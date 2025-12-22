Epics DAO、Solana NFT カードゲームの炎属性・魔法カードデザインを公開、あわせてカード表示の視認性を改善

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）が運営する Epics DAO は、NFT 対戦カードゲーム「Buidlers Guild」において、Buidlers Guild Alpha に収録されている炎属性（Fire）の魔法カードデザインを公開しました。あわせて、カード名およびカード種類の表示ボックスにアップデートを加え、カードリストおよびカード詳細表示における視認性を改善しています。

本発表の内容は、Buidlers Guild NFTカードリスト公式ページにて確認可能です。カードリストではカードを一覧で確認でき、各カードを選択することでカード詳細表示にて内容を確認できます。

Buidlers Guild NFTカードリスト公式ページ: https://epics.dev/ja/nft-card-list/

今回公開した炎属性・魔法カードデザインについて

今回公開した炎属性・魔法カードは、Buidlers Guild における魔法カード群の一部として、複数対象への干渉や盤面全体の状況変化に関わる表現が中心となるカード群です。Buidlers Guild は、カード単体の強弱ではなく、カードの役割が対戦中の意思決定にどう影響するかを重視して設計されており、炎属性・魔法カードはその中でも、局面に対して直接的な影響を与える選択肢として位置づけられています。

カードリスト上では、該当カードを一覧として確認でき、カードの種類や名称を起点に、全体の構成を把握できます。さらに、カードを選択することでカード詳細表示が開き、効果内容や構成要素を個別に確認できます。これにより、対戦における役割の整理だけではなく、カード群としての設計意図を読み解くための参照点としても利用できます。

カード表示の視認性改善について

今回のアップデートでは、カード名表示ボックスおよびカード種類（Magic 等）表示ボックスのデザインを更新しました。カードゲームにおいては、各カードの名称や種類を即座に識別できることが、プレイヤーの判断速度や選択の正確性に直接影響します。特に Buidlers Guild のように、複数のカードが同時に場に存在し、役割や効果の違いを前提に意思決定が行われる設計では、視認性は単なる見た目の問題ではなく、ゲーム体験そのものを支える要素となります。

Epics DAO が取り組むオープンソースの構造的課題

Epics DAO は、オープンソースソフトウェア開発が長年抱えてきた構造的課題に向き合うために設計されたプロジェクトです。オープンソースは社会的・技術的に重要な役割を果たしている一方で、継続的な開発や保守が不安定になりやすく、結果として価値ある技術や取り組みが十分に継続されない状況が繰り返されてきました。

この背景には、単に資金が不足しているという一点だけではなく、開発者、支援者、ご利用者の皆様が、それぞれの立場で関わり続けるための前提条件が整いにくいという構造があります。関与が断続的になれば、技術的負債や保守負荷は蓄積しやすくなり、継続性がさらに損なわれます。Epics DAO は、こうした構造を前提として、関与が継続しやすい形で循環する仕組みを設計する取り組みを進めています。

Buidlers Guild は、その設計を具体的な形に落とし込む取り組みの一つとして位置づけられています。Dev、Degen、Investor という三つの役割をゲーム設計の中心に置き、それぞれが異なる観点で関わりながらも、同一の対戦構造の中で交差することを前提にカードが構成されています。

Magic Eden におけるカードパック（Buidlers Guild Alpha）

Buidlers Guild Alpha の各カードパックは、Magic Eden 他Solana NFTマーケット上で取引されています。

今後のカードデザイン公開について

- The First Dev（Dev パック）: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-dev- The First Investor（Investor パック）: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-investor- The First Degen（Degen パック）: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-degen

Epics DAO は、Buidlers Guild におけるカードデザイン公開を継続していきます。カードリストページは、公開されたカードの参照点として更新されていきますので、最新の状態は公式ページをご確認ください。

- Buidlers Guild NFTカードリスト公式ページ: https://epics.dev/ja/nft-card-list/- Epics DAO 公式サイト: https://epics.dev/ja