【横須賀市ふるさと納税】歳末感謝キャンペーンを開催！～物価高騰対策に特別ラインナップをご用意～

神奈川県横須賀市は、ふるさと納税を通じて応援してくださる皆様への感謝を込め、地場事業者と連携した年末特別企画「歳末感謝キャンペーン」を開始いたしました。

■ キャンペーン開催にあたって

歳末感謝キャンペーンは、物価高騰が続く中でも変わらず横須賀市を応援してくださる全国の寄附者の皆様へ「より少ないご負担でまちの特産品を楽しんでいただきたい」という思いから誕生しました。

「日々の暮らしに寄り添い、皆様に笑顔を届けたい。」そんな地場事業者の皆様の温かいご厚意により、特色ある文化と豊かな自然に育まれた横須賀ならではのラインナップが実現。地場産品の魅力を通じて地域経済の活性化を図ります。また寄附者の皆様から頂いた温かいご支援は、次世代のまちづくりへと還元してまいります。

■ 企画概要

日頃の応援に感謝を込めて 歳末感謝キャンペーン！

実施期間：2025年12月19日（金）～2026年1月4日（日）

▼対象サイト▼

・楽天ふるさと納税 https://www.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/contents/saimatucp/

・ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/14201/24957?city-product_original

特別ラインナップ対象品は、上記2サイト以外でもご用意しております（※さとふる、Yahoo!ふるさと納税は除きます）。

横須賀自慢の品々を厳選

地場事業者の皆様のご厚意による特別ラインナップでお届けします。

※掲載している商品は一例です。

■ 横須賀市はこんなところ

神奈川県の三浦半島に位置する横須賀市。東は東京湾、南と西は相模湾に面した、三方を海に囲まれたまちです。黒潮の影響を受けた温暖な気候は、豊かな海の幸だけでなく、鮮やかなよこすか野菜や良質な畜産物も育みます。また、古くから海軍のまちとして栄えた歴史ある都市。伝統と異国文化、懐かしさと新しさが共存した多様な魅力があふれています。

スチームシップ制作・発行

「from YOKOSUKA vol.01 よこすか ふるさと納税セレクション 2025-2026」

2025年秋に発行した冊子。ふるさと納税の寄附金の使い道をはじめ、横須賀市の人気スポットや観光地、移住者の声などを収めています。誌面には、横須賀市の風景写真もたくさん。まちの空気や魅力をぜひ感じてください。

▼冊子を見る▼

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/shisei/kifu/furusato/documents/yokosuka_pamphlet_hp.pdf

■ 寄附金の使い道

・『音楽・スポーツ・エンターテイメント』によるにぎわいのあるまちづくり

・市政全般に活用

・支えあう福祉のまちづくり

・子育て・教育充実のまちづくり

・未来につなぐ環境を守るまちづくり

株式会社スチームシップについて

スチームシップは自治体のふるさと納税業務を支援する会社です。2024年7月より神奈川県横須賀市のふるさと納税業務を一括で受託。返礼品の企画・開拓・管理や、Webページの立ち上げ・運営、地域事業者への技術支援（AI活用レクチャー等）、カスタマーセンターなどの業務を一括で請け負っています。

私たちの特徴のひとつは地域密着型ということ。地域に拠点をかまえ、地域に根ざして「地域のブランド価値」を上げていく。そして「まちのファンをつくる」という目標を掲げています。事業受託を機に事業所を開設した市町村も多数。自治体や事業者と連携しながら、地域の未来をよりよく輝かせるために支援を続けています。

ミッション：地域から、未来を変えていく。

ビジョン ：地域が積極的に選ばれる社会をつくる。

会社名 ：株式会社スチームシップ

代表者 ：代表取締役 藤山 雷太

本社 ：〒859-3701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷961番地1 2F

設立日 ：2017年4月13日

資本金 ：1億円

従業員数 ：405名

事業内容 ：地域密着型ふるさと納税支援事業

ホームページ：https://steamship.co.jp/