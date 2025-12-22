地図は、探すものから「見つけるもの」へ　マップ体験を進化させるWebサービスとして進化した「droptip 3.0」リリース

■droptipとは「目的地検索」から解放された、新しいマップのかたち

droptip（ドロップチップ）は、地図上にちりばめられたピンをきっかけに、場所・体験・情報を『見つける』を楽しめるWebマップサービスです。

行き先を決めて検索する従来の地図とは異なり、リールを眺めながら、「なんとなく気になる」「面白そう」「ちょっと行ってみたい」といった直感的な興味から、自然に行動が生まれる体験を提供します。ユーザー登録も不要でdroptipの新しいマップ体験を楽しむことができます。

ユーザー登録（完全無料）をするとマップ上にピンや宝箱を投稿したり、クーポンを拾ったり楽しみが増えますので、是非ユーザー登録をしてお楽しみください。

■実証実験とユーザーフィードバックを経て、droptip 3.0へ

droptipは2023年1月よりプロトタイプ版「droptip 1.0」の実証実験を開始しました。

街歩き、観光、イベントなど実際の利用シーンで検証を重ね、 「地図はもっと楽しくなれる」という手応えを得ました。

その成果として 2025年1月にアプリ版「droptip 2.0」をリリース。約5,000ダウンロードを記録し、多くのご意見・ご感想をいただきました。

これらのフィードバックをもとに、操作性・体験設計を改めて見直し、ダウンロード不要で利用できるWeb版「droptip 3.0」を正式リリースします。

■droptip 3.0が提供する、新しいマップ体験

droptip 3.0は、「マップを見る時間そのものが楽しい」ことを重視して設計されています。

マップ上に点在する多様なピンに近づくことで開封・取得できる仕掛け天気や時間帯によって表情を変えるマップ

目的がなくても眺めて楽しく、気づけば街を歩きたくなる。そんな体験を目指しています。

■主な機能

●マップ画面マップ画面

スポット情報、宝箱、クーポンなど、さまざまなピンがマップ上に表示されます。

ユーザーは地図を操作しながら、ピンを自然に見つけることができます。

●リール表示機能（ピンの流し見）

マップ上のピンは、縦スワイプ形式のリール表示でも閲覧可能です。

リールはあくまで補助的な機能として、目的を考えず「どんなピンがあるか」を気軽に見ることを助けます。

気になったピンはそのままマップで位置を確認し、実際に足を運ぶことができます。

リール表示画面●宝箱機能宝箱画面

マップ上に宝箱を設置可能。一定距離以内に近づくことで開封できるため、歩くこと自体が楽しくなる仕掛けとして機能します。

●10円クーポン機能

1枚10円（税別）でクーポンを発行100m以内に近づくことで取得可能実際の来店や回遊を促進します。

取得・使用状況は管理画面で確認でき、効果測定にも対応しています。※1回につき5枚以上の発行が必要です。

10円クーポン画面●いまドコ機能（リアルタイム位置共有）いまドコ機能画面

家族や友達とグループを作成し、現在地をリアルタイムで共有できます。

集合場所の設定やルート表示にも対応し、待ち合わせやイベント利用にも適しています。

●マップ演出・多言語対応

天気・時間帯に連動したマップ演出を搭載しています。

日本語を含む10か国語に対応しており、国内外のユーザーが直感的に使える設計です。

※投稿されたピンの内容は多言語対応していません

マップ演出画像

●自然と目に入るエリア広告（droptip Ads）

droptip Ads

droptipはエリア限定の広告を表示する事ができます。

表示する都道府県をエリアとして指定し、利用者がdroptipを開くと対象エリアの広告がピンとして表示されます。

また、リール表示にも表示されます。

現在、無料掲載キャンペーン中です！

■ダウンロード不要。Webで完結するマップサービス

droptip Adsキャンペーン

droptip 3.0はWebサービスのため、アプリのダウンロードは不要です。

埋め込みコードを利用することで、観光サイト、イベントページ、企業サイトなどにも手軽に導入できます。

■droptipについて

droptipは、マップ上のピンをきっかけに発見と行動を生み出す、新しいマップ体験を提供するWebサービスです。

droptipロゴ

【会社概要】

会社名：droptip株式会社 英語名(droptip Inc.)

事業内容：アプリ事業、AI事業

設立：2021年6月

資本金：1,700万円（資本準備金含む）

所在地：〒730-0025 広島市中区東平塚2-23 droptip Bldg.

代表取締役 林 聡

【サービスURL】

https://droptip.net/(https://droptip.net/)

