コムニコが運営するメディア「We Love Social」で、「SNS運用のプロが選ぶ企業のSNS投稿好事例集」2025年版を公開

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティング支援事業を行う株式会社コムニコ（本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀、以下 コムニコ）は、SNS運用のヒントが見つかるメディア「We Love Social」(https://www.comnico.jp/we-love-social)で、「SNS運用のプロコムニコが選ぶ、2025年のSNS投稿成功事例」の「X（Twitter）編」「Instagram編」「TikTok編」「Facebook&YouTube編」を公開いたしました。

- 【2026年トレンド予測付き】2025年のX (Twitter) 企業投稿成功事例30選(https://www.comnico.jp/we-love-social/best-x-posted-case-2025)- 【2026年トレンド予測付き】2025年のInstagram企業投稿成功事例18選(https://www.comnico.jp/we-love-social/best-instagram-posted-case-2025)- 【2026年トレンド予測付き】2025年のTikTok企業投稿成功事例18選(https://www.comnico.jp/we-love-social/best-tiktok-posted-case-2025)- 【2026年トレンド予測付き】2025年のFacebook & YouTube企業投稿成功事例22選(https://www.comnico.jp/we-love-social/best-facebook-youtube-posted-case-2025)

当記事では、コムニコの従業員を対象に「2025年に投稿された注目すべき企業のSNS投稿」を調査し、好反応を得た投稿などを媒体別に紹介しています。注目したいSNS投稿の紹介の他に、2025年に見られた投稿のトレンドや、2026年のSNS投稿に関するトレンド予測も分析しています。なお、X、Instagramの2025年に見られたトレンド、2026年のトレンド予測は以下の通りです。

X（Twitter）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28382/table/269_1_0a99f5b12f74ce4dafb57a725c099769.jpg?v=202512220851 ]

Instagram

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28382/table/269_2_7f651f6797077bc4c2f594b021a0dbbf.jpg?v=202512220851 ]

2008年という、日本におけるSNSの黎明期からSNSマーケティング支援事業を行うコムニコの従業員が厳選した2025年の注目すべき投稿を、ぜひ日々のSNSマーケティング活動に活かしていただきたいと考え、昨年からこのような成功事例集記事を作成しています。コムニコでは今後も、このような記事の公開やホワイトペーパーの作成、セミナーなどを通して、企業や団体のマーケティング活動に役立つ情報の発信に努めて参ります。

