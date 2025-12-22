コンパクトながら十分な音質・音圧を実現するバッテリー内蔵型の新モデル　ヤマハ ポータブルPAシステム『STAGEPAS 100BTR mkII』

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、プロフェッショナルオーディオ機器の新製品として、新たにUSB/Bluetooth(R)オーディオ入出力とUSB電源アダプターでの充電に対応した、シリーズ最小サイズ・バッテリー内蔵のポータブルPAシステム『STAGEPAS 100BTR mkII』を2026年1月8日（木）に発売します。

ポータブルPAシステム『STAGEPAS 100BTR mkII』

当社では、持ち運びのできる筐体にスピーカー・アンプ・ミキサーが一体となったイベント・ライブ用のPAセットとしてポータブルPAシステム「STAGEPAS」シリーズを展開し、市場で好評を得ています。

今回発売する『STAGEPAS 100BTR mkII』は、シリーズ最小サイズ・バッテリー内蔵で、電源の無い場所でもソロ中心の演奏やスピーチなどに対応できる「STAGEPAS100 BTR」の後継モデルです。新たに、USB （Type-C）またはBluetooth接続経由のオーディオ入出力機能を搭載し、PCやスマートフォンとの音声信号の送受信に対応したほか、USB電源アダプターでの充電にも対応しました。コンパクトな筐体ながらパワフルかつ明瞭なサウンドや、操作部がフロントパネルに集約された使いやすさ、床置きのほかマイクスタンドへの取り付けにも対応する設置性は従来モデル「STAGEPAS100 BTR」を踏襲しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1066_1_f21fbe338ddbd9b3023b8615fbf23bd7.jpg?v=202512220822 ]

概要

- PA用途を十分に満たす音質・音圧をシリーズ最小サイズで実現- USB/Bluetooth経由のオーディオ入出力機能を新搭載し、ハイブリッドな用途をサポート- バッテリーを内蔵し、USB電源アダプターでの充電（USB Power Delivery）に対応

主な特長

1．PA用途を十分に満たす音質・音圧をシリーズ最小サイズで実現

高域と低域には、同軸コンプレッションドライバーとリニアな位相特性を持つFIRフィルターを採用。加えて、高効率で歪の少ないクラスDアンプで駆動することで、コンパクトな筐体ながらPA用途として十分な音質・音圧を実現します。

２．操作部がフロントパネルに集約された使いやすさと柔軟な設置性・可搬性

コンパクトな筐体に、スピーカーユニットとアンプに加えミキサーを内蔵。音量やマスターEQなどの操作部は全てフロントパネルに集約し、シンプルなオペレーション環境も実現しました。また、基本の床置きだけでなく市販のマイクスタンドへの取り付けも可能。床置き時のスタンドは、持ち運びの際の持ち手としても使えます。

３．USB/Bluetooth経由のオーディオ入出力機能を新搭載しハイブリッドな用途をサポート

USB（Type-C）またはBluetooth接続経由のオーディオ入出力機能を搭載し、PCやスマートフォンとの音声信号の送受信が可能になりました。また、ネットワークに接続されたモバイルデバイスを介して、ライブパフォーマンスのストリーミングやオンラインセミナーの配信など、ハイブリッドな用途にも活用できます。

４．バッテリー内蔵で電源のない場所でも使用可能

リチウムイオンバッテリーを内蔵し、電源のない場所でも使用できます。満充電で最大6時間駆動し、バッテリー駆動時にはフロントパネルのLEDが4段階で残量の目安を表示します。従来モデルのACアダプターによる給電方式から変更し、大容量給電と急速充電が可能なUSB PD（Power Delivery）に新たに対応しました。

詳しくは下記製品ページをご覧ください。

https://jp.yamaha.com/products/proaudio/pa_systems/stagepas_100/index.html

