【岡山大学】インド・西ベンガル州のママタ・バナルジー首相に岡山大学名誉博士称号を付与

2025（令和7）年 12月 22日

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年11月12日、インド共和国西ベンガル州コルカタ市において、西ベンガル州のママタ・バナルジー首相に名誉博士称号を付与しました。これは、アジア出身の女性として本学初の付与となります。付与式では、約2,000人の政府関係者、教育関係者、市民らが見守る中、那須保友学長が名誉博士記をママタ首相に手渡しました。



このたびの付与は、ママタ首相が強力なリーダーシップにより長年にわたり女性、子ども、社会的弱者に対する教育・保健・福祉分野で顕著な功績を挙げてきたことを国際的に評価したものです。特に、女性の社会進出促進や教育機会の拡充、医療サービスの改善など、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが高く評価されました。



付与式では、那須学長が「2025年2月コルカタ市において開催されたベンガル・グローバル・ビジネス・サミット2025に参加した際、ママタ首相の講演を拝聴し、民衆への深い思いと未来への力強いビジョンに、深く感銘を受けました。本日の付与式が日本とインド、そして岡山大学と西ベンガル州との友好と協力の象徴となることを、心からうれしく思っております」と述べ、これまでの本学と西ベンガル州との関係に触れ、今後の学術・文化交流のさらなる発展に期待を寄せました。



ママタ首相はあいさつの中で、「この栄誉は、ベンガルの『母・大地・人々（Ma, Mati, Manush）』に捧げるものです。心からの感謝とともに、謙虚な気持ちでこの名誉を受け止めています。ベンガルと日本の絆は、ラビンドラナート・タゴールやスワミ・ヴィヴェーカーナンダ、ラス・ビハリ・ボース、スバス・チャンドラ・ボースといった偉人たちに象徴される、深い文化的・歴史的なつながりに根ざしています。教育と文化は政治を超え、心を結び、人類を強くします。今回の付与に際し、岡山からお越しいただいた皆さまの温かさと親愛に心から感謝します」と語り、本学との連携に強い意欲を示しました。



このたびの付与は、両者の信頼関係と本学の国際的なプレゼンスを示す重要な節目になるとともに、グローバルな教育研究活動を深化させるための大きな一歩となりました。今後は、大学間協定を締結しているコルカタ市のシスター・ニヴェヴィター大学のみならず、西ベンガル州内の大学との連携を戦略的に強化し、学生や教職員の交流を通じて両国の教育・研究のさらなる発展に貢献していきます。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本件は、2025年12月10日に岡山大学から公開されました。

スピーチをする那須学長

名誉博士記付与の様子（一番左：ママタ・バナルジー首相）

ママタ首相によるスピーチの様子

集合写真

◆参 考

・【岡山大学】那須保友学長がベンガル・グローバル・ビジネス・サミットに参加し、シスター・ニヴェディター大学（インド）と大学間協定を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002927.000072793.html

・第8回ベンガル・グローバル・ビジネス・サミット（BGBS）

https://bengalglobalsummit.com/

◆参考情報

・岡山大学インド感染症共同研究センター

http://wwwcid.ccsv.okayama-u.ac.jp/

・【岡山大学】那須保友学長がインド・マハーラーシュトラ州プネ市を訪問～姉妹都市交流と学術連携を深化～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003660.000072793.html

・【岡山大学】那須保友学長がハイデラバードで開催された「第4回日印大学等フォーラム」に参加

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003663.000072793.html

・【岡山大学】那須保友学長が在コルカタ日本国総領事館を訪問し意見交換を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003666.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

