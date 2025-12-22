タイミー、鹿児島県 南大隅町と包括連携協定を締結

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、鹿児島県 南大隅町（町長：石畑 博）と包括連携協定を締結しました。

鹿児島県南大隅町は、温暖な気候と豊かな自然に恵まれた、農業・漁業・観光を基幹産業とする地域です。特に、温暖な気候を活かした農業や、恵まれた漁場での漁業が盛んです。

しかし、全国的に課題となっている少子高齢化・過疎化が特に深刻化しており、町の基幹産業である農業・漁業や観光業における担い手不足の解消が喫緊の課題となっています。特に、農作業や漁業の現場、観光施設での人手不足は深刻で、地域経済の活力を維持していく上で多様な働き手の確保が強く求められています。

そこでこの度、タイミーを活用することでの雇用創出、多様な働き手確保による地域産業の維持・活性化を目指し、当社と南大隅町は連携協定を締結いたしました。本協定に基づき、南大隅町内の事業者、特に人手不足が深刻な農業・漁業・観光業における人材確保や、地域住民の新たな働き方の創出を目指し、地域内経済循環の促進や関係人口の創出も視野に入れながら、働き手と事業者のサポートを進めてまいります。

当社が掲げる「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」のミッションのもと、南大隅町の地域課題の解決に向けて尽力してまいります。

取り組みの内容

本連携協定では、当社と南大隅町が連携しながら、事業者および働き手に対して様々なサポートを行います。

- 町内事業者（特に一次産業）において不足する人材の確保- 町内での多様な働き方の推進- その他地域の活性化に関わること

等

タイミーと地方自治体との連携について

当社はこれまで35道府県・69自治体と連携協定を締結しており、今回の南大隅町との連携は35道府県・70自治体目となります（※1）。

※1：タイミーの過去自治体連携に関するお知らせ一覧：https://spotwork.timee.co.jp/local-government

会社概要

設立 ：2017年8月

代表者 ：小川 嶺

所在地 ：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所；https://spotwork.timee.co.jp/