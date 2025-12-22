【大豆食品に関する調査】大豆食品購入時に気になることは「価格」「味」が各40％台、「原産国」が4割弱。過去調査と比べて、「価格」が増加傾向

マイボイスコム株式会社

■健康のために飲食している大豆食品は「納豆」が6割強、「とうふ」が6割、「味噌」が約35％。大豆食品の魅力は「手軽に食べられる」「値段が手頃」が各60％台、「たんぱく質が豊富」が4割弱

■大豆食品購入時に気になることは「価格」「味」が各40％台、「原産国」が4割弱。過去調査と比べて、「価格」が増加傾向

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、8回目となる『大豆食品』に関するインターネット調査を2025年11月1日～7日に実施しました。

大豆食品の摂取状況、購入時に気になることや魅力などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

1. 大豆食品への関心度

大豆食品に関心がある人は、「非常に関心がある」「やや関心がある」を合わせて7割弱です。

女性では年代があがるほど比率が高く、10・20代では6割強、70代では8割を超えます。また、男性70代でも高く、7割強となっています。

2. 健康のために飲食している大豆食品

健康のために意識して飲食している大豆食品は（複数回答）、「納豆」が62.6％、「とうふ」が60.1％、「味噌」が35.4％です。

「豆乳」は女性10・20代で比率が高く、「納豆」「とうふ」に続いて3位にあがっています。

「意識して食べたり飲んだりするものはない」は19.6％、男性10・20代では5割強、男性30代では4割弱となっています。

3. 大豆食品購入時に気になること

大豆食品購入時に気になることは（複数回答）、「価格」「味」が各40％台、「原産国」が37.7％です。過去調査と比べて「価格」が増加傾向、「原産国」「遺伝子組み換えかどうか」が減少傾向です。

「原産国」は高年代層で比率が高く、男性70代や女性60～70代では1位となっています。

4. 大豆食品の魅力

大豆食品で魅力的だと思う点は（複数回答）、「手軽に食べられる」「値段が手頃」が各60％台、「たんぱく質が豊富」が38.2％です。

女性で比率が高い項目が多く、「手軽に食べられる」「お肌によい」「更年期障害を軽減させる」「たんぱく質が豊富」「低カロリー」「いろいろな料理に使える」は男女差が顕著となっています。

また、「お肌によい」は女性若年層、「更年期障害を軽減させる」は女性50代、「いろいろな料理に使える」は女性60～70で高くなっています。

5. 大豆食品だと知らなかった商品

大豆食品であることを知らなかった商品、商品自体を知らなかったものを聞いたところ（複数回答）、「テンペ」が50.1％、「大豆ココア」が26.1％、「大豆コーヒー」が25.5％です。

過去調査と比べて、「大豆ミート」が減少傾向となっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆大豆食品で気に入っているもの（全4,763件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1709_2_264ab4c234af0e7174886aa7e8848727.jpg?v=202512220352 ]

＜調査結果詳細＞

