1Åù¡Ö»³ºê18Ç¯¡×2Åù¡Ö»³ºê12Ç¯¡×3Åù¡ÖÇò½£12Ç¯¡×¤Î¡Ö¥¦¥¤¥¹¥­ー¤¯¤¸¡×Âè91ÃÆÈ¯Çä

¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー»³ºê18Ç¯
¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¤ß¤¯¤¸ Âè91ÃÆ¡×¤ò12·î22Æü¤è¤ê466¸ý¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ¶ÂçµÈ¤Ë¤Ï¡Ö»³ºê18Ç¯¡×¤òÀßÄê¡£ÂçÂçµÈ¤Ë¤Ï¡Ö»³ºê12Ç¯¡×¡¢ÂçµÈ¤Ë¤Ï¡ÖÇò½£12Ç¯¡×¤òÉõÆþ¡£
1Åù¤ÎÄ¶ÂçµÈ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー»³ºê18Ç¯¡×¡£¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ö6Ëü500±ß¡×¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤¬Åö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¤¯¤¸¡Ö¹ë²Ú¥¦¥¤¥¹¥ー¤ß¤¯¤¸¡×¤ÎÂè91ÃÆ
Á´466¸ý¸ÂÄê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï3,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÜÁ÷ÎÁ990±ß¤Ç¤¹¡£
Amazon¤Ç¹ØÆþ¡§https://amzn.asia/d/aruOy09
¡Ö¹ë²Ú¥¦¥¤¥¹¥ー¤ß¤¯¤¸¡×¤ÎÂè91ÃÆ ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÁ´466¸ý¡Ë
Ä¶ÂçµÈ¡§»³ºê18Ç¯¡Ê1ËÜ¡Ë
ÂçÂçµÈ¡§»³ºê12Ç¯¡Ê2ËÜ¡Ë
ÂçµÈ¡§Çò½£12Ç¯¡Ê2ËÜ¡Ë
ÃæµÈ¡§»³ºê¡Ê4ËÜ¡Ë
´îµÈ¡§¶Á JAPANESE HARMONY¡Ê3ËÜ¡Ë
Ê¡µÈ¡§¥¤¥Á¥íー¥º¥â¥ë¥È¡õ¥°¥ìー¥ó ¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê3ËÜ¡Ë
ÎÐµÈ¡§¥¤¥Á¥íー¥º¥â¥ë¥È¡õ¥°¥ìー¥ó ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê3ËÜ¡Ë
¹¬µÈ¡§¥µ¥ó¥È¥êー¥¦¥¤¥¹¥ー ÃÎÂ¿¡Ê10ËÜ¡Ë
ÊõµÈ¡§¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¦¥¤¥¹¥ー ÌðÉô¡Ê15ËÜ¡Ë
±É¡§¥é¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¦¥¤¥¹¥ー ¤Ï¤Ê¤°¤ê¡Ê198ËÜ¡Ë
µÈ¡§¥°¥ìー¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー Ì¦Çµ²â¡Ê225ËÜ¡Ë
¢¨Áí466¸ý¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
»³ºê12Ç¯¡¦Çò½£12Ç¯
¢£ ÆÃÄ¹
Ä¶ÂçµÈ¤Ë¤Ï»Ô¾ì¤Ç¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¡Ö»³ºê18Ç¯¡×¤òÀßÄê¡£
Á´¤Æ¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ï¼«¼ÒÁÒ¸Ë¤ÇÅ°Äì´ÉÍý¤·¡¢ºÇÎÉ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£
¡Ö³«¤±¤ë½Ö´Ö¤Î¹âÍÈ´¶¡×¤È¡Ö»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¡£
ÈÎÇä³µÍ×¡§¸ÂÄê466¸ý¡¢¿×Â®¤«¤ÄÃúÇ«¤ÊÇÛÁ÷ÂÎÀ©
¾¦ÉÊÌ¾¡§Âè91ÃÆ ¹ë²Ú¥¦¥¤¥¹¥ー¤ß¤¯¤¸
²Á³Ê¡§3,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ü Á÷ÎÁ990±ß～
ÈÎÇä¸ý¿ô¡§466¸ý¡Ê´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î22Æü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§
¡¦¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¡¡ËÜÅ¹¡¡https://x.gd/FGfoA
¡¦¥¿¥Á¥Ð¥Ê£Å¼òÈÎ¡¡AmazonÅ¹¡¡https://amzn.asia/d/aruOy09
¡¦¥¿¥Á¥Ð¥Ê£Å¼òÈÎ¡¡³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¡https://x.gd/cBZWZ¡¡
¡¦µÜºê¤É¤²¤ó¤«¤»¤ó¤È¤¤´Û¡¡³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¡https://x.gd/8t8zX
¡¦µÜºê¤É¤²¤ó¤«¤»¤ó¤È¤¤´Û¡¡¥ä¥ÕーÅ¹¡¡https://x.gd/GDXog
¼çÍ×ECÅ¸³«¤È¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ø¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê
¼«¼ÒÁÒ¸Ë¤Ç¾¦ÉÊ¤ò´ÉÍý
¼«¼ÒÁÒ¸Ë¤ÎÍÍ»Ò
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥Ó¥åー
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤¯¤¸¤Ï¡¢Amazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¹â¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö³«¤±¤ë½Ö´Ö¤Î¹âÍÈ´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÁªÄê¤ËÃúÇ«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿®Íê¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°ÉôÁÒ¸Ë¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¼«¼Ò¤Ç²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤ò¸·³Ê¤Ë´ÉÍý¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤òºÇÎÉ¤Î¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤¯¤¸´ë²è¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¡¢¡Ö°Â¿´¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¤¯¤¸¤È¤Ï¡© ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ëー¥ë¤Ç³Ú¤·¤àÂç¿Í¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º
¥¦¥¤¥¹¥ー¤¯¤¸¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢
1¸ý¤Ë¤Ä¤1ËÜ¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÇÆÏ¤¯ÃêÁª·¿¤ÎÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤--¤½¤Î¡ÈÁª¤Ù¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¡É¤¬¡¢
Æü¾ï¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹âÍÈ´¶¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¤Î¤¯¤¸¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡£
Æ´¤ì¤Î¹âµé¥Ü¥È¥ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¢¤ò³«¤±¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢¥¦¥¤¥¹¥ーÂÎ¸³¤Ï¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤È¤Î°ì´ü°ì²ñ¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢ÀÅ¤«¤Ë¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥¸¥ó¥°
µÜºê»öÌ³½ê¡§¢©880-0001 µÜºê¸©µÜºê»ÔµÌÄÌÀ¾£³ÃúÌÜ1-26 Ä¹Ã«Àî¥Ó¥ë2F
TEL¡§0985-77-9039
MAIL¡§uprisingood@gmail.com
¢¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä¡ähttps://uprisingood.com/
¢£ ¼çÍ×ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë
¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼çÍ×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¡¡ËÜÅ¹¥È¥Ã¥×¡§https://x.gd/btHIv
¡¦¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¡¡AmazonÅ¹¡§https://amzn.asia/d/aruOy09
¡¦¥¿¥Á¥Ð¥ÊE¼òÈÎ¡¡³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¥È¥Ã¥×¡§https://x.gd/oKg2M
¡¦µÜºê¤É¤²¤ó¤«¤»¤ó¤È¤¤´Û¡¡³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¥È¥Ã¥×¡§https://x.gd/XO9Zj
¡¦µÜºê¤É¤²¤ó¤«¤»¤ó¤È¤¤´Û¡¡Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¥È¥Ã¥×¡§https://x.gd/XJrKy
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥È¥Ã¥×¡§https://kuzi.jp/