韮崎市出身でノーベル 生理学 ・医学賞を受賞した大村智博士が、中学生時代に実際に歩いた通学路「幸福の小径（甘利沢川さくら公園）」を舞台に、年末恒例のミニ駅伝大会が開催されます。









会場は、甘利沢川沿いに整備された周回コース約2km。

自然に囲まれた爽やかな環境の中で、2025年の締めくくりとして、誰でも気軽に参加できるランニングイベントです。

事前エントリーは不要で、当日の受付のみで参加可能です。

レース形式は、1周約2kmのコースを最大5周まで走行し、その合計タイムを競います。

1人で複数周走ることも可能なため、個人参加はもちろん、当日集まった仲間での即席チームや、2～5名による駅伝形式でも参加できます。

年齢や競技経験を問わず、楽しみながら走れるイベントとなっています。

開催日時は、2025年12月30日（火）。

受付開始は午前8時、開会式は午前8時45分から行われます。

会場は、甘利沢川さくら公園（幸福の小径）周回コース（旭陽電気株式会社前）です。

駐車場は、旭陽電気株式会社本社（韮崎市神山町鍋山300）が利用できます。

参加費は無料です。

【開催概要】

日時：2025年12月30日（火）

受付開始：午前8時00分

開会式：午前8時45分

会場：甘利沢川さくら公園（幸福の小径）周回コース（約2km）

駐車場：旭陽電気株式会社本社（韮崎市神山町鍋山300）







参加料：無料

参加方法：当日受付のみ（事前エントリー不要）

参加区分：

・個人の部（1名・当日寄せ集めチーム参加可）

・駅伝の部（2～5名）

ノーベル賞受賞者ゆかりの通学路を実際に走りながら、仲間とともに汗を流す特別な年末イベント。

2025年の締めくくりに、ぜひご家族やご友人と一緒にご参加ください！

韮崎市の魅力を紹介｜ 甘利沢川さくら公園（幸福の小径） ♪









甘利沢川さくら公園は、甘利沢川の河川沿いにある公園です。

富士山や八ヶ岳、韮崎市の街並みが眺められる約1.8kmの散策道には、約100本の桜が植えてあり春になると芝桜と桜が咲くほか、四季折々の風景を楽しむことができます。

この公園は、大村智博士が中学時代に通った通学路で、2015年ノーベル生理学・医学賞の受賞を記念して「幸福の小径」と名付けられました。

芸術作品に触れながら、誰もが心豊かな時間を過ごせるようにと彫刻作品が設置されています。

■住所

〒407-0043山梨県韮崎市神山町鍋山

■駐車場

あり（約15台）

詳しくはこちら♪

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/kouen_bijyutsukan_shiryokan/kouen_teien/4331.html