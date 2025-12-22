【voco大阪セントラル】1月9日より、ノスタルジーと華やかさが融合した「ノスタルジックいちごアフタヌーンティー」が登場。旬の国産苺を贅沢に使用したスイーツやお食事メニューにご注目を。

voco大阪セントラルノスタルジーと華やかさが融合した「ノスタルジックいちごアフタヌーンティー」

voco大阪セントラル（所在地：大阪府大阪市西区京町堀1-7-1、総支配人：宍倉大地）は、2026年1月9日（金）から5月6日（水・祝）まで、時代を超えて愛される苺を主役に据えた「ノスタルジックいちごアフタヌーンティー」を提供いたします。

本企画は1980年代の「憧れのティータイム」がテーマ。懐かしくも新しい華やかな世界観を、voco大阪セントラルならではの鳥かごスタンドに並ぶ豪華なメニューで表現し、優雅な時間をお届けします。

期間中は、4種チーズといちごの新感覚ピザ、いちごを活かしたパスタやドリングなど、いちご尽くしのメニューも登場。さらに、特製ディッシュと朝食が付いた「vocoストロベリーナイト」宿泊プランも販売します。旬の苺に浸る、vocoならではの贅沢な体験をお楽しみください。

「ノスタルジックいちごアフタヌーンティー」

期間：ロンドン・ティータイム 2026年1月9日（金）～3月15日（日）

イースター・ティータイム 2026年3月16日（月）～5月6日（水・祝）

時間：13:00 / 15:30 / 18:00 のいずれか（3部制）

料金： 6,000円（数量限定）

場所：voco大阪セントラル1F カフェ＆バー LOKAL HOUSE

【公式サイト限定】2シーズンまとめご予約プランは15％割引のほか、二回目のご来店でスペシャルギフトをプレゼント。

詳細・ご予約： https://www.lokalhouse.jp/cafebar-menu/afternoon-tea-set/

※上記料金は税金・サービス料込みです

※ご利用日2日前17時までの予約が必要

シーズン1：2026年1月9日（金）～3月15日（日）「ロンドン・ティータイム」

「ノスタルジックいちごアフタヌーンティー ～ロンドン・ティータイム～」

1980年代のロンドンは、伝統とモダンへの憧れが混ざり合う、華やかな時代でした。シーズン1「ロンドン・ティータイム」は、フランス発祥の「ミルフィーユ」を原型とし、当時ロンドンの町中で流行っていた「カスタードスライス」をいちごバージョンに仕立てたメインスイーツに注目。また、イギリスのソウルフード「フィッシュアンドチップス」も、ピンクの苺タルタルソースとともに登場。クラシックとモダンを融合させた、遊び心あふれるメニューをぜひご堪能ください。

■メニュー

【1段目・メインスイーツ】

ほろ苦いパイとコクのあるクリームに、爽やかないちごがアクセント。断面美が映える「ストロベリーカスタードスライス」

・ストロベリーカスタードスライス：ほろ苦いパイで、クレーム・ムースリーヌといちごをホールでサンドしました。クレーム・ムースリーヌは、 濃厚なカスタードクリームにバタークリームを合わせた、コクがありながらも軽い口溶けが特徴のクリームです。イタリアンメレンゲを使用することで、軽やかな口当たりを実現。カットしたいちごの断面の美しさにもご注目ください。

【2段目・ミニスイーツ】

（左から）「苺練乳ミルクプリン」、「いちごジャム・クッキーブローチ」、「いちごシフォンサンド」、「フレッシュ国産苺」、「クラシックピスタチオマカロン」

・苺練乳ミルクプリン：練乳の優しい甘さが広がるミルクプリンの上に、たっぷりのいちごをゼリーで閉じ込め、透明感のある美しい一品です。

・いちごジャム・クッキーブローチ：ブローチのような形が愛らしい、贅沢な三層サンドクッキー。香ばしく焼き上げた生地と、甘酸っぱいいちごジャムのハーモニーをお楽しみください。

・いちごシフォンサンド：ふわふわのシフォンケーキに、カスタードクリームとイチゴ風味のクリームをサンド。トップにはいちごを飾り、軽やかな口どけの優しい一品です。

・フレッシュ国産苺：みずみずしい味わいと香りが弾ける、素材そのままの国産いちごをご堪能ください。

・クラシックピスタチオマカロン：濃厚なピスタチオクリームの中にはパート・ド・フリュイを忍ばせ、ビンテージ感あふれるカメオのスタンプチョコレートをデコレーションしました。

【3段目・セイボリー】

（左）「フィッシュアンドチップス 苺タルタルソース添え」（奥）「ストロベリーグリーンサラダ」（右）「苺とほうれん草のキッシュ」

・フィッシュアンドチップス 苺タルタルソース添え：イギリスのソウルフードであるフィッシュアンドチップスに、いちごを加えた美しいピンク色のタルタルソースを添えました。クラシックなメニューにモダンな遊び心を加えた一品です。

・ストロベリーグリーンサラダ：フレッシュないちごに、クネルしたリコッタチーズとバルサミコクリームを合わせた、サッパリとした味わいです。

・苺とほうれん草のキッシュ：バターでソテーした風味豊かなほうれん草と、卵と生クリームの特製キッシュ液を流し込んだタルトを焼き上げ、濃厚なゴルゴンゾーラチーズとフレッシュなスライス苺で仕上げました。一口サイズで食べやすいミニキッシュをどうぞ。

シーズン2：2026年3月16日（月）～5月6日（水・祝）「イースター・ティータイム」

「ノスタルジックいちごアフタヌーンティー ～イースター・ティータイム～」

「ロンドン・ティータイム」の内容を継承しつつ、春の訪れを祝うイースターにちなんだシーズン2「イースター・ティータイム」。メインスイーツは、鮮やかないちごを飾った「イースターガーデンストロベリータルト」。また、うさみみが堪らなく可愛い「いちごバニーカップケーキ」や「イースターエッグドラジェ」、イースターの定番料理をカスタマイズした「ストロベリー・デビルドエッグ」が登場するなど、イースターシーズンの幕開けを迎えるメニューが並びます。クラシックなメニューに可愛らしさを加えた、優雅で心温まるアフタヌーンティーをご堪能ください。

■メニュー

【1段目・メインスイーツ】

子うさぎが庭でエッグハントをしている様子を再現した「イースターガーデンストロベリータルト」

・イースターガーデンストロベリータルト：王道のストロベリータルトに、愛らしいイースターバニーをデコレーションした繊細でクラシカルなスイーツ。さくさくの生地にアーモンドクリームを流し込み、滑らかなカスタードクリームとたっぷりのいちごを載せました。お皿に飾っているエディブルフラワーと生クリームはガーデンを彷彿とさせ、庭でエッグハントをしている子うさぎを再現した、イースターならではの一皿です。

【2段目・ミニスイーツ】

（左から）「苺練乳ミルクプリン」、「イースターエッグドラジェ」、「いちごバニーカップケーキ」、「フレッシュ国産苺」、「クラシックピスタチオマカロン」

「苺練乳ミルクプリン」、「フレッシュ国産苺」と「クラシックピスタチオマカロン」に加え、イースターらしい2品が登場します。

・イースターエッグドラジェ：1段目にいる子うさぎが探しているイースターエッグは、2段目にひっそりと隠されています。アーモンドをチョココーティングし糖衣がけしたドラジェをカダイフで作った巣に寝かせ、イースターシーズンの世界観をさらに完成度を高めました。

・いちごバニーカップケーキ：しっとり焼き上げたふんわりスポンジの中に、甘酸っぱいいちごを贅沢に入れました。生クリームでふっくらと覆い、ピンクカラーシュガーをまとったマシュマロのうさぎの耳をトッピング。リッチな味わいと愛らしい見た目に心ときめくスイーツです。

【3段目・セイボリー】

（左）「フィッシュアンドチップス 苺タルタルソース添え」（奥）「ストロベリーグリーンサラダ」（右）「ストロベリー・デビルドエッグ」

苺タルタル添えのフィッシュアンドチップスやいちごのサラダを継続して楽しめるほか、イースターシーズンの定番メニューも味わえます。

・ストロベリー・デビルドエッグ：イースターのお祝いに欠かせないデビルドエッグを、vocoらしく華やかにアレンジ。半分に切った茹で卵の白身に、マヨネーズや粒マスタードを合わせた滑らかでリッチな黄身クリームを盛り付けました。さらにドライいちごで彩りを添え、目にも楽しい遊び心あふれる一品です。

シーズン1、シーズン2共通メニュー

【スコーンプレート】

淡いピンク色が華やかな「いちごことりスコーン」。練乳バタークリームといちごジャム添え

・いちごことりスコーン：vocoならではのことり型スコーン。ストロベリーパウダーを生地に練りこみ、さらにストロベリーシュガーパウダーを振ってキュートなピンク色スコーンに仕上げました。いちごと最高のコンビネーションを生み出す練乳を活かした「練乳バタークリーム」と濃厚で優しい甘さを感じるいちごジャム添え。二つを合わせて食べるのがおすすめです。

【ウェルカム ドリンク】

さっぱりとした優しい味わいのいちごベースモクテル

・ストロベリーモクテル：フレッシュないちごシロップをスパークリングウォーターで割り、淡い色合いに仕上げました。スカッシュのような爽快感がありながら、グラスの縁にローズマリーを添えることで、モダンで優雅なティータイムに花を添えます。

スペシャルストロベリーディッシュ（オプションメニュー）

いちごシーズンをさらに贅沢に彩る特別メニューが登場します。アフタヌーンティーのオプションメニューとしてはもちろん、単品でもお楽しみいただけます。

（左）「いちごのクアトロフォルマッジ 蜂蜜添え」（右）「いちごと生ハムの温製カプレーゼ風パスタ」

スペシャルストロベリーディッシュ

期間：1月9日（金）～5月6日（水・祝）

時間：11:30-21:00（L.O.）

場所：voco大阪セントラル1F カフェ＆バー LOKAL HOUSE

料金：いちごのクアトロフォルマッジ 蜂蜜添え 3,000円（単品）/ 2,500円（オプション）

いちごと生ハムの温製カプレーゼ風パスタ 2,300円（単品）/ 1,800円（オプション）

ストロベリーハイボール 1,900円（単品）/ 1,200円（オプション）

詳細・ご予約： https://www.lokalhouse.jp/cafebar-menu

※上記料金は税金・サービス料込みです

※オプション料金はアフタヌーンティーセットをご注文時の特別料金です

いちごのクアトロフォルマッジ 蜂蜜添え

ゴルゴンゾーラ、モッツァレラを含む4種のチーズといちごを贅沢に使用し、香ばしく焼き上げたピザです。チーズの豊かな塩気と、熱が加わり甘みが凝縮された温かい苺の甘みが絶妙に溶け合う、甘じょっぱい新感覚の一品。お好みで蜂蜜をかけて、さらに奥深いハーモニーをご堪能いただけます。

いちごと生ハムの温製カプレーゼ風パスタ

じっくりと香りを引き出したニンニクとトマトソースにパスタを絡め、モッツァレラチーズとバジルを合わせたカプレーゼ風の温かいパスタです。焼きいちごとフレッシュいちごの異なる甘酸っぱさに、生ハムの塩味がエレガントに調和。いちごと生ハムのマリアージュをお楽しみください。

ストロベリーハイボール

ノスタルジックな華やぎを、大人の味わいで。いちごの香りを纏った、vocoオリジナルの華やかなハイボールです。いちごの甘酸っぱさと爽快な炭酸が調和し、優雅なティータイムをさらに盛り上げます。

「vocoストロベリーナイト」宿泊プラン

「自分らしく過ごす時間（Me time）」と「その時にふさわしい一皿（voco life）」を提供する、いちごシーズン限定宿泊プランをご用意しました。朝食ビュッフェのほか、いちごの特別メニューが楽しめる「ストロベリーナイトセット」が付いた特別プランです。バレンタインやホワイトデー、春休みやゴールデンウイークなどのお出掛けにぜひご利用ください。

「vocoストロベリーナイト」宿泊プラン

予約期間：2025年12月25日（木）～2026年5月5日（火・祝）

宿泊期間：2026年1月9日（金）～5月5日（火・祝）※5月6日チェックアウト

＜ストロベリーナイトセット＞

時間：18:00-21:00（L.O.）

場所：カフェ＆バー LOKAL HOUSE

内容：いちごのクアトロフォルマッジ 蜂蜜添え（人数分）

ストロベリーハイボール（人数分）

ご予約：https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/osaka/osakn/hoteldetail

※宿泊料金は変動制となります

※メニュー変更について：「いちごのクアトロフォルマッジ」を「いちごと生ハムの温製カプレーゼ風パスタ」に、また「ストロベリーハイボール」を「ストロベリーモクテル」に変更することは可能です。なお、メニュー変更に伴う差額の返金はいたしかねますのでご了承ください。（3日前まで要連絡）

ホテル概要

voco大阪セントラル by IHG

正式名称：voco大阪セントラル by IHG

総支配人：宍倉大地

開 業 日：2023年5月30日（火）

所 在 地：〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-7-1

電話番号：06-6445-1100（代表）

アクセス：

Osaka Metro四ツ橋線 「肥後橋駅」7番出入口より徒歩3分

Osaka Metro御堂筋線 「淀屋橋駅」13番出入口より徒歩5分

Osaka Metro四ツ橋・御堂筋・中央線「本町駅」28番出入口より徒歩5分

【公式サイト】https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/osaka/osakn/hoteldetail

【Instagram】https://www.instagram.com/voco_osaka_central/

「LOKAL HOUSE（ローカルハウス）」

voco大阪セントラルの1Fに位置する、ホテル直営のレストランとカフェ＆バー。京町堀の街を望む吹き抜けの空間で、クリエイティブなイタリア料理とスイーツをご提供します。

イタリアンレストラン LOKAL HOUSE

イタリアンレストラン

本格イタリアンのランチビュッフェをはじめ、チョイス自在のディナーコースと旅人に嬉しい和洋折衷の朝食ビュッフェまで、さまざまなシーンでご利用いただけます。オープンキッチンならではの調理風景や香りが五感を刺激し、ライブ感あふれるダイニング体験をお楽しみください。

カフェ＆バー LOKAL HOUSE

カフェ＆バー

昼夜問わず、カフェとしてもバーとしてもご利用いただけるスタイリッシュな空間。こだわりのコーヒーや紅茶、パティシエ自慢のスイーツやアフタヌーンティー、そしてオリジナルのカクテルなど、心地よい時間とともにご堪能ください。

イタリアンレストラン | カフェ＆バー LOKAL HOUSE（ローカルハウス）

＜レストラン＞

朝食 7:00～10:30 ( L.O. 10:00) | ランチ 11:30～15:00 ( L.O. 14:30)

ディナー 17:30～21:30 ( L.O. 21:00) ※日・祝17:30～20:30 ( L.O. 20:00)

＜カフェ＆バー＞

日～木・祝 9:30～23:00 ( L.O. 22:30) | 金・土 9:30～23:30 ( L.O. 23:00)

【公式サイト】https://www.lokalhouse.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/lokalhouse_voco.osaka/

