Jackery¤È¿·³ã¸©ÄÅÆîÄ®¤Ï¡¢¡ÖºÒ³²»þÅù¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿
¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡¦¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥ËーJackery ¡Ê¥¸¥ã¥¯¥ê¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒJackery Japan¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶ ¾¡Íø¡¿ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÄÅÆîÄ®¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¤È¡ÖºÒ³²»þÅù¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¶¨Äê¡Ë¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¡ËJackery Japan ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ ¾¡Íø¡¢¡Ê±¦¡ËÄÅÆîÄ®¡¡·¬¸¶¡¡ÍªÄ®Ä¹
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢ÄÅÆîÄ®¤ÈJackery¤¬¡¢ºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤äÈ¯À¸¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»Åù¤ÎÊª»ñ¤ò±ß³ê¤ËÄ´Ã£¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÁÐÊý¤Î»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä®Ì±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÄÅÆîÄ®¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤«¤é¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤È¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ê¿»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËÉºÒ·±Îý¤äÄ®¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ç¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¡¢ËÉºÒ·¼È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï¤Ç¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡¦¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÅÆîÄ®¤È¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´óÂ£À½ÉÊ
¡¦Jackery ¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 1000New¡¡ 1Âæ
¡¦Jackery ¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 1000Plus 1Âæ
¡¦Jackery ¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 600Plus¡¡¡¡1Âæ
¡¦Jackery SolarSaga 100W ¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¡¡1Ëç
Jackery¤Ïº£¸å¤â¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ÇËÉºÒ¤äºÒ³²ÂÐ±þ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢Èó¾ï»þ¤Î°Â¿´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤è¤ëÆü¾ï¤ÎË¤«¤Ê¤¯¤é¤·¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Jackery¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2012Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡£»ä¤¿¤ÁJackery¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¤è¤ê¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÎÏ¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤â¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤â¡¢ÅÅµ¤¤¬À¸¤ß½Ð¤»¤ë°Â¿´¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë2016Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤òÈ¯Çä¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âJackery¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤ò¤¤¤«¤·¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¡¢ÃÏµå¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¤ª¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤è¤êË¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥êー¥ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Ø¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- Sustainable Power for Your Life -
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒJackery Japan
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÀ²³¤1ÃúÌÜ8ÈÖ10¹æ¡¡¥È¥ê¥È¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢XÅï3³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤È¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÈÎÇä
