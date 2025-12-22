【新機能】Web広告分析ツール「アド.com」、URLを入力するだけで“勝てる”バナー広告が瞬時に完成。LP分析から日本語文字入れまでを全自動化する「バナー生成AI」機能をリリース！

株式会社アドドットコム

株式会社アドドットコム（本社：東京都港区 代表取締役：杉山善則、高橋健斗 以下アドドットコム）は、当社が提供するWeb広告の競合調査・分析ツール「アド.com」内の生成AI機能「AI Workspace」において、商品やサービスのURLを入力するだけでバナー広告を即座に生成できる新機能「バナー生成AI」をリリースしたことをお知らせいたします。

「アド.com」のバナー作成・編集AI機能と、アドドットコムが持つ「LP（ランディングページ）情報の自動解析技術」を組み合わせることでバナー制作の完全自動化を可能とします。

本アップデートにより、デザインを指示するプロンプトの入力を必要とせず、サービスや商品のURLを入力するだけでバナーを生成することが出来ます。

◆アップデートの背景と概要

実は、こちらのアイキャッチ画像も「AI Workspace」にて作成しております。

近年、Web広告運用、特にSNS広告においては「クリエイティブの摩耗」が激しく、大量かつ高品質なバナー制作が求められています。しかし、従来の生成AIツール活用には以下の課題がありました。

1.プロンプトエンジニアリングの壁

意図通りの画像を出すために詳細なテキスト指示（プロンプト）が必要で、習熟に時間がかかる。

2.「文字化け」の問題

画像生成AIに日本語を含めようとすると表記が崩れ、実用レベルに達していなかった。

3.工程の分断

競合分析、構成案作成、素材生成、文字入れが別々のツールで行われており、非効率だった。

「バナー生成AI」機能はこれらの課題を一挙に解決します。「プロンプトすら不要」という極限まで簡略化されたUXにより、URLを入力するだけで、分析データに基づいた高品質な”勝てるバナー”を瞬時に手にすることができます。

◆「バナー生成AI」3つの特徴

1.やることはURL入力のみ

AIがLPの「文脈」を読み解きデザイン化するため、 ユーザーは対象となる商品やサービスのURLを入力するだけ。AIがページ内の情報をスキャンし、商品の特徴、訴求軸、トンマナを自動で解析。「コンテキストAI」として、その商品に最適な画像とデザインを自動生成します。

2.多角的なデザイン展開

一度の操作で、訴求軸やデザインテイストの異なる8パターン16枚のバナーを生成します。

バリエーションに富んだデザインパターンで生成が可能です。

3.制作工数を最大99%削減。分析から制作までをワンストップで

「アド.com」は29億件以上の広告データを保有する分析ツールです。この膨大な「勝てるクリエイティブ」のデータ傾向と、今回の自動生成機能を掛け合わせることで、リサーチから制作までの工程を劇的に短縮。作業時間を最大99%削減し、PDCAサイクルを圧倒的に加速させます。

◆使用イメージ

直感的なインターフェースで、簡単に操作いただけます。

◆実際の生成例

商品やサービスのURLを入力するだけで、”勝てる”バナー広告が瞬時に自動生成されます。

▼入力したURL https://x-ad.com/product/(https://x-ad.com/product/)

▼入力したURL https://x-ad.com/product/ai/(https://x-ad.com/product/ai/)

◆「アド.com」について

「アド.com」は、圧倒的なデータ量と最新のAI技術を掛け合わせ、SNS広告における「データ分析」と「クリエイティブ制作」を同時に実現するSaaS型プラットフォームです。

＜主な特徴＞

業界最大級のデータ量

約29億件の広告データを蓄積。

10大メディアを網羅

Google、Yahoo!、LINE、TikTok、Instagram、Facebook、SmartNews、YouTube、X(Twitter)、Taboolaに対応（今後Pangle、Pinterest等も追加予定）。

分析と制作をシームレスに実現

競合の勝ちクリエイティブを分析し、即座に自社の制作に活かせるAI機能を搭載。

＜主要機能一覧＞

生成AI機能

画像・動画生成AI、日本語文字入れ、画像編集

広告検索・分析機能

媒体横断検索、広告主/商材名検索、LP逆引き、再生数/リアクション分析

チーム連携機能

クリエイティブのリスト管理、Excelエクスポート、チーム共有メモ

その他

動画の構成/カット割分析、音声文字起こし、DeLMO動画素材判定

◆Web広告運用・制作に少しでも携わる皆様へ

「競合調査に時間がかかりすぎる」「クリエイティブの摩耗が早く、制作が追いつかない」「ヒット広告の法則が見えない」といった課題をお持ちではありませんか？

「アド.com」は、リサーチから制作までの工程を劇的に短縮し、広告運用のPDCAサイクルを加速させます。大手テクノロジー企業から広告代理店、制作会社、アフィリエイト事業者様まで、幅広く導入いただいております。 今回のAI機能強化により、さらに直感的でスピーディーな広告制作が可能となりました。ぜひ無料トライアルにてその実力をご体感ください。

（無料トライアルプランもご用意しております）

■サービスURL：https://x-ad.com/product

◆株式会社アドドットコムについて

・ 会社名：株式会社アドドットコム

・ 代表者：代表取締役 杉山善則、高橋健斗

・ 本社所在：東京都港区芝公園1-8-20 H1O芝公園

・ 設立日：2023年6月1日

・ 事業内容：広告クリエイティブの競合調査・分析ツール「アド.com」の開発・運営

・ サービスURL：https://x-ad.com/product

◆本件に関するお問い合わせ先

info@x-ad.com