グローバルファンコミュニケーションアプリ「bubble」に佐月愛果（元NMB48）の参加が決定！

写真拡大 (全2枚)

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）と、グローバルファンコミュニケーションアプリ「Dear U bubble」の日本事業を手掛ける株式会社 Dear U plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内良）は、2025年12月22日（月）より「bubble for JAPAN」で佐月愛果のサービスが開始したことをお知らせいたします。




＜販売開始日＞


2025年12月22日（月）午前10時




＜販売価格＞


◎通常価格


・Web決済：月額600円（税込）


・アプリ決済：月額640円（税込）


◎オフィシャルファンクラブ「Ai (ハート) I club.」会員割引価格


通常価格から10%OFF 月額540円（税込）




＜決済方法＞


・Web決済（クレジットカード決済、キャリア決済）


・アプリ決済（App Store、Google Play）




＜販売サイトURL＞


https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.satsuki_aika




＜佐月愛果プロフィール＞


性別：女性


生年月日：2002年04月30日


出身地：大阪府


趣味：宝塚観劇


特技：ミュージカル、USJクルーさんのモノマネ、文章を書く


出身/入社/入門：NMB48 7期生




・オフィシャルサイト


https://satsuki-aika.fanpla.jp/


・X（旧Twitter）


https://x.com/aipipi_48


・Instagram


https://www.instagram.com/aipipi_0430


・TikTok


https://www.tiktok.com/@pipi_pime




＜bubbleの概要＞


bubbleは、アーティストとファンがクローズドな空間でリアルタイムコミュニケーションできるスマートフォン向けアプリサービスです。


アーティスト本人から送られる日常のカジュアルなメッセージや写真などをファンが受信、そのメッセージに返信できることが大きな特長です。SNSとは異なり、自分専用のトークルームでやり取りができるため、同じ時間を共有しながら会話しているような体験を通じて、アーティストをより身近に感じることができます。


また、多言語でのメニュー表示やメッセージの自動翻訳機能で、世界200カ国以上のエンターテイメントファンが言語の壁を越えて利用可能です。


国内外で活躍する多くのアーティストが、自分のファンだけが集まる空間でコミュニケーションをしながらファンとの絆をより強固にしています。




▽主な機能


◎アーティストとのリアルタイムメッセージ


◎メッセージの自動翻訳機能（14ヶ国語対応）


◎ユーザニックネーム入りのメッセージ


◎ユーザからの返信機能


◎ユーザの誕生日をお祝いするメッセージ


◎生配信が楽しめる「bubble LIVE」


◎お気に入りのメッセージをまとめておける「OUR BOX」


◎ユーザからの意見を募れる投票機能


◎購読者限定のチケット先行やプレゼント企画の実施 など




▽bubble for JAPAN参加アーティスト（50音順）


あの / EXIT / 井上苑子 / 今村美月 / SKE48 / かす / 加藤夕夏 / カマたく / きぬ / 斉藤真木子 / 渋谷すばる / chun / Novelbright / 灰塚宗史 / 藤田ニコル / 古川優香 / BNSI / 三上悠亜 / Mrs. GREEN APPLE / MIYAVI / 山崎夢羽 / 矢吹奈子 / 吉田朱里 ほか




■株式会社Fanplusについて


会 社 名　：　株式会社Fanplus　（ファンプラス）


所 在 地　：　東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階


代 表 者　：　代表取締役　佐藤元


設　 立　：　2007年3月


事業概要 ：　ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営


　　　　　　 アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営


　　　　　　 音楽メディアの企画・運営


Ｕ Ｒ Ｌ ：　https://fanplus.co.jp/




■株式会社Dear U plusについて


会 社 名　：　株式会社Dear U plus　（ディアユープラス）


所 在 地　：　東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階


代 表 者　：　代表取締役　山内良


設　 立　：　2023年5月


事業概要 ：　「Dear U bubbleプラットフォームサービス」日本事業の運営及び管理


Ｕ Ｒ Ｌ ：　https://www.dearuplus.co.jp/




【サービスに関するお問い合わせ先】


株式会社Dear U plus


法人様専用お問い合わせ窓口URL


https://www.dearuplus.co.jp/feature/service-bubble




※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。