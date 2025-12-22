グローバルファンコミュニケーションアプリ「bubble」に佐月愛果（元NMB48）の参加が決定！
音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）と、グローバルファンコミュニケーションアプリ「Dear U bubble」の日本事業を手掛ける株式会社 Dear U plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内良）は、2025年12月22日（月）より「bubble for JAPAN」で佐月愛果のサービスが開始したことをお知らせいたします。
＜販売開始日＞
2025年12月22日（月）午前10時
＜販売価格＞
◎通常価格
・Web決済：月額600円（税込）
・アプリ決済：月額640円（税込）
◎オフィシャルファンクラブ「Ai (ハート) I club.」会員割引価格
通常価格から10%OFF 月額540円（税込）
＜決済方法＞
・Web決済（クレジットカード決済、キャリア決済）
・アプリ決済（App Store、Google Play）
＜販売サイトURL＞
https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.satsuki_aika
＜佐月愛果プロフィール＞
性別：女性
生年月日：2002年04月30日
出身地：大阪府
趣味：宝塚観劇
特技：ミュージカル、USJクルーさんのモノマネ、文章を書く
出身/入社/入門：NMB48 7期生
・オフィシャルサイト
https://satsuki-aika.fanpla.jp/
・X（旧Twitter）
https://x.com/aipipi_48
https://www.instagram.com/aipipi_0430
・TikTok
https://www.tiktok.com/@pipi_pime
＜bubbleの概要＞
bubbleは、アーティストとファンがクローズドな空間でリアルタイムコミュニケーションできるスマートフォン向けアプリサービスです。
アーティスト本人から送られる日常のカジュアルなメッセージや写真などをファンが受信、そのメッセージに返信できることが大きな特長です。SNSとは異なり、自分専用のトークルームでやり取りができるため、同じ時間を共有しながら会話しているような体験を通じて、アーティストをより身近に感じることができます。
また、多言語でのメニュー表示やメッセージの自動翻訳機能で、世界200カ国以上のエンターテイメントファンが言語の壁を越えて利用可能です。
国内外で活躍する多くのアーティストが、自分のファンだけが集まる空間でコミュニケーションをしながらファンとの絆をより強固にしています。
▽主な機能
◎アーティストとのリアルタイムメッセージ
◎メッセージの自動翻訳機能（14ヶ国語対応）
◎ユーザニックネーム入りのメッセージ
◎ユーザからの返信機能
◎ユーザの誕生日をお祝いするメッセージ
◎生配信が楽しめる「bubble LIVE」
◎お気に入りのメッセージをまとめておける「OUR BOX」
◎ユーザからの意見を募れる投票機能
◎購読者限定のチケット先行やプレゼント企画の実施 など
▽bubble for JAPAN参加アーティスト（50音順）
あの / EXIT / 井上苑子 / 今村美月 / SKE48 / かす / 加藤夕夏 / カマたく / きぬ / 斉藤真木子 / 渋谷すばる / chun / Novelbright / 灰塚宗史 / 藤田ニコル / 古川優香 / BNSI / 三上悠亜 / Mrs. GREEN APPLE / MIYAVI / 山崎夢羽 / 矢吹奈子 / 吉田朱里 ほか
■株式会社Fanplusについて
会 社 名 ： 株式会社Fanplus （ファンプラス）
所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階
代 表 者 ： 代表取締役 佐藤元
設 立 ： 2007年3月
事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営
アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営
音楽メディアの企画・運営
Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/
■株式会社Dear U plusについて
会 社 名 ： 株式会社Dear U plus （ディアユープラス）
所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階
代 表 者 ： 代表取締役 山内良
設 立 ： 2023年5月
事業概要 ： 「Dear U bubbleプラットフォームサービス」日本事業の運営及び管理
Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.dearuplus.co.jp/
【サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社Dear U plus
法人様専用お問い合わせ窓口URL
https://www.dearuplus.co.jp/feature/service-bubble
※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。