暮らしを彩るブーランジェリー「BOUL’ANGE（ブール アンジュ）」 新年のひとときを楽しむガレット・デ・ロワが登場！

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古峯 正佳）が運営する、オリジナルブーランジェリー「BOUL’ANGE（ブール アンジュ）」は、12月26日（金）より新年のひとときを楽しむガレット・デ・ロワと芳醇で香り高いチョコレートフェアを発売開始いたします。

■新年のテーブルに寄り添う、BOUL’ANGEのガレット・デ・ロワ

新しい年の始まりにふさわしいフランス菓子「ガレット・デ・ロワ」を、BOUL’ANGEより今年もお届けします。

定番として親しまれている「プレーン」と、期間限定の「ピスタチオ」の2種をご用意いたしました。今年は、直径約15cmのホールサイズに加え、気軽に楽しめる1/4サイズでも展開。シェアはもちろん、おひとりさまや食べ比べにもおすすめです。

「プレーン」は、パイ生地にラム酒で香り豊かに仕上げたアーモンドクリームを包んだ期間限定の逸品です。

「ピスタチオ」は、ピスタチオダマンドとラズベリージャムを重ね、香りとコクのあるオリジナルアーモンドクリームとともに焼き上げました。香ばしく焼き上げたパイ生地の食感と、華やかな香り、なめらかで深みのあるアーモンドの風味。新年のひとときを彩るとして、ぜひお楽しみください。

■新年の来店に感謝を込めて、人気のパンを詰め合わせた「 BOUL’ANGE プレミアム福袋 2026 」発売

折りたたんで持ち運べるオリジナルトートバッグ（2色展開）

新年のご来店への感謝の気持ちを込めて、BOUL’ANGEでは、人気のパンを詰め合わせた福袋「BOUL’ANGE プレミアム福袋 2026」を、今年も各店舗にて販売予定です。折りたたんで持ち運べるオリジナルトートバッグに、人気No.1のクロワッサンやガレット・デ・ロワを含む、6種類のパンを詰め合わせた、特別感あふれる内容となっています。

新年のひとときに、BOUL’ANGEならではの味わいをぜひお楽しみください。

また、店舗ごとに内容の異なるオリジナル福袋もあわせて発売予定です。

詳細は、お近くの店舗までお問い合わせください。

折りたたみ収納可能

商品概要

・商品名「 BOUL’ANGE プレミアム福袋 2026」

・商品内容：人気No.1のクロワッサンやガレット・デ・ロワを含む、6種類のパンを詰め合わせ

・価格：\5,000(税込) ※数量限定です。

・発売店舗：BOUL’ANGE全店

・発売日：2026年1月1日(木)～

・注意事項：ご予約取り置き不可となります。

販売日、数量は各店により異なります。

■心ほどける冬のひととき。芳醇な香りを楽しむチョコレートフェア開催

芳醇なチョコレートをふんだんに使用し、甘いひとときを楽しめる期間限定フェアが、この冬もスタートします。香り、味わい、食感のバランスにこだわったラインナップで、心まで満たされるひとときをお届けします。

まずご紹介するのは、ほのかにオレンジリキュールが香る生チョコを贅沢に絞り込んだ「クロワッサンコロネ 生チョコ」。

なめらかな口当たりと、オレンジの香りが引き立つ濃厚な味わいが、至福の時間を演出します。

「ショコラバゲット」は、ブラックココアを練り込んだスヴィンゴールド生地に、2種類のチョコレートを巻き込み、香ばしく焼き上げました。ひと口ごとに、深みのあるカカオの風味が広がります。

その他に、ココア入りのヴィエノワ生地にクランベリーとチョコチップを合わせて焼き上げ、仕上げに濃厚なチョコクリームをたっぷりと絞った「チョコチップヴィエノワショコラ」も登場。

ビターなチョコレートとバナナを生地にたっぷりと練り込み、ココア生地で焼き上げた「ダブルチョコバナナマフィン」もラインナップに加わります。冬の訪れとともに楽しみたい、多彩なチョコレートスイーツ。この季節ならではの特別なひとときを、ぜひお楽しみください。

■ 商品ラインナップ（一部） ※8%税込み表示

ガレット・デ・ロワ プレーン（ホール） \ 2,484

ガレット・デ・ロワ プレーン（1/4カット）\ 621

オレンジリキュールとラム酒で香り豊かに仕上げたアーモンドクリームをバター香るリッ チなパイ生 地でたっぷりと包みました。

ガレット・デ・ロワ ピスタチオ（ホール） \ 2,700

ガレット・デ・ロワ ピスタチオ（1/4カット）\ 675

パイ生地の中に、ピスタチオダマンド・ラズベリージャムを挟み、香りとコクのあるオリジナルのアーモンドクリームを包んだ期間限定の逸品。

＊ホールをお買い上げのお客様へオリジナルフェーブと王冠付き

チョコクロワッサン \ 389

ココアを練りこんだクロワッサン生地にホ ワイトチョコをはさんで焼き上げました。

クロワッサンコロネ 生チョコ \ 454

オレンジのリキュールがほのかに香る 生チョコを絞り、なめらかな口当たり のコロネ。

ショコラバケット \ 303

スヴィンゴールドの生地にブラックココアを練り込み、2種のチョコを巻き込み焼き上げました。

マーブルデニッシュ \ 503

2色のマーブル状の生地に、カスター ド、マカダミアナッツ、チョコチップ を網目状に包み焼き上げました。

■ BOUL’ANGE（ブール アンジュ）とは

「BOUL’ANGE」は、ベイクルーズ初のオリジナルブーランジェリーとして2017年6 月に誕生し、現在全国に19店舗を展開中です（2025年11月25日時点）。店名を冠し たこだわりの食パンは、トースト専用の「Pain de mie “Boul”(パン ド ミ “ブール”)」 と、生食専用の「Pain de mie “Ange”(パン ド ミ “アンジュ”)」の2種類を展開。加えて、人気NO.1の「クロワッサン」など、どんなシーンでも楽しめる豊富なラインナップをご用意しています。

HP: https://www.flavorworks.co.jp/brand/boulange.html

Instagram:@boulange.jp

■ SHOP INFORMATION

日本橋 コレド室町3店 ｜ 住所: 東京都中央区日本橋室町1-5-5 コレド室町3 B1F TEL:03-3277-6022

池袋東武店 ｜ 住所: 東京都豊島区西池袋1-1-25 B1F TEL:03-5396-7072

新宿サザンテラス店 ｜ 住所: 東京都渋谷区代々木2-2-1 新宿サザンテラス内 TEL:03-5302-2282

新宿店 ｜ 住所: 東京都新宿区新宿4-1-7 1階 TEL: 03-6835-5306

渋谷 東急フードショー店 ｜ 住所: 東京都渋谷区渋谷道玄坂1-12-1 渋谷 東急フードショー１. 1階

TEL:03-3477-4747

ルミネ有楽町店 ｜ 住所: 東京都千代田区有楽町2-9-1 ルミネストリート内 TEL:03-6627-2509

東京ドームシティ ミーツポート店 ｜ 住所: 東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームシティ ミーツポート 1階 TEL:03-3818-5011

錦糸町店 ｜ 住所: 東京都墨田区錦糸1-2-47 テルミナ2 1F TEL:080‐4178‐1644

大阪梅田店 ｜ 住所：〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目15-21 1階

ジャズドリーム長島店 ｜ 住所: 三重県桑名市長島町浦安368三井アウトレットパークジャズドリーム長島 TEL:0594-86-7530

福岡大博多ビル店 ｜ 住所: 福岡県福岡市博多区博多駅前2-20-1 大博多ビル 1F TEL:092-432-1580

天神地下街店 ｜ 住所:福岡県福岡市中央区天神2-地下1-12番街 TEL:080-3024-9952

<期間限定：2024年10月1日（火）～期間限定 >

品川エキュート店 ｜ 住所: 東京都港区高輪3丁目26-27 TEL:090-6479-6651

<オンラインショップ>

BAYCREW'S FOOD MARCHE https://baycrewsfoodmarche.jp/collections/boulange

■ 会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役CEO：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、

Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/

展開飲食ブランド ：

J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、LUKE’S LOBSTER、RITUEL、

BOUL’ANGE、FLIPPER’S、CITYSHOP、しゃぶしゃぶ 山笑ふ、Roasted COFFEE LABORATORY、

eggslut、咖喱屋ボングー、RITUEL CAFE、おむすび ごっつ食べなはれ、お弁当 ごっつ食べなはれ、Butter、BAYCREW'S FOOD MARCHE、やきにく 山笑ふ、THE STAND feel so good(s)、

J.S.BURGERS Jr.、Journal Standard DINING