GRIFFY、『令和7年度 インフラDX大賞』 スタートアップ奨励賞を受賞 ～体調管理ソリューション「GenVital LTE」の有効性、先進性、波及性が評価され受賞～
エコモット株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役 入澤 拓也、以下「エコモット」）および連結子会社である株式会社GRIFFY（本社：東京都千代田区、代表取締役 入澤 拓也、以下「GRIFFY」）は、GRIFFYが2025年12月17日に、国土交通省主催の「令和7年度 インフラDX大賞」において、「スタートアップ奨励賞」を受賞したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337588&id=bodyimage1】
このたび、2025年5月の提供開始からわずか半年で100社を超えるユーザーから、累計2,200台以上の導入をいただいた、体調管理ソリューション「GenVital（ゲンバイタル） LTE」が、有効性、先進性、波及性の各観点において以下の点を高く評価され、「スタートアップ奨励賞」を受賞しました。
●GPS搭載のリストバンド型機器を採用し、クラウドサービス上で位置情報をリアルタイムに確認可能としたことで、熱中症リスクが高まった着用者の所在の即座の把握を可能にした。建設現場における熱中症リスクの早期検知と迅速な対応を可能にし、作業員の安全性向上に有効な技術である。
●株式会社大林組が特許を取得している体調管理アルゴリズムを専用クラウドサービスに組み込んで算出した熱中症リスク指標を用いて判定を行うため、気温や体温等ではなくWBGT値と心拍数に基づくアルゴリズムでの判定を実現し、アラートの頻発を抑制できる点が特徴である。
●クラウドサービスによる複数現場の統合管理は、担い手不足や高齢化といった建設業界の課題に対し、DXによる安全性向上と業務管理の効率化に貢献するため、多くの建設現場での普及が見込まれる。加えて、転倒時の衝撃検知や作業者からのSOS通知などの新機能を搭載済みであり、利用シーンの拡大にも取り組んでいる。
出典：国土交通省Webサイト「受賞取組概要（i-Construction・インフラDX推進コンソーシアム会員部門）」（https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001973096.pdf）より引用
現在、GRIFFYではご利用者からのフィードバックを参考に、GenVital LTEの機能追加やIoTサービス連携の検討を進めています。本受賞を契機に、製品の満足度向上とユーザー層の拡大を加速化し、安全で効率的な現場管理の実現に一層貢献してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337588&id=bodyimage2】
出典：国土交通省Webサイト「受賞取組概要（i-Construction・インフラDX推進コンソーシアム会員部門）」（https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001973096.pdf）より引用
■「インフラDX大賞」について
インフラ分野において、データとデジタル技術を活用し、建設生産プロセスの高度化・効率化、国民サービスの向上等につながる優れた実績をベストプラクティスとして横展開することを目的とした、国土交通省による表彰制度です。令和７年度は、有効性・先進性・波及性の観点で、特に波及性の観点を重視した上で評価が行われ、計33団体（国土交通大臣賞4団体、優秀賞27団体、スタートアップ奨励賞2団体）が受賞者に決定されました。
（国土交通省 プレスリリース）
https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_001273.html
■GenVital LTE（ゲンバイタルLTE） 製品概要
○リストバンドから収集される現場作業員の心拍数と位置情報、および建設現場内の暑さ指数に基づき、体調管理判定アルゴリズムによる計算を行います。作業員の体調は４段階の総合アラートとして表示され、速やかに作業管理者と作業員本人に通知されるため、現場作業員の体調管理を強力にサポートするソリューションです。
