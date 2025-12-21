【岡山大学】那須保友学長がハイデラバードで開催された「第4回日印大学等フォーラム」に参加

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 12月 21日

国立大学法人岡山大学

◆概 要

2025年11月15日、本学の那須保友学長がインド工科大学（IIT）ハイデラバード校で開催された「第4回日印大学等フォーラム」に参加しました。本フォーラムは、日印科学技術協力協定締結40周年を記念し、両国の大学・研究機関・企業が集まり、科学技術分野における連携強化と人材交流促進を目的に、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が主催しました。



今回のフォーラムは、「科学技術分野における日印の連携強化に資するさらなる頭脳循環の促進」をテーマに、日本から49の大学・研究機関・企業、インドから36の大学・研究機関が参加。ハイレベルな円卓会議や個別会談を通じて、日印間の学術・産業連携の深化が図られました。



また、円卓会議の一つでは、那須学長とインド工科大学（IIT）カラグプル校のSuman Chakraborty学長が共同座長を務め、「地域中核・特色ある研究大学における日印共同研究の連携強化」について、日印7大学間で活発な議論が交わされました。また、個別会談ではインドから出席した大学4校と懇談し、今後の具体的な連携強化に向けた意見交換を行いました。



本学は、今回のフォーラムを契機に、既に交流活動を行っているコルカタ市のみならず、インド全域にわたる大学・研究機関との連携を強化し、日印間の学術・産業連携をさらに深化させ、グローバル人材育成と研究力強化を推進していきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

参加者による集合写真

円卓会議の様子

個別会談の様子

◆参 考

・国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）：日印トップ大学の学長等による「第四回日印大学等フォーラム」～科学技術分野における日印の連携強化に資するさらなる頭脳循環の促進～

https://ssp.jst.go.jp/exchange/india/event/20251115.html

◆参考情報

・岡山大学インド感染症共同研究センター

http://wwwcid.ccsv.okayama-u.ac.jp/

・【岡山大学】那須保友学長がインド・マハーラーシュトラ州プネ市を訪問～姉妹都市交流と学術連携を深化～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003660.000072793.html

・【岡山大学】インド・西ベンガル州のママタ・バナルジー首相に岡山大学名誉博士称号を付与

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003667.000072793.html

・【岡山大学】那須保友学長が在コルカタ日本国総領事館を訪問し意見交換を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003666.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

