千葉県立船橋法典高校・茨城県立守谷高校で「世界とつながる学び」探究授業を実施

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト（代表：中村雄一／千葉県松戸市）は、2025年12月19日に千葉県立船橋法典高等学校、12月22日に茨城県立守谷高等学校において、「世界とつながる学び」探究プログラムを実施しました。



各校で紛争地や難民キャンプでの教育支援の実例と、生徒自身が作成した教材を海外で“実装”する往還型モデル「CoRe Loop」を紹介し、高校生一人ひとりが「自分にも今できること」を具体的なアクションとして描く機会となりました。

◆船橋法典高校：世界の“今”を知り、自分の進路とつなぐ90分

船橋法典高校で生徒達に問いかける中村雄一代表

船橋法典高校での講演会では、中村代表がコンゴ民主共和国、南スーダン、シリアなど、なかよし学園が支援を続けている国々の現状を、写真や動画を交えながら紹介しました。

地雷原の村での授業、元少年兵との学び合い、難民居住区での食糧支援などのストーリーを通して、「なぜ戦争や貧困が続くのか」「教育は何を変えられるのか」を生徒とともに考えました。

後半では、「知る → 考える → 動く」という3ステップで、自分の進路や得意分野を世界の課題と結びつけるディスカッションワークを実施。

参加した生徒からは「ニュースで見ていた国が、急に“顔の見える世界”になった」「自分の得意な英語やデザインを、誰かの役に立てたいと思った」などの感想が相次ぎました。

世界の情報を聞いて「自分に今、何ができるか」を考える生徒達日本中の事例を聞いて、胸を熱くする生徒が何人もいた

講演後複数の生徒が中村雄一代表の元を訪れ、「今日の講演が今まで聞いた中で一番凄かった。この感動を伝えたいと思って来ちゃいました。」「自分は漫画を描くのが好き。何か自分の好きなことで誰かの役に立てたら素晴らしい。」など想いを行動に移したいと考える生徒が多く現れた。

「船橋法典高校アンケートから見る『世界とつながる学び』CoRe Loopモデルの優位性」

船橋法典高校での講演後アンケートでは、「行動力がすごいと思った」「世界平和のために教育を通して行動していて尊敬した」「自分にも何かできることがあると知れてよかった」など、約300件に及ぶ自由記述が寄せられた。多くの生徒が、これまで「遠い国の出来事」として捉えていた戦争や貧困の問題を、自分事として考え直すきっかけになったと回答しており、「願う平和から行動する平和へ」という本モデルのメッセージが確実に届いていることがうかがえる。

実際に世界の現場に教材が「届く」感動が与えられるのがなかよし学園の活動

第一に、本モデルは“リアルな現場”と接続している点に優位性がある。難民キャンプや紛争後の国々での授業の映像、少年兵やストリートチルドレンとのエピソードを通じて、生徒は「まだ戦後１年の国があることを初めて知った」「ニュースでは分からない現場の様子が伝わってきた」と記している。単なる知識伝達ではなく、現地の「今」と日本の教室をダイレクトに結ぶことで、世界課題の“現実感”と自分たちとのつながりが明確になる。

第二に、身近な文化や特技を入り口に「自分にもできる」を生み出している点である。アンケートには、「日本のカルタやお手玉で楽しんでいる映像を見て嬉しかった」「自分の得意な料理や音楽でも世界を笑顔にできるかもしれない」「誰でもHEROになれるという言葉が心に残った」といった声が並ぶ。日本の遊びやミニ四駆、歌など、生徒にとって親しみのある教材を使っているからこそ、「特別な人だけでなく、自分の好きなこと・得意なことで世界に関われる」という自己効力感が育まれている。

第三に、生徒の主体性と探究心を引き出すファシリテーションも、このモデルの強みである。「飽きさせない話し方で、自分たちの意見を何度も問いかけられた」「答えがない問題について、自分なりの正解を考える大切さを学んだ」といったコメントから、講演が一方通行の“講話”ではなく、生徒がディスカッションや問いを通して考え続ける“探究の場”として機能していることがわかる。これは、後続の探究活動や総合選抜に直結する「考える力」を養成するうえで大きなアドバンテージとなる。

そして何より、「自分も参加してみたい」「将来は世界でも活躍できる先生になりたい」「募金や教材づくりなど、できることから始めたい」と将来像や具体的行動に言及する声が多数見られる点は、CoRe Loopモデルの成果指標として重要である。生徒が世界の課題に触れるだけでなく、自らの進路・人生設計と結びつけて考え始めていることは、このモデルがキャリア教育・人権教育・国際理解教育を統合するプラットフォームとして高い優位性を持つことを示している。

◆守谷高校：SDGsカルタから始まる本格探究-ケニア・シリア・ルワンダで“使われた”経験をもとに、各自がテーマ設定-

守谷高校では、1学期に「世界とつながる学び」導入授業として、1年生がSDGsをテーマにしたオリジナル「SDGsカルタ」を制作しました。環境、食、貧困、ジェンダー、紛争と平和など、生徒自身が選んだ視点で読み札・取り札をデザインし、そのカルタは2025年3月のカンボジア、6月のケニア、7月のシリア、8月のルワンダで実際の授業教材として活用されました。

今回の12月22日の探究授業では、その海外実装の様子と現地の子どもたちの反応を共有。

「日本の高校生が作ったカルタでSDGsを学ぶケニアの小学生」「戦後0年のシリアで、戦争と平和を遊びから考える授業」など、写真やメッセージが紹介されると、教室には驚きと歓声が広がりました。

そのうえで、生徒一人ひとりが自分の関心に沿って探究テーマを再設定。

・環境（海洋プラスチック、再エネ）

・食と農（フードロス、栄養格差）

・平和と戦争（難民、子どもの権利、武力紛争）

など多様なテーマのなかから、なかよし学園の現地写真・インタビュー・データなどの素材を使ってプレゼン資料を構成しました。1月には学習発表会にて、生徒自身が「世界と自分の未来」を結び付けたプレゼンテーションを行う予定です。

◆なかよし学園の「CoRe Loop」と総合学力支援

ディスカッションタイムでは自由な意見が飛び交った世界の課題を「自分事と捉える」プラットフォームで学ぶ生徒達

なかよし学園が全国で展開する「世界とつながる学び」は、

Create（つくる） → Reach（届ける） → Co-Reflect（共に振り返る） → Return（還る） → Expand（拡張する）

という往還型の学習モデル「CoRe Loop」で設計されています。

Create（つくる）

生徒がSDGsカルタ、防災教材、食育キット、文化紹介コンテンツなど、自校の特色を生かした教材を制作。

Reach（届ける）

ケニア、シリア、ルワンダ、南スーダンなど、通常は訪れることが難しい地域の学校やコミュニティに教材を届け、現地で授業として活用。

Co-Reflect（共に振り返る）

現地の子どもたちや教師の声・写真・動画を集め、日本側の生徒とオンラインや講演会で共有。「何が伝わったか」「次に何ができるか」を一緒に考える。

Return／Expand（還る・拡張）

得た学びをレポート・プレゼン・新たなプロジェクトに発展させ、進路選択や地域の課題解決へとつなげていく。

これにより、生徒は「自分たちのアイデアが、地球のどこかで誰かの役に立った」という手応えを得ながら、探究・英語・情報・国語・社会など複数教科にまたがる総合的な学力を鍛えることができます。

また教職員向けには、探究の設計支援や総合型選抜（総合選抜）入試を見据えたポートフォリオづくりの研修も実施し、「探究のネタ探し」「海外との調整」といった負担を軽減する仕組みが好評を得ています。

◆代表メッセージ

なかよし学園プロジェクト代表・中村雄一は、今回の2校での取り組みについて、次のように述べています。

「シリアや南スーダンといった、普通なら高校生が行けない場所に、自分たちの教材だけが先に届き、現地の子どもたちの笑顔や学びの変化として戻ってくる。

その往還を経験した生徒は、『世界の問題は遠いニュースではなく、自分たちが関われる課題なのだ』と実感してくれます。

船橋法典高校、守谷高校で育つ生徒のみなさんが、この経験を土台に、それぞれの進路や地域から世界とつながり続けることを、私たちは全力で応援していきます。」

◆団体概要

ビジネスコンテストで入賞するなかよし学園。プレゼン方法の指導実績も豊富だ

特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト

代表者：理事長 中村 雄一

所在地：千葉県松戸市

活動内容：

・コンゴ民主共和国、南スーダン、ルワンダ、シリア、カンボジア、東ティモールなど世界10カ国での教育・人道支援

・日本全国の学校と海外の現場を結ぶ「世界とつながる学び」プロジェクトの運営

・国連経済社会理事会／ACUNS学術会議／英国ウィンザー城などでの平和教育発信 ほか

URL：http://www.nakayoshigakuen.net/npo/

