スカイライト コンサルティング、株式会社ストライクと業務提携

スカイライト コンサルティング株式会社

スカイライト コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：羽物俊樹、以下、スカイライト）は、M&A仲介を専業とする株式会社ストライク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井邦彦、以下、ストライク）と、スポーツビジネス領域における業務提携契約を締結いたしました。

本提携により、スカイライトがこれまで培ってきたスポーツビジネス領域での知見とコンサルティング経験に、ストライクのM&Aの専門性と広範なネットワークを組み合わせることにより、スポーツ領域における事業継承や成長戦略の実現を、より強力にご支援してまいります。

本業務提携の背景と内容

日本のスポーツビジネス市場は、欧米市場と比較した際の規模は小さいものの、高い成長ポテンシャルを秘めた分野として注目されています。プロスポーツクラブやリーグの収益モデルの再構築、新規参入企業やテクノロジーとの融合による市場拡大が期待されています。

一方で、経営難や成長性の課題を抱えるクラブの資本政策や経営戦略の再設計、オーナー交代やM&Aを通じた所有権移転のニーズが増加しています。また、新規参入企業や投資家によるスポーツ市場への合理的な投資判断を支援する仕組みも求められています。

スカイライトの強み

スカイライトは設立以来、事業開発や企業変革、組織風土変革、情報システム導入支援など、企業の成長と変革を支えるコンサルティングを提供してまいりました。スポーツビジネス領域においては、「

SKYLIGHT Sports」ブランドのもと、プロスポーツクラブやリーグ・競技団体へのコンサルティング、スポーツテック企業への投資、ブラジルのプロサッカークラブ「FC SKA Brasil」の運営などを通じ、現場に根ざした支援を展開しています。

ストライクの強み

ストライクは、1997年7月に設立されたM&A支援を軸としたコンサルティング企業です。事業内容は、M&Aの仲介、M&A市場「SMART」の運営、企業価値の評価、企業価値向上に関するコンサルティング、財務に関するコンサルティングなど多岐にわたり、「世界を変える仲間をつくる。」というミッションのもと、スタートアップ支援や他社との業務提携を通じた成長産業におけるM&A機会の創出にも積極的に取り組んでいます。スポーツ分野においては、プロバスケットボール「B.LEAGUE」のオフィシャルスポンサーを務めるほか、愛媛オレンジバイキングス、レバンガ北海道、仙台89ERSなど、複数のプロスポーツクラブのM&A支援実績があります。

今回の提携を通じ、スカイライトとストライクは、スポンサー戦略の検討からM&A実行、PMIまでを一体的に支援してまいります。スポーツクラブやリーグに対してはスポンサー戦略や中長期の経営戦略の検討を行い、それに基づくM&Aや資本提携の実行支援を行ってまいります。また、スポーツ市場への新規参入を検討する企業や個人投資家に対しては、事業計画の策定や投資先候補の選定をサポートし、M&AやPMIを活用したスムーズな参入を支援します。さらに、スポーツテック企業に対しては、成長戦略の立案や資金調達、M&Aを通じた事業拡大のサポートを行います。

今後は、スポーツビジネスでの支援を通じて得られた知見やネットワークをもとに、IT、製造、サービスなどスポーツ以外の成長分野における協業の可能性も検討してまいります。

企業概要

【スカイライト コンサルティング株式会社】

本社 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー

設立 ： 2000年3月10日

代表者 ： 羽物 俊樹 （はぶつ としき）

詳細は、ホームページ（ https://www.skylight.co.jp/ ）をご覧ください。

SKYLIGHT Sportsについて

スカイライトは「SKYLIGHT Sports」ブランドのもと、スポーツ領域におけるコンサルティングサービスの提供、スポーツテックベンチャーへの投資、選手育成アカデミーの運営、スポーツチームへの協賛等の事業・サービスを展開しています。

SKYLIGHT Sportsブランドサイト：https://sports.skylight.co.jp/jp/

【株式会社ストライク】

本社 ： 東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

設立 ： 1997年7月

代表者 ： 荒井 邦彦 （あらい くにひこ）

詳細は、ホームページ（ https://www.strike.co.jp/ ）をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ

スカイライト コンサルティング株式会社

広報 press@skylight.co.jp

＊本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。