Matter 1.5が正式リリース　アリオン、CSA認定試験機関として包括的な認証試験とコンサルティングサービスを継続提供

スマートホームの世界標準規格を推進するConnectivity Standards Alliance（以下CSA、旧称ZigBee Alliance）は、11月にスペイン・バルセロナで開催された会員ミーティングにおいて、最新のMatterスマートホーム通信プロトコルバージョン「Matter 1.5」を正式に発表しました。本リリースでは、スマートホームエコシステムにおける相互運用性やエネルギー管理機能がさらに拡張されています。

カメラ、クロージャー、土壌センサーなど、高い要望が寄せられていたデバイスの種類と機能が多数追加され、加えて強化されたエネルギー管理機能が導入されました。これらの拡張と強化は、スマートホーム開発はより簡素化され、クロスブランド間の相互運用性が向上することで、消費者および開発者双方に、より優れたユーザー体験と開発効率をもたらします。

アリオンはMatter認証試験機関（ATP：Authorized Test Provider）として、包括的なMatter製品認証およびコンサルティングサービスを提供するとともに、CSAと緊密に連携し、Matter製品の機能およびユーザー体験の継続的な改善に取り組んでいます。Matterエコシステムの拡大に伴い、アリオンは各バージョンアップデートに際して、スマートホームシステムの信頼性と長期的な価値向上をお客様に支援してまいります。

Matter 1.5 の5つの主な特徴

１. カメラサポートの追加

- カメラ製品仕様を追加し、Matterエコシステムとの直接統合が可能。- WebRTC技術を用いたライブビデオおよびオーディオストリーミングをサポートし、双方向通信と、ローカルおよびリモートアクセスを可能にする。- マルチストリーム構成、パン・チルト・ズーム制御、検知およびプライバシーゾーン、そしてローカルまたはクラウドへの連続録画など、ストレージオプションのサポートも追加。

2. 「クロージャ（Closure）」機能の拡張

- 以前のリリースをベースに、窓用シェード、ドレープ、オーニング、ゲート、ガレージドアなど、幅広いデバイスをカバーする、刷新された統合的なクロージャ設計アプローチを導入。- 簡素化されたモジュール式のクラスター設計により、様々な動作タイプ（スライド、回転、開閉など）や構成（シングルパネルまたはデュアルパネル、ネストされたメカニズムなど）に対応可能。- より一貫性と柔軟性の高い開閉制御、正確な位置情報レポートによる安全性とセキュリティの向上を実現。

3. よりスマートな水管理のための土壌センサー

- 土壌湿度と、オプションで温度も測定できる。- 水ベースのバルブや灌漑システムと組み合わせて使用することで、散水をインテリジェントに自動化し、水を節約し、植物の健康状態を改善することができる。

4. 先進的なエネルギー管理

- エネルギー管理の新しい機能が導入され、デバイスがエネルギー価格、関税、グリッド炭素強度に関する標準化された情報を交換できるようになった。- 電力会社、送電網運用者、エネルギーサービスからのリアルタイムおよび予測価格、料金、炭素データに関するデータを、 Matter定義済みのフォーマットで提供される。- デバイスのインテリジェント制御を可能にし、実際のエネルギーコストと炭素排出量を推定可能。- 強化されたスマートメーターサポートにより、複雑で時間変動の激しい料金体系に対応し、過去の電力使用履歴データを提供可能。- EV充電機能を追加：充電状態（SOC）レポートや、双方向充電などの機能が、EUなどの市場で今後求められる要件をサポート。

5. データ転送の改善

開発者とエンドユーザー双方に向けたスマートホーム体験の進化

- TCP転送を追加し、大容量データ転送の効率を向上。TCPトランスポートを活用したデータ転送に対応し、大容量データ転送が可能になる。- カメラや、ファームウェアアップデート、映像など高帯域幅といったシナリオに貢献。

各バージョンのMatterリリースは、接続デバイスのセキュリティ、ローカライゼーション、そして信頼性の高い相互運用性の強化に重点を置いています。これまでのバージョンで築かれた基盤の上に、Matter 1.5はスマートホームの可能性をさらに広げます。デバイスメーカーにとって、新たに追加された機能はカテゴリーを跨いだ開発を簡素化し、カスタム統合の必要性を低減するだけでなく、製品革新の新たな機会を創出します。バージョン1.4.1および1.4.2で行われた品質改善と相まって、開発者にはより安定した開発基盤と多様な製品開発の方向性が提供されます。

消費者にとってMatter 1.5は、より多様なデバイス選択肢、直感的な設定、そして信頼性の高いクロスブランド相互運用性をもたらします。エネルギーや水管理、住宅、環境制御など、日常生活のさまざまなシナリオにおいてデバイスがシームレスに連携し、より統合されたスマートホーム体験を実現します。

- アリオン株式会社 概要

アリオンは1991年創業以来、30年以上を超えるテスト経験とノウハウを持ち、エンジニアリングコンサルティング業界をリードしています。時代の進化に伴い、検証・試験分野において従来とは異なる革新的な技術をベースに、専門家チームが製品設計、AI自動化ソリューション、ユーザーシナリオシミュレーション検証、製品品質試験、規格検証など、あらゆる段階でテスト・ソリューションを提供し、お客様のニーズに的確にお応えします。最新の技術動向と仕様規範に追随しながら、業界最高レベルの品質向上・開発支援サービスを提供しています。URL：https://www.allion.co.jp/