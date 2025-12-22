世界的な人気を誇るガールズグループBLACKPINK とのスペシャルコラボグッズが限定発売！

株式会社サンロッカーズ

ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（B.LEAGUE）1部所属のサンロッカーズ渋谷（運営：株式会社サンロッカーズ／本社：東京都品川区／代表取締役社長：神田康範）は、世界的な人気を誇るガールズグループ「BLACKPINK」とのスペシャルコラボレーショングッズを、1月8日（木）より発売いたします。

本コラボレーショングッズは、BLACKPINKの象徴的なビジュアルやファッション、世界観からインスピレーションを受けて制作された特別なラインナップです。サンロッカーズ渋谷の試合観戦時にはもちろん、日常のコーディネートにも取り入れやすいデザインとなっており、性別や年代を問わず、幅広い層の方にお楽しみいただけます。スポーツと音楽、ファッションが融合した、本企画ならではのアイテムを通じて、新たな観戦体験やライフスタイルの提案を行います。

本コラボレーション企画は、2026年1月16日よりスタートするBLACKPINKのワールドツアー日本公演を記念して実施されるものです。サンロッカーズ渋谷のほか、プロ野球「読売ジャイアンツ」、Jリーグ「FC東京」といった東京を代表するプロスポーツ3チームが参加し、それぞれの競技・クラブの個性を生かしたコラボレーショングッズを同時に発売いたします。

音楽、スポーツ、カルチャーが交差する東京発の本企画を通じて、国内外の多くの方々に新たな魅力を発信してまいります。

【概要】

発売日：2026年1月8日(木)

ECサイト：https://www.bleague-shop.jp/sr/

１.BLACKPINK × SUNROCKERS バスケシャツ ※S～XLサイズ\8,800

２.BLACKPINK × SUNROCKERS バスケシャツ型キーホルダー\1,600

３.BLACKPINK × SUNROCKERS バッシュキーホルダー\2,000

４.BLACKPINK × SUNROCKERS ソックス\2,200

５.BLACKPINK × SUNROCKERS ダウンマフラー\6,600

【BLACKPINKについて】

BLACKPINKは、2016年にYG Entertainmentからデビューした4人組ガールズグループ。LISA、JENNIE、ROSE、JISOOの4人から構成され、その洗練された音楽性とカリスマ性溢れるパフォーマンスで瞬く間に世界を席巻。ファッションアイコンとしても世界中のブランドから熱烈なラブコールを受けるなど、音楽界のみならずファッション界にも多大な影響を与え続けています。2026年には日本での来日公演が予定されている。