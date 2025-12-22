東京スカイツリー(R)と『魔法少女まどか☆マギカ』コラボイベント詳細決定！「東京スカイツリー(R)×魔法少女まどか☆マギカ 月夜のワルツ」

東京スカイツリータウン(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

東京スカイツリーにおいて、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の公開を記念した2026年1月8日(木)～4月6日(月)にかけて開催される初めてのコラボイベント「東京スカイツリー(R)×魔法少女まどか☆マギカ 月夜のワルツ」の詳細が決定しました！

★おすすめポイント★

★『魔法少女まどか☆マギカ』描き下ろしイラストプリント付き展望台入場券を販売！

本コラボイベント限定のノベルティ(全6種)と東京スカイツリー入場券(天望デッキ＋天望回廊)がセットになった特別なチケットを販売！ノベルティは2026年カレンダーデザインです。

★鹿目まどかをイメージしたコスチュームを着たソラカラちゃん登場！

東京スカイツリー公式キャラクターのソラカラちゃんが、『魔法少女まどか☆マギカ』の主人公「鹿目まどか（魔法少女ver.）」をイメージしたコスチュームでグリーティングを開催！一緒に写真撮影をお楽しみいただけます！

★スカイツリーでしか体験できないお楽しみが盛りだくさん！

イベントのキービジュアルを使用した展示装飾をはじめ、イベント限定のグッズやカフェメニュー、フォトサービスの販売、「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映や各キャラクターをイメージした特別ライティングの点灯を行います！

東京スカイツリーでしか味わえない『魔法少女まどか☆マギカ』の世界観を、ぜひお楽しみください！

「東京スカイツリー(R)×魔法少女まどか☆マギカ 月夜のワルツ」概要

期 間 2026年1月8日(木)～4月6日(月)

場 所 東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊

※天望デッキ、天望回廊は、展望台入場券が必要です。

内 容 １. 描き下ろしイラストプリント付き展望台入場券の販売

２. 天望デッキ、天望回廊内での展示装飾、フォトスポットの設置

３. 天望回廊 フロア445でのイベント限定フォトサービス販売

４. 限定コスチュームを着たソラカラちゃんグリーティングの実施

５. 天望デッキ フロア350「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映

６. 天望デッキ フロア340「SKYTREE CAFE」でのイベント限定カフェメニュー販売

７. 天望デッキ フロア345「SKYTREE SHOP」でのイベント限定グッズ販売

８. 特別ライティング点灯

公式HP https://www.tokyo-skytree.jp/event/special/madoka-magica/

１.『魔法少女まどか☆マギカ』描き下ろしイラストプリント付き展望台入場券の販売

イベント限定のキービジュアルを使用した『魔法少女まどか☆マギカ』描き下ろしイラストプリント付き展望台入場券を販売します。『魔法少女まどか☆マギカ』描き下ろしイラストプリントは、2026年1月～12月のカレンダーとしてご利用いただけます。

内 容 セット券(天望デッキ＋天望回廊)

＋『魔法少女まどか☆マギカ』描き下ろしイラストプリント(A3普通紙)

販売方法 セブンチケット（https://7ticket.jp/g/001863）

販売日時 2025年12月22日(月) 15:00 ～ 2026年3月30日(月) 23:29

入場期間 2026年1月8日(木)～3月31日(火)

価 格 平日:大人3,500円 中人2,350円 小人1,450円

休日:大人3,800円 中人2,550円 小人1,550円

種 類 全6種(ランダム)

鹿目まどか、暁美ほむら、巴マミ、美樹さやか、佐倉杏子、百江なぎさ

※購入後のキャンセルはできません。 ※当日販売はございません。

※ノベルティのイラストは選べません。 ※サイズはA3サイズ(29.7cm×42.0cm)です。

※価格は全て税込みです。

２. 天望デッキ・天望回廊内での展示装飾、フォトスポットの設置

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

地上450メートルの天望回廊を中心に、『魔法少女まどか☆マギカ』のキャラクターたちが大集結！イベントのキービジュアルを使用した展示装飾やフォトスポットなどを設置します。

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

天望シャトル(エレベーター)

「はじまりの扉」

扉を抜けて、塔の上へ。

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

天望回廊 フロア445 ウェルカムエリア

「月夜のホワイエ」

光が揺らめく空間で魔法少女たちと出逢う。

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

天望回廊 フロア445～450 回廊エリア

「追憶のギャラリー」

希望と絶望が交差する物語を巡る。

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

天望回廊 フロア450 フォトスポット

「約束の環」

ひとりじゃない。ふたりの想いが織りなす力。

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

天望回廊 フロア450 スロープ

「覚悟の路」

魔法少女たちのセリフを通して感じる、心に宿る想い。

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

天望回廊 フロア450 ソラカラポイント

「願いの灯」

“願いの塔”の最高到達点。希望の力で塔に光を灯す。

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

天望回廊 フロア450 ミニフォトスポット

「記憶のフィナーレ」

心に灯る思い出を写真に刻む。

３. イベント限定フォトサービス販売

天望回廊からの絶景をバックに、キャラクターたちと写真撮影ができる限定フォトサービス！撮影した写真はイベント限定台紙に入れてお渡しします。

期 間 2026年1月8日(木)～4月6日(月)

時 間 月～金 10:00～21:30

土・日・祝 9:00～21:30

※時間は変更になる場合があります。

場 所 東京スカイツリー天望回廊 フロア445 フォトサービス

料 金 1枚：1,700円

△表紙とイベント限定台紙(イメージ) (C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

※撮影のみ無料で参加可能です。※価格は税込です。

※イベント限定台紙付きです。※一部背景は合成画像です。

４. 限定コスチュームを着たソラカラちゃんグリーティングの実施

鹿目まどか(魔法少女ver.)をイメージしたコスチュームのソラカラちゃんと一緒に記念撮影をしよう！

期 間 2026年1月8日(木)～4月6日(月)

時 間 1月8日(木)～1月31日(土)

10:30/13:30/15:00/16:00

2月1日(日)～4月6日(月)

10:30/13:30/15:00/16:30

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350

※内容は予告なく変更または中止となる場合がございます。

５.「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映

△限定コスチュームを着たソラカラちゃん (C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

地上350メートルのパノラマスクリーンで、『魔法少女まどか☆マギカ』の特別映像を上映します。

期 間 2026年1月8日(木)～4月6日(月)

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350

上映時間 各回約6分

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

＜スケジュール＞

SKYTREE ROUND THEATER(R)

天望デッキ フロア350において、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立て、１３台のスピーカーによる臨場感溢れる音響と、24台のプロジェクターで迫力のある映像を投影する夜間限定の演出空間です。

６. イベント限定カフェメニュー販売

『魔法少女まどか☆マギカ』のキャラクターたちをイメージした限定メニューを販売します。

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア340 「SKYTREE CAFE」

時 間 東京スカイツリーＷＥＢサイトをご覧ください。

※混雑状況に応じてラストオーダー前に受付を終了させていただく場合がございます。

※営業時間は展望台の営業時間に準じて変更になる場合があります。最新の情報は東京スカイツリー公式HPをご確認ください。

※340カフェ入口にて、整理券を配布する場合がございます。25組以上お待ちいただくお客さまは天望デッキへの再入場が可能です。

(整理券と展望台入場券のご提示必須)

※価格は全て税込です。一度のご入店につき、ご注文はおひとり様8品・各1点までとなります。

※販売期間などは変更になる可能性があります。また、限定商品につき、売り切れ次第終了いたします。

※テイクアウトは承っておりません。

■ドリンク(各1,100円)(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

△ 左:まどかのいちごドリンク

鹿目まどかをイメージしたドリンク。ピーチゼリーといちご味の乳酸菌ドリンクに、甘いいちごソースといちごの果実をトッピング。

△ 右:ほむらのぶどうソーダ

暁美ほむらをイメージしたドリンク。りんご風味の紫ゼリーとぶどうソーダに、ブルーベリーソースとぶどうの果実をトッピング。

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

△ 左:マミのフルーティードリンク

巴マミをイメージしたドリンク。オレンジゼリーとレモンティーの層に、マンゴーとレモンをトッピングし、花の彩りを添えた華やかな一杯。

△ 右:さやかのブルーソーダ

美樹さやかをイメージしたドリンク。青いパインゼリーと爽やかなブルーソーダに、トッピングしたブルーベリーの甘みがアクセント。

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

△ 左:杏子のクランベリージュース

佐倉杏子をイメージしたドリンク。いちごゼリーとクランベリージュースの層に、甘酸っぱいいちごソースをかけ、りんごをトッピングした一杯。

△ 右:なぎさのチーズケーキドリンク

百江なぎさをイメージしたドリンク。チーズケーキ風ドリンクにベリーソースをアクセントとして加え、砕いたクッキーをトッピングした濃厚な一杯。

■フード(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

△ 左:キュゥべえのホワイトドリア(1,650円)

キュゥべえをイメージしたホワイトドリア。クリーミーなホワイトソースで仕上げたまろやかな味わい。お好みで辛味ソースを加えて楽しめます。

△ 右:ワルプルギスの夜パフェ(1,540円)

ワルプルギスの夜をイメージしたパフェ。チョコブラウニーやチョコフレーク、チョコとコーヒーのアイスを重ね、ミックスベリーを散りばめた贅沢な一品。

【購入特典】

コラボカフェメニュー1品ご注文毎に、全7種類のオリジナルコースターをランダムで1枚プレゼントします。

※コースターの柄はお選びいただけません。

※数量限定につき、無くなり次第、配布を終了します。

７. イベント限定グッズ販売

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

描き下ろしのキービジュアルやデフォルメキャラを使用したイベント限定グッズを販売します。なお、『魔法少女まどか☆マギカ』のグッズを1会計5,000円(税込)以上ご購入のお客さまには、『オリジナルショッパー』でご提供します。

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア345 「SKYTREE SHOP」

時 間 東京スカイツリーWEBサイトをご覧ください。

※営業時間は展望台の営業時間に準じて変更になる場合があります。最新の情報は東京スカイツリー公式HPをご確認ください。

※商品はイベント期間中においても、無くなり次第終了する場合がございます。

※商品には購入個数制限があります。(会期前・会期中を問わず購入個数制限を変更する場合があります。)

※ご購入はお一人様一会計のみとさせていただきます。お会計時にチケットの確認をさせていただく場合がございます。

※価格は全て税込みです。

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

ゆらゆらアクリルスタンド(全7種) (各1,980円)

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

ブラインドホログラム缶バッジ(全14柄) (５５０円）

※コンプリートセットもございます。

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

エコバッグ(1,980円)

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

プリントクッキー(1,404円)

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

デスクマット(3,300円)

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

ステンドグラス風キーホルダー(全6種)(各2,640円)

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

ブック型マシュマロ(864円)

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

ブランケット(4,950円)

※このほかにも魅力的な『魔法少女まどか☆マギカ』グッズを販売予定です！詳細は公式HPをご確認ください。

【購入特典】

『魔法少女まどか☆マギカ』商品を1会計

5,000円(税込)以上ご購入のお客さまには『オリジナルショッパー』でご提供します。

※数量限定につき、無くなり次第、配布を終了します。

※ご提供枚数は、1会計につき1枚です。

８. 特別ライティング点灯

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project (C)TOKYO-SKYTREE

各キャラクターをイメージした特別ライティングを点灯します。

日 時

内 容 以下6種類のライティングが、約2分半毎に移り変わり点灯します。

※事前の予告なく、点灯時間および内容を変更する場合がございます。

１. 鹿目まどかをイメージしたライティング

２. 暁美ほむらをイメージしたライティング

３. 巴マミをイメージしたライティング

４. 美樹さやかをイメージしたライティング

５. 佐倉杏子をイメージしたライティング

６. 百江なぎさをイメージしたライティング

＜参 考＞

魔法少女まどか☆マギカについて

2011年1月からTVシリーズとして放送され、大きな話題となった「魔法少女まどか☆マギカ」。地球外生命体の“キュゥべえ“に願いを叶えてもらう代わりに「魔法少女」となって「魔女」と戦う少女たちの心の葛藤と過酷な運命を描いたテレビアニメ作品。

2012年にはTVシリーズを二編に分け再編集した劇場版「[前編]始まりの物語」、「[後編]永遠の物語」、2013年には完全新作となる「[新編] 叛逆の物語」が公開され、[新編]の興行収入は深夜アニメの劇場版作品として初の20億円の大台突破を記録した。また、2026年には新作映画『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の公開を予定している。

コミック化、ゲーム化、舞台化がされるなど様々なメディアに進出しながら、それぞれで大ブームを巻き起こしている。

公式ウェブサイト：https://www.madoka-magica.com/

【―般の方のお問い合わせ】

東京スカイツリーコールセンター TEL：0570‐55‐0634（10:00～18:00）

東京スカイツリーホームページ https://www.tokyo-skytree.jp/