカメラに抜かれると、さらに場内はヒートアップ。その勢いのまま、「いいものを持ってきました～！ 今から投げていきま～す！」と宣言し、サインボールを配り歩いていく。ないふぁみの《最高！》コールも華やかで、冒頭からすでに熱狂が生まれていた。

MCでは、会場の端から端まで見渡し「こんなに真っピンクな会場、なかなかないよ」と嬉しそうに目じりを下げるないこ。さらには、リラックスした面持ちで「普段はね、いれいすリーダーとか社長とかいろんな立場がついてきますけど。今日はただのイチ活動者であり、歌い手であり、人間であるないこと、そんなないこを推してくれるみんなの3,000人の面談となりますので、楽しんでいってください」と晴れやかに告げた。

また、ないこが「おもしろコーナーをやっていきたい気持ちもあるんですが」と切り出した際には、フロアから「が～!?」とノリのいい反応が。想像以上のハイテンションに、思わずないこも「すごっ。なんでもしてくれるんじゃん、今日！ ちょっと緊張してたけど、いつものみんなの感じでいじればいいな」と笑みをこぼす。ファンミーティングのように距離の近いコミュニケーションが、幕開けから朗らかに繰り広げられていった。

場の空気を掌握したまま、「たぶんあのポーズをしたい人がいるんじゃないかと思って」と口火を切り、導かれたのは「Masquerade Dance」。あまりにも真っすぐな視線は、「自分を見てくれているのではないか」と錯覚しそうになるほどである。スモークが立ちこめる妖しげな雰囲気に、しっとりとした大人な色気を香らせていった。

スクリーンに黒板が映し出されムードが一変すると、ないこにまつわる2択クイズが出題される『抜き打ち！ないこ理解度テスト！』へ。「ないこが好きな寿司ネタは？」や「この歌ってみた（「からくりピエロ」）は何作品目？」といったベーシックな問いはもちろん、2枚の写真を見てどちらが5歳のないこかを当てるというマニアックな問題もあって大盛り上がり。なかでも、撮りおろしインタビュー動画内で「目の前に彼女のような大事な存在がいたら、何をしてあげたいですか？」という質問に、ないこがどう返答したかを予想する場面では、ないふぁみとないこによる腹の探り合いが勃発。結果的には、多くのファンがないこの思考を見抜き、「理解度が高いね、びっくりした！」とないこが目を丸くする展開に。全問正解者が出たことで、ご褒美として全員に会場限定オリジナル名刺が配られることとなった。

ここからは「歌ってみた」で、夢・恋・影を感じさせていくターンに突入。まずは、毒気たっぷりに「ラヴィ」をパフォーマンスし、一瞬にして“Dream´n Rouge”の世界へ引きずりこむ。吐息たっぷりな歌声はとてつもなく妖艶で、身も心も溶けてしまいそうになるほど。とはいえ、甘やかすだけとはいかないのが、ないこの流儀。「もっと！」とコールを焚きつけ、さらなる高みへと観客の手を引いていく。「ロミオとシンデレラ」では憂いを帯びた瞳で儚さを演出し、「世界は恋に落ちている」では愛嬌たっぷりに想いを表現。セリフのパートは「ばーか。いつも一緒にいてくれて、ありがとうな。恥ずかしいから一言だけ、だいすしです」とアレンジを加え、ないこ自身の気持ちを一直線に届けた。

ライブが折り返しを迎えるやいなや、なんとステージ上に演台が出現。一体何が始まるのかと期待に胸を高鳴らせていると、ジャケットとメガネを装着したないこが姿を現し、『株式会社ないこ 株主総会』がスタートした。本格的な株主総会風の進行が繰り広げられるなか、内容は平均睡眠時間や体重の話題など、ないふぁみが楽しめるないこならではのキャッチーでユーモアに溢れた内容。現在の体重が公開された際には、ないこは慌てふためき「絶対にレポに書くなよ～！」とフリか本音かわからない発言を繰り出していた。

また、事前に株主（ないふぁみ）から募集した質問に答える質疑応答も実施。「今までの謝罪会見にて謝罪した事柄は全て覚えていらっしゃいますか」や「期待してなかったのに謎に伸びた事業があれば原因分析と一緒に教えてください」など、バラエティー豊かな問いに誠実な回答を返していく。さらには、「おやつ時間の確保もいいかもしれません」との提案を受け、ステージ上で（おやつという名目の）寿司をモグモグする一幕も。「夢だったんですよ。お寿司を食べながらライブするの」と幸せそうな笑顔を見せた。

ラストスパートを前に、「僕は死ぬほどみんなにいろんなものをもらっているので。みんなもちゃんと僕の推し活を通じて、人生が豊かになったらいいなと思ってます」と胸のうちを語っていくないこ。そして、「ぶちあがってください！」と先導し、「愛染中毒」へとなだれ込んだ。スクリーンにはMVも映し出され、オーディエンスのボルテージも一段とあがっていく。その後も、紡ぐようにして言葉を響かせる「君のいないハッピーエンドなんて」、エモーショナルに感情をぶつける「Dream´n Girl」と駆け抜け、全身全霊で愛を伝えきっていった。

アンコールで呼び戻されたないこは「そろそろ、これ（ギャルピース）したい時間じゃないですか？」と呼びかけ、「メンヘラホイホイ」をドロップ。メリハリのあるダンスとくるくると豊かに変化する表情で、持ち前のスター性を遺憾なく発揮していく。力強く未来を見据える瞳は、「なんとしても自分の理想とするないこをやり抜く」という決意を物語るよう。最後の最後までないふぁみをたっぷりと魅了し、最上級の幸せを届けたのだった。

■いれいすとは

「いれいす（イレギュラーダイス）」とは、「株式会社VOISING」に所属する、人気急上昇中の6人組2.5次元アイドルグループです。2020年10月に結成され、歌ってみた動画やオリジナルソング、バラエティ動画の投稿や、生配信を中心に活動しています。インターネットの外では、ライブコンサートやコラボイベントも開催しており、今急速に人気を高めている注目のグループです。2023年には全国6都市を回るホールツアーを完走し、2024年2月には、ファンとの約束であり夢であった結成3年での日本武道館ライブを実現しました。2024年11月30日（土）・12月1日（日）には自身初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催。2025年夏には「いれいす」として初めてとなる全国アリーナツアーにて9万人を動員し完走。

■会社概要

