HisenseがHEVC Advance特許プールに参加

マサチューセッツ州ボストン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ビデオコーデック特許プールライセンスの世界的リーダーであるAccess Advance LLCは本日、Hisense Group Holdings Co., Ltd.がライセンシーとしてHEVC Advance特許プールに加わったことを発表しました。Hisenseは、最近加入したXiaomi、MSI、Transsionや、関係を拡大したHuawei、HP、Sharpなどに引き続き、Access Advance特許プール加わりました。

中国青島に本社を置くHisenseは、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、そして更に拡大する世界的なプレゼンスを持つ世界最大のテレビメーカーの1つです。同社の製品は、世界中の160以上の国と地域の消費者に届けられています。

「HisenseをHEVC Advance特許プールに迎え入れることを歓迎いたします」、とAccess AdvanceのCEOであるPeter Moller氏は語ります。「本件契約は、相当の期間にわたるチーム間の広範な関与の結実であり、Hisenseによる当プール参加の決定は、透明で効率的なライセンスソリューションがビデオテクノロジーエコシステム全体のイノベーターと実施者の双方に利益をもたらすという認識を反映するものです。」

HEVC Advance特許プールに参加することで、Hisenseは単一のライセンス契約を通じてHEVC/H.265規格を実施するために必要な数万件の必須特許にアクセスできるようになります。このプールは、公正、合理的、かつ非差別的（FRAND）条件の下で、包括的かつグローバルなカバレッジを提供しています。

「Hisenseの参加は、HEVC Advance特許プールを強化し、家電セクターにおける当社の継続的な勢いを強調するものです」、とMollerは付け加えます。「Hisenseチームとの生産的な関係を楽しみにしています。」

Access Advanceについて：Access Advance LLCは、最も重要なビデオコーデック技術の必須特許をライセンスするための特許プールの開発、運営、および管理を主導するために設立された独立系ライセンスアドミニストレータです。Access Advanceは、特許権者と特許実施者の両方に透明かつ効率的なライセンスメカニズムを提供します。

Access Advanceは、HEVC/H.265技術に必要不可欠な29,000件を超える特許のライセンス供与のためのHEVC Advance特許プール、およびVVC/H.266技術に必要不可欠な4,500件を超える特許のライセンス供与のためのVVC Advance特許プールを運営・管理しています。当社のマルチコーデックブリッジ契約は、HEVC AdvanceとVVC Advanceの両方のプールに参加している適格ライセンシーに対して、単一の割引された実施料体系を提供するものです。さらに、Access Advanceは、HEVC、VVC、VP9、およびAV1コーデックを対象とするビデオストリーミングサービス向けの包括的なライセンスソリューションであるVDPプールを提供しています。2025年12月、Access Advanceは、Via LAのHEVC/VVCプログラムを買収しました ― 現在それはVCL Advance（ビデオコーデックライセンス）プログラムという名称です。 詳細については、www.accessadvance.comにアクセスください。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251221856680/ja/

Contacts

メディア連絡先：

Meredith Hollander

ダイレクター、戦略コミュニケーション

Access Advance LLC

電子メール：press@accessadvance.com

ウェブサイト：www.accessadvance.com

ライセンスに関するお問い合わせ：

Eメール：licensing@accessadvance.com

Source: Access Advance LLC