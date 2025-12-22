地図は、探すものから「見つけるもの」へ マップ体験を進化させるWebサービスとして進化した「droptip 3.0」リリース
■droptipとは「目的地検索」から解放された、新しいマップのかたち
droptip（ドロップチップ）は、地図上にちりばめられたピンをきっかけに、場所・体験・情報を『見つける』を楽しめるWebマップサービスです。
行き先を決めて検索する従来の地図とは異なり、リールを眺めながら、「なんとなく気になる」「面白そう」「ちょっと行ってみたい」といった直感的な興味から、自然に行動が生まれる体験を提供します。ユーザー登録も不要でdroptipの新しいマップ体験を楽しむことができます。
ユーザー登録（完全無料）をするとマップ上にピンや宝箱を投稿したり、クーポンを拾ったり楽しみが増えますので、是非ユーザー登録をしてお楽しみください。
■実証実験とユーザーフィードバックを経て、droptip 3.0へ
droptipは2023年1月よりプロトタイプ版「droptip 1.0」の実証実験を開始しました。
街歩き、観光、イベントなど実際の利用シーンで検証を重ね、 「地図はもっと楽しくなれる」という手応えを得ました。
その成果として 2025年1月にアプリ版「droptip 2.0」をリリース。約5,000ダウンロードを記録し、多くのご意見・ご感想をいただきました。
これらのフィードバックをもとに、操作性・体験設計を改めて見直し、ダウンロード不要で利用できるWeb版「droptip 3.0」を正式リリースします。
■droptip 3.0が提供する、新しいマップ体験
droptip 3.0は、「マップを見る時間そのものが楽しい」ことを重視して設計されています。
マップ上に点在する多様なピンに近づくことで開封・取得できる仕掛け天気や時間帯によって表情を変えるマップ
目的がなくても眺めて楽しく、気づけば街を歩きたくなる。そんな体験を目指しています。
■主な機能●マップ画面
マップ画面
スポット情報、宝箱、クーポンなど、さまざまなピンがマップ上に表示されます。
ユーザーは地図を操作しながら、ピンを自然に見つけることができます。
●リール表示機能（ピンの流し見）
マップ上のピンは、縦スワイプ形式のリール表示でも閲覧可能です。
リールはあくまで補助的な機能として、目的を考えず「どんなピンがあるか」を気軽に見ることを助けます。
気になったピンはそのままマップで位置を確認し、実際に足を運ぶことができます。
リール表示画面
●宝箱機能
宝箱画面
マップ上に宝箱を設置可能。一定距離以内に近づくことで開封できるため、歩くこと自体が楽しくなる仕掛けとして機能します。
●10円クーポン機能
1枚10円（税別）でクーポンを発行100m以内に近づくことで取得可能実際の来店や回遊を促進します。
取得・使用状況は管理画面で確認でき、効果測定にも対応しています。※1回につき5枚以上の発行が必要です。
10円クーポン画面
●いまドコ機能（リアルタイム位置共有）
いまドコ機能画面
家族や友達とグループを作成し、現在地をリアルタイムで共有できます。
集合場所の設定やルート表示にも対応し、待ち合わせやイベント利用にも適しています。
●マップ演出・多言語対応
天気・時間帯に連動したマップ演出を搭載しています。
日本語を含む10か国語に対応しており、国内外のユーザーが直感的に使える設計です。
※投稿されたピンの内容は多言語対応していません
マップ演出画像
●自然と目に入るエリア広告（droptip Ads）
droptip Ads
droptipはエリア限定の広告を表示する事ができます。
表示する都道府県をエリアとして指定し、利用者がdroptipを開くと対象エリアの広告がピンとして表示されます。
また、リール表示にも表示されます。
現在、無料掲載キャンペーン中です！
droptip Adsキャンペーン
■ダウンロード不要。Webで完結するマップサービス
droptip 3.0はWebサービスのため、アプリのダウンロードは不要です。
埋め込みコードを利用することで、観光サイト、イベントページ、企業サイトなどにも手軽に導入できます。
■droptipについて
droptipは、マップ上のピンをきっかけに発見と行動を生み出す、新しいマップ体験を提供するWebサービスです。
droptipロゴ
【会社概要】
会社名：droptip株式会社 英語名(droptip Inc.)
事業内容：アプリ事業、AI事業
設立：2021年6月
資本金：1,700万円（資本準備金含む）
所在地：〒730-0025 広島市中区東平塚2-23 droptip Bldg.
代表取締役 林 聡
【サービスURL】
https://droptip.net/(https://droptip.net/)
