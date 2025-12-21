【岡山大学】岡山大学公開講座「新しい潮流　図書館が人びとの居場所や対話、活動の場になってきた」を開催

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 12月 21日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学図書館は2025年11月28日、公開講座「新しい潮流 図書館が人びとの居場所や対話、活動の場になってきた」を開催し、会場とオンラインを合わせて102人が参加しました。



講座では、講師の株式会社マナビノタネの森田秀之代表取締役が、これまで関わった都城市立図書館やせんだいメディアテークなどのほか、フィンランドの図書館の事例を紹介しました。そのうえで、「自分たち事」として地域の課題に取り組めるコモンプレイス、そしてそのための居場所の一つとして、多様な人々が緩やかにつながることのできる図書館の場づくりの重要性について講演しました。



参加者からは、「生きがいが広がる新しい図書館で、さまざまな人が交わり合い、社会との接点となる場になっていくように関わっていきたい」、「これまでの図書館の概念を覆すような取り組みが行われていることを知り、目からうろこが落ちる思いでした」などの感想が聞かれました。



公開講座終了後には森田講師と図書館職員で、図書館の場づくりについての意見交換会を実施しました。



岡山大学図書館では、公開講座に合わせて、ミニ展示「新しい潮流 図書館が人びとの居場所や対話、活動の場になってきた」も実施しています。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

森田代表取締役の講演

会場の様子

◆参 考

・岡山大学図書館

https://www.lib.okayama-u.ac.jp/

岡山大学津島キャンパスに所在する岡山大学図書館（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学図書館 アカデミックサポートグループ

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7322

E-mail：fbg7322◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14891.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。

